Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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osafly написав:Тут с турсезоном полный пердоманокль нарисовывается,а "прецедент" мягко говоря не очень приятный и вменяемый,типа а-ля наших ментов. Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране,при нарушении условий карантина-комендантского часа и масочного режима...-
Это то, о чём тут совсем недавно мы обсуждали... Турецкий ВНЖ, это обычная замануха, не дающая никаких прав любителям тур. недвиги. В один миг турки могут дать пинок под зад за любую чепуху. И вложив не один десяток настоящих денег в турецкий бетон, можно очень легко с ними расстаться...Навсегда!!!
osafly написав:Покупать недвижимость в Турции в ближайшее время-самая глупая затея,которую можно только придумать,как и ехать в этом году туда отдыхать очевидно тоже,глядя на творящийся там лепрозорий...Из нашего в чужой, шило на мыло...Уж лучше никуда не ехать.
За последние годы Турция умудрилась испортить отношения не только с ЕС, но и с США, купив системы ПВО у РФ. В результате сегодня Анкару исключили из специальной программы по производству самых современных боевых самолетов F-35. Султан на ровном месте потерял офигенный заказ в несколько млрд.баксов и получил черную метку из Вашингтона... Ибо нефиг стране НАТО покупать оружие у РФ. Более того, по информации The Wall Street Journal и Reuters, Джо Байден 24 апреля заявит об официальном признании геноцидом массовые убийства армян в Османской империи в 1915-1923 годах. Этот документ, с юридической точки зрения, не имеет обязывающего характера, но обладает значительной символической силой, прежде всего, в отношениях Вашингтона с Турцией. Результат: Турецкая лира за сегодня потеряла -1.53%, а за год уже -11.7% Инвесторы собирают манатки и убегают из этой страны. А учитывая что тур.сезон фактически провален, то бюджет Турции опять не дополучит десятки млрд. никому не нужных американских денег. Ну а РФ, Германия, Великобритания и др. особо не горят желанием отправлять своих туристов к Султану. Как тут Акурт не пыжится со своей клубникой и дешевым укропом, но экономику Турции и её РН ждут печальные времена...
osafly написав:Возьмут вот просто так за жо-пу ни за что с ВНЖ и выкинут нах...из страны,уже грозился главный какой то их хер,отбирать у иностранцев разрешения на пребывание в стране
Уважаемый osafly! Вам, как активному путешественнику, несолидно не знать простую вещь: в Турции, как и в большинстве стран мира, действуют в связи с пандемией ограничительные меры. Среди этих мер всё то же, что и во многих странах Европы - запрещение выхода на улицы во время "комендантского часа" - в будние дни с 19-00 до 05-00 утра, в субботу и воскресенье. Запрет не распространяется: 1. На ТУРИСТОВ. 2. На всех лиц для походов в магазины (все магазины работают с 10-00 до 17-00). Но есть категория "хитропопых", в основном - я думаю - россиян (Вы же цитируете российские издания), которые в субботу-воскресенье желают понежиться на теплом солнышке на пляжах. На вопрос полиции, почему они бродят по улицам и пляжам, нарушая Законы страны, они показывают заграничный паспорт - типа мы туристы. Тупость отдельных лиц не позволяет им понять, что полицейский легко и просто на имеющемся у него планшете набирает номер их паспорта - и вуаля - человек оказывается, НЕ ТУРИСТ - он получил ВНЖ в стране проживания и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТУРИСТОМ, но является нарушителем закона и потенциальным разносчиком коронавируса далее и другим лицам. Ибо турист все же перед въездом в страну - как на сегодня в 90% стран мира - сдавал тест на отсутствие коронавируса и именно потому его впустили в страну. Не на 100%, но на высокий процент вероятности НЕ является переносчиком страшной болезни, поработившей весь мир. Другой человек - НЕ ТУРИСТ - получив ВНЖ в стране проживания, ознакомился в условиями получения ВНЖ и лично расписался в Заявлении о получении ВНЖ в том, что обязуется выполнять УЖАСНУЮ НЕВЕРОЯТНУЮ вещь: не убивать, не воровать и СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ.
Что-это мне подсказывает, что во время ваших многочисленных поездок Вы лично старались соблюдать Законы стран пребывания: НЕ ВОРОВАТЬ, НЕ УБИВАТЬ И НЕ НАРУШАТЬ ЗАКОНЫ СТРАН ПРЕБЫВАНИЯ.
Так вот к тем, кто этого делать не умеет - НЕ ВОРОВАТЬ, НЕ УБИВАТЬ И НЕ НАРУШАТЬ ЗАКОНЫ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ, министром внутренних дел Турции (в Вашей транскрипции "какой то их хер") и было заявлено, что к отъявленным негодяям, много раз нарушившим законы страны пребывания, может быть применена "самая суровая мера пролетарского возмездия" - лишение ВНЖ.
