Додано: Чет 22 кві, 2021 22:22

osafly написав: Тут с турсезоном полный пердоманокль нарисовывается,а "прецедент" мягко говоря не очень приятный и вменяемый,типа а-ля наших ментов. Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране,при нарушении условий карантина-комендантского часа и масочного режима...-

Тут с турсезоном полный пердоманокль нарисовывается,а "прецедент" мягко говоря не очень приятный и вменяемый,типа а-ля наших ментов. Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране,при нарушении условий карантина-комендантского часа и масочного режима...-

osafly написав: Покупать недвижимость в Турции в ближайшее время-самая глупая затея,которую можно только придумать,как и ехать в этом году туда отдыхать очевидно тоже,глядя на творящийся там лепрозорий...Из нашего в чужой, шило на мыло...Уж лучше никуда не ехать. Покупать недвижимость в Турции в ближайшее время-самая глупая затея,которую можно только придумать,как и ехать в этом году туда отдыхать очевидно тоже,глядя на творящийся там лепрозорий...Из нашего в чужой, шило на мыло...Уж лучше никуда не ехать.

Это то, о чём тут совсем недавно мы обсуждали...Турецкий ВНЖ, это обычная замануха, не дающая никаких правлюбителям тур. недвиги.В один миг турки могут дать пинок под зад за любую чепуху.И вложив не один десяток настоящих денег в турецкий бетон,можно очень легко с ними расстаться...Навсегда!!!За последние годы Турция умудрилась испортить отношения не только с ЕС,но и с США, купив системы ПВО у РФ.В результате сегодня Анкару исключили из специальной программы по производству самых современных боевых самолетов F-35.Султан на ровном месте потерял офигенный заказ в несколько млрд.баксови получил черную метку из Вашингтона...Ибо нефиг стране НАТО покупать оружие у РФ.Более того, по информации The Wall Street Journal и Reuters,Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидоммассовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах.Этот документ, с юридической точки зрения, не имеет обязывающего характера,но обладает значительной символической силой, прежде всего,в отношениях Вашингтона с Турцией.Результат:Турецкая лира за сегодня потеряла -1.53%, а за год уже -11.7%Инвесторы собирают манатки и убегают из этой страны.А учитывая что тур.сезон фактически провален, то бюджет Турции опять не дополучит десятки млрд. никому не нужных американских денег.Ну а РФ, Германия, Великобритания и др. особо не горятжеланием отправлять своих туристов к Султану.Как тут Акурт не пыжится со своей клубникой и дешевым укропом,но экономику Турции и её РН ждут печальные времена...