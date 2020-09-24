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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1038103910401041
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 19:28

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  osafly написав:Российская туристка рассказала, как в Анталии сейчас полиция разводит на деньги загорающих за неодетую маску

https://www.tourprom.ru/news/49540/

Тут с турсезоном полный пердоманокль нарисовывается,а "прецедент" мягко говоря не очень приятный и вменяемый,типа а-ля наших ментов. Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране,при нарушении условий карантина-комендантского часа и масочного режима...- https://www.tourprom.ru/news/49983/ Аккурт,аккуратнее там :D иначе придется по новой инвестировать во Львовские параллелепипеды :lol:
Но не факт,что Вам его нужно нарушать в буквальном смысле слова..И никому Вы ничего потом не докажете,никто и слушать не станет..Покупать недвижимость в Турции в ближайшее время-самая глупая затея,которую можно только придумать,как и ехать в этом году туда отдыхать очевидно тоже,глядя на творящийся там лепрозорий...Из нашего в чужой, шило на мыло...Уж лучше никуда не ехать.Прошлый год-то будет для Турции цветочки,по сравнению с этим..Отмена и сокращение рейсов-думаю лишь вопрос времени.

Рискуете уважаемый попасть в опалу к акурту. Ваши посты потом разберут на молекулы, потому как на этой ветке жесткая цензура !
roberto dark
 
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