Это то, о чём тут совсем недавно мы обсуждали...osafly написав:Тут с турсезоном полный пердоманокль нарисовывается,а "прецедент" мягко говоря не очень приятный и вменяемый,типа а-ля наших ментов. Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране,при нарушении условий карантина-комендантского часа и масочного режима...-
Турецкий ВНЖ, это обычная замануха, не дающая никаких прав
любителям тур. недвиги.
В один миг турки могут дать пинок под зад за любую чепуху.
И вложив не один десяток настоящих денег в турецкий бетон,
можно очень легко с ними расстаться...Навсегда!!!
За последние годы Турция умудрилась испортить отношения не только с ЕС,
но и с США, купив системы ПВО у РФ.
В результате сегодня Анкару исключили из специальной программы по производству самых современных боевых самолетов F-35.
Султан на ровном месте потерял офигенный заказ в несколько млрд.баксов
и получил черную метку из Вашингтона...
Ибо нефиг стране НАТО покупать оружие у РФ.
Более того, по информации The Wall Street Journal и Reuters,
Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидом
массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах.
Этот документ, с юридической точки зрения, не имеет обязывающего характера,
но обладает значительной символической силой, прежде всего,
в отношениях Вашингтона с Турцией.
Результат:
Турецкая лира за сегодня потеряла -1.53%, а за год уже -11.7%
Инвесторы собирают манатки и убегают из этой страны.
А учитывая что тур.сезон фактически провален, то бюджет Турции опять не дополучит десятки млрд. никому не нужных американских денег.
Ну а РФ, Германия, Великобритания и др. особо не горят
желанием отправлять своих туристов к Султану.
Как тут Акурт не пыжится со своей клубникой и дешевым укропом,
но экономику Турции и её РН ждут печальные времена...