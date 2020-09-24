Додано: П'ят 23 кві, 2021 02:14

osafly написав: Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране

потенциальным разносчиком коронавируса далее и другим лицам.

Не на 100%, но на высокий процент вероятности НЕ является переносчиком страшной болезни, поработившей весь мир.

УважаемыйВам, как активному путешественнику, несолидно не знать простую вещь: в Турции,действуют в связи с пандемией ограничительные меры.Среди этих мер всё то же, что и во многих странах Европы - запрещение выхода на улицы во время "комендантского часа" - в будние дни с 19-00 до 05-00 утра, в субботу и воскресенье.Запрет не распространяется:1. На ТУРИСТОВ.2. На всех лиц для походов в магазины (все магазины работают с 10-00 до 17-00).Но есть категория "хитропопых", в основном - я думаю - россиян (Вы же цитируете российские издания), которые в субботу-воскресенье желают понежиться на теплом солнышке на пляжах. На вопрос полиции, почему они бродят по улицам и пляжам,, они показывают заграничный паспорт -Тупость отдельных лиц не позволяет им понять, что полицейский легко и просто на имеющемся у него планшете набирает номер их паспорта - и вуаля - человек оказывается,- он получил ВНЖ в стране проживания и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТУРИСТОМ, но является нарушителем закона иИбо турист все же перед въездом в страну - как на сегодня в 90% стран мира - сдавал тест на отсутствие коронавируса и именно потому его впустили в страну.Другой человек - НЕ ТУРИСТ - получив ВНЖ в стране проживания, ознакомился в условиями получения ВНЖ и лично расписался в Заявлении о получении ВНЖ в том, чтоУЖАСНУЮ НЕВЕРОЯТНУЮ вещь: не убивать, не воровать и СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ.Что-это мне подсказывает, что во время ваших многочисленных поездок Вы лично старались соблюдать Законы стран пребывания: НЕ ВОРОВАТЬ, НЕ УБИВАТЬ И НЕ НАРУШАТЬ ЗАКОНЫ СТРАН ПРЕБЫВАНИЯ.Так вот к тем, кто этого делать не умеет - НЕ ВОРОВАТЬ, НЕ УБИВАТЬ И НЕ НАРУШАТЬ ЗАКОНЫ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ, министром внутренних дел Турции (в Вашей транскрипции "какой то их хер") и было заявлено, чтоможет быть применена "самая суровая мера пролетарского возмездия" - лишение ВНЖ.Это реально ужасно: НЕ ВОРОВАТЬ, НЕ УБИВАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ.Прикольно, что мне приходится разъяснять БАНАЛЬНЫЕ истины.