Это реально ужасно: НЕ ВОРОВАТЬ, НЕ УБИВАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ.
P.S. Прикольно, что мне приходится разъяснять БАНАЛЬНЫЕ истины.
В Германии с пятницы, 23 апреля, вступают в силу новые поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней. Изменения, в частности, предполагают ужесточение мер борьбы с коронавирусом и возможность задействования механизма так называемого "аварийного тормоза". Речь идет о его применении с 24 апреля в округах и городах, где в минувшие 3 дня из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения.
Механизм, в частности, предполагает, что с 22.00 (23.00 мск) до 05.00 (06.00 мск) будет действовать комендантский час. Прогулки и спорт для тех, кто собирается заниматься им индивидуально, однако, разрешены до 00.00 часов (01.00 мск). Представителям одного домохозяйства в дневные часы можно встречаться только с одним человеком из другого домохозяйства. Исключение составляют дети до 14 лет. Непродовольственные магазины при уровне заражения выше 100 открыты будут только для тех, кто представит результаты отрицательного теста и будет осуществлять посещение по записи. В случае превышения порога в 150 заражений на 100 000 населения магазины должны быть закрыты. Присутствие детей в школах будет запрещено в случае достижения отметки инфицирования в 165 случаев на 100 000 жителей.
В Германии с пятницы, 23 апреля, вступают в силу новые поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней. Изменения, в частности, предполагают ужесточение мер борьбы с коронавирусом и возможность задействования механизма так называемого "аварийного тормоза". Речь идет о его применении с 24 апреля в округах и городах, где в минувшие 3 дня из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения.
Механизм, в частности, предполагает, что с 22.00 (23.00 мск) до 05.00 (06.00 мск) будет действовать комендантский час. Прогулки и спорт для тех, кто собирается заниматься им индивидуально, однако, разрешены до 00.00 часов (01.00 мск). Представителям одного домохозяйства в дневные часы можно встречаться только с одним человеком из другого домохозяйства. Исключение составляют дети до 14 лет. Непродовольственные магазины при уровне заражения выше 100 открыты будут только для тех, кто представит результаты отрицательного теста и будет осуществлять посещение по записи. В случае превышения порога в 150 заражений на 100 000 населения магазины должны быть закрыты. Присутствие детей в школах будет запрещено в случае достижения отметки инфицирования в 165 случаев на 100 000 жителей.
В Германии с пятницы, 23 апреля, вступают в силу новые поправки в Закон о защите населения от инфекционных болезней. Изменения, в частности, предполагают ужесточение мер борьбы с коронавирусом и возможность задействования механизма так называемого "аварийного тормоза". Речь идет о его применении с 24 апреля в округах и городах, где в минувшие 3 дня из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано свыше 100 случаев заражения.
Експерти скажуть просту річ: світ змінився, але дехто не помічає та ганяється з топором в руках по АТБ за продавцями, які зробили зауваження за відсутність маски на обличчі. На практиці: - Запоріжжя, сьогодні: з Праги (Чехія) приїхала дочка приятелів - громадянка Чехії (вдало вийшла заміж) з двома дітьми - пожити та працювати віддалено бо - цитую за оригіналом: "В Чехии больше года строгий карантин, ничего не работает, никуда нельзя. Им сейчас лучше в Украине. Здесь все можно. А в Чехии тоже кошмар. За детскую площадку штраф 20000 крон."
- Тулуза, Франція, мої родичі - громадяни Французської республіки - цитую за оригіналом: "А вы там в горах гуляете, пионы дикие созерцаете! А нам только в магазин и то с бумажкой можно. Да ещё не отходить о дома больше, чем на 10 км, а ближайший магазин минимум в 15 км... но с бумажкой то можно и только в магазин..."
Так що в Туреччині українці з ВНП живуть як у Бога за пазухой: вчора вже жінці зробили вакцину Biontech - все швидко, все безкоштовно, все без проблем... Я вакцинувався Biontech на минулому тижні - все швидко, все безкоштовно, все без проблем... Слава Богу, що форумчани слухають фахівця з Ізраїлю, який запрошує вкладатися в ізраїльский котлован для фундаменту за 400 000 доларів в ізраїльскій пустелі - нам тут просторіше буде.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 кві, 2021 10:24, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Так що в Туреччині українці з ВНП живуть як у Бога за пазухой:
Только наивные думают, что купив турецкую недвигу, они сразу окажутся у Бога за пазухой и что все турки будут то и делать, что молиться на них. Если какой-то полицейский чиновник имеет право дать пинок под зад и депортировать, то цена такому ВНЖ равно нулю. Козе понятно что законы нарушать нельзя нигде и никому... Но цена вопроса слишком велика. Можно потерять всё и сразу. И никакая пазуха Бога там не поможет....