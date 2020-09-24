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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1038103910401041
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 14:46

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  akurt написав:Роберто!
Если можно, продолжайте позитивный актуальный темп
тоже очень признателен коллеге за его присутствие.
Наше ему с кисточкой))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 15:19

Ой Франте, я давно так не сміявся...Пять баллів вам за цей пост! Напевно після тої єпічної зустрічі в кафе У Зеника, у акурта і прорвало..ну самі знаєте що..А на наступний день він почав пакувати валізи у Анталію. Ось воно як було насправді...))
roberto dark
 
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