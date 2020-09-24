Трус-ігайст ))) (трус = в труселях)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:30
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:33
Как и обещал ранее пишу вторую часть своего прогноза ( первый касался туризма и сбывается ПРЯМО на наших глазах ), что касается непосредственно рынка недвижимости Турции.
Сначала несколько слов об итогах 2020 года для рынка рынка недвижимости Турции, в котором за счёт государственной программы дешевого ипотечного кредитования, которая была запущена для поддержки экономики в пандемию были замечены неожиданные результаты. Положительным моментом для многих покупателей в Турции стали низкие ставки ипотечного кредита, что позволило многим людям стать собственниками недвижимости, что раньше было для них недоступно. Однако это резко толкнуло цены вверх, что послужило отрицательным фактором рынка. Были побиты все рекорды по продаже недвижимости