osafly написав:

Российская туристка рассказала, как в Анталии сейчас полиция разводит на деньги загорающих за неодетую маску

Тут с турсезоном полный пердоманокль нарисовывается,а "прецедент" мягко говоря не очень приятный и вменяемый,типа а-ля наших ментов. Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране,при нарушении условий карантина-комендантского часа и масочного режима...-Аккурт,аккуратнее таминаче придется по новой инвестировать во Львовские параллелепипедыНо не факт,что Вам его нужно нарушать в буквальном смысле слова..И никому Вы ничего потом не докажете,никто и слушать не станет..Покупать недвижимость в Турции в ближайшее время-самая глупая затея,которую можно только придумать,как и ехать в этом году туда отдыхать очевидно тоже,глядя на творящийся там лепрозорий...Из нашего в чужой, шило на мыло...Уж лучше никуда не ехать.Прошлый год-то будет для Турции цветочки,по сравнению с этим..Отмена и сокращение рейсов-думаю лишь вопрос времени.