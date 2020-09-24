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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1038103910401041
Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:22

  osafly написав:Тут с турсезоном полный пердоманокль нарисовывается,а "прецедент" мягко говоря не очень приятный и вменяемый,типа а-ля наших ментов. Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране,при нарушении условий карантина-комендантского часа и масочного режима...-
Это то, о чём тут совсем недавно мы обсуждали...
Турецкий ВНЖ, это обычная замануха, не дающая никаких прав
любителям тур. недвиги.
В один миг турки могут дать пинок под зад за любую чепуху.
И вложив не один десяток настоящих денег в турецкий бетон,
можно очень легко с ними расстаться...Навсегда!!!
  osafly написав:Покупать недвижимость в Турции в ближайшее время-самая глупая затея,которую можно только придумать,как и ехать в этом году туда отдыхать очевидно тоже,глядя на творящийся там лепрозорий...Из нашего в чужой, шило на мыло...Уж лучше никуда не ехать.

За последние годы Турция умудрилась испортить отношения не только с ЕС,
но и с США, купив системы ПВО у РФ.
В результате сегодня Анкару исключили из специальной программы по производству самых современных боевых самолетов F-35.
Султан на ровном месте потерял офигенный заказ в несколько млрд.баксов
и получил черную метку из Вашингтона...
Ибо нефиг стране НАТО покупать оружие у РФ.
Более того, по информации The Wall Street Journal и Reuters,
Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидом
массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах.
Этот документ, с юридической точки зрения, не имеет обязывающего характера,
но обладает значительной символической силой, прежде всего,
в отношениях Вашингтона с Турцией.
Результат:
Турецкая лира за сегодня потеряла -1.53%, а за год уже -11.7%
Инвесторы собирают манатки и убегают из этой страны.
А учитывая что тур.сезон фактически провален, то бюджет Турции опять не дополучит десятки млрд. никому не нужных американских денег.
Ну а РФ, Германия, Великобритания и др. особо не горят
желанием отправлять своих туристов к Султану.
Как тут Акурт не пыжится со своей клубникой и дешевым укропом,
но экономику Турции и её РН ждут печальные времена...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 22:32

RTC12 Прибыла группа поддержки. Ура! Отличный пост и лайк не глядя) Печальные времена - это не то слово... Я вот как раз собираюсь по этому поводу написать еще один САМОСБЫВАЮЩИЙСЯ ПРОГНОЗ :D
roberto dark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 02:14

  osafly написав:Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране

Уважаемый osafly!
Вам, как активному путешественнику, несолидно не знать простую вещь: в Турции, как и в большинстве стран мира, действуют в связи с пандемией ограничительные меры.
Среди этих мер всё то же, что и во многих странах Европы - запрещение выхода на улицы во время "комендантского часа" - в будние дни с 19-00 до 05-00 утра, в субботу и воскресенье.
Запрет не распространяется:
1. На ТУРИСТОВ.
2. На всех лиц для походов в магазины (все магазины работают с 10-00 до 17-00).
Но есть категория "хитропопых", в основном - я думаю - россиян (Вы же цитируете российские издания), которые в субботу-воскресенье желают понежиться на теплом солнышке на пляжах. На вопрос полиции, почему они бродят по улицам и пляжам, нарушая Законы страны, они показывают заграничный паспорт - типа мы туристы.
Тупость отдельных лиц не позволяет им понять, что полицейский легко и просто на имеющемся у него планшете набирает номер их паспорта - и вуаля - человек оказывается, НЕ ТУРИСТ - он получил ВНЖ в стране проживания и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТУРИСТОМ, но является нарушителем закона и потенциальным разносчиком коронавируса далее и другим лицам.
Ибо турист все же перед въездом в страну - как на сегодня в 90% стран мира - сдавал тест на отсутствие коронавируса и именно потому его впустили в страну. Не на 100%, но на высокий процент вероятности НЕ является переносчиком страшной болезни, поработившей весь мир.
Другой человек - НЕ ТУРИСТ - получив ВНЖ в стране проживания, ознакомился в условиями получения ВНЖ и лично расписался в Заявлении о получении ВНЖ в том, что обязуется выполнять УЖАСНУЮ НЕВЕРОЯТНУЮ вещь: не убивать, не воровать и СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ.

Что-это мне подсказывает, что во время ваших многочисленных поездок Вы лично старались соблюдать Законы стран пребывания: НЕ ВОРОВАТЬ, НЕ УБИВАТЬ И НЕ НАРУШАТЬ ЗАКОНЫ СТРАН ПРЕБЫВАНИЯ.

Так вот к тем, кто этого делать не умеет - НЕ ВОРОВАТЬ, НЕ УБИВАТЬ И НЕ НАРУШАТЬ ЗАКОНЫ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ, министром внутренних дел Турции (в Вашей транскрипции "какой то их хер") и было заявлено, что к отъявленным негодяям, много раз нарушившим законы страны пребывания, может быть применена "самая суровая мера пролетарского возмездия" - лишение ВНЖ.

Это реально ужасно: НЕ ВОРОВАТЬ, НЕ УБИВАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ.

P.S. Прикольно, что мне приходится разъяснять БАНАЛЬНЫЕ истины.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 09:43

Чьо скажуть іксперти (турковєди)?

В Германии с пятницы, 23 апреля, вступают в силу новые поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней. Изменения, в частности, предполагают ужесточение мер борьбы с коронавирусом и возможность задействования механизма так называемого "аварийного тормоза". Речь идет о его применении с 24 апреля в округах и городах, где в минувшие 3 дня из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения.

Механизм, в частности, предполагает, что с 22.00 (23.00 мск) до 05.00 (06.00 мск) будет действовать комендантский час. Прогулки и спорт для тех, кто собирается заниматься им индивидуально, однако, разрешены до 00.00 часов (01.00 мск). Представителям одного домохозяйства в дневные часы можно встречаться только с одним человеком из другого домохозяйства. Исключение составляют дети до 14 лет. Непродовольственные магазины при уровне заражения выше 100 открыты будут только для тех, кто представит результаты отрицательного теста и будет осуществлять посещение по записи. В случае превышения порога в 150 заражений на 100 000 населения магазины должны быть закрыты. Присутствие детей в школах будет запрещено в случае достижения отметки инфицирования в 165 случаев на 100 000 жителей.

https://www.dw.com/ru/v-frg-gotovy-zapu ... rus-tco-dw
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