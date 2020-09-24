Додано: Чет 22 кві, 2021 13:06

roberto dark написав: \

Кормление рукожопых украинцев меняем на кормление рукожопых турков застройщиков? Что изменилось по факту? И вообще вопрос покупки квартиры ДЛЯ СЕБЯ В ТУРЦИИ касается в основном тех, кто ВЫЕЗЖАЕТ ТУДА НА ПМЖ ( В ОСНОВНОМ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ПЕНСЫ И ДАУНШИФТЕРЫ ФРИЛАНСЕРЫ ). Кормление рукожопых украинцев меняем на кормление рукожопых турков застройщиков? Что изменилось по факту? И вообще вопрос покупки квартиры ДЛЯ СЕБЯ В ТУРЦИИ касается в основном тех, кто ВЫЕЗЖАЕТ ТУДА НА ПМЖ ( В ОСНОВНОМ ОБЕСПЕЧЕННЫЕ ПЕНСЫ И ДАУНШИФТЕРЫ ФРИЛАНСЕРЫ ).

Вопросы интересные и актуальные.Попробуем разобраться:1. С чего Вы взяли, что турецкие застройщики рукожопые - турки сейчас строят вместо рукожопых все дороги во Львовской области, турки сейчас строят знаменитую трассу ДНЕПР-КИЕВ ЧЕРЕЗ Решетиловку. Турки достраивают рукожопым проект 20-21 века - мост в Запорожье. Турки достраивают подарок Павла Лазаренко Леониду Кучме - метро в Днепре (открыто в декабре месяце одного из годов 20-го века при минус 20 и с тех пор почти было заморожено: часть метро было из никуда в никуда).2. Ясно, что работники/Застройщики бывают разные и надо смотреть и щупать объект.Тут я уже освещал варианты:а) в 2019 году в Анталию приезжали по моему приглашению два известных архитектора с Украины - они по просьбе украинских инвесторов осматривали один жилой комплекс - НЕ НАШЛИ НИ ОДНОГО НЕДОСТАТКА В ПРОИЗВОДСТВЕ работ - изучали и пилоны, и перекрытия, и потолки, фундамент, и гидроизоляцию, и лестничные марши - мы лазили с ними по всей стройке -НЕ НАШЛИ. Каждый имеет в Украине по 30 и более реализованных проектов (!!!).И каждый купил себе квартиру здесь (!!!).б) они же посмотрели на мой дом мою квартиру и поставили оценку "отлично". Для меня было удивительно, сказали, что дом и квартиры построены в стиле "Модерн". Сам не знал.в) они же посмотрели на соседний со мною дом и сразу дали негативную оценку за качество наружных штукатурных работ. Там еще обнаружился просчёт в проекте: есть подземный паркинг, но реально в него трудно заехать на авто - просчет при повороте на 90 градусов при въезде внутрь - слишком узкий проезд.г) в 2020 году я катал по городу архитектора из Украины - зав каф. "Здания и сооружения" и мы случайно - пошел дождь и все из авто бежали через проходную с охраной - прорвались на территорию комплекса вот этого:Вот у него реально челюсть отвисла и он сказал типа такого: "Вот это сделано так, как должно быть сделано". Кстати, вчера с ним говорил по Вайберу - так он опять тот комплекс вспоминал. Это при том, что сам делает проекты для "крутых" в Украине и делает авторский надзор.Ну а вообще - да, все надо щупать руками и смотреть, особенно предыдущие реализованы проекты.3. Вы не правы по контингенту - в последнее время все, кто купил квартиры в Анталии - из тех кого я знаю лично - плюс/минус 40 лет.24 апреля вылетают в Анталию очередные киевляне такого же возраста - только что спрашивали в мессенджер, что мне привезти из Украины. НИЧЕГО. Настаивали, согласился на виски Ballantines... Только очень просил купить именно в Дьюти Фри в Борасполе - все, что во всяких там Сільпо и прочая и прочая - все "левое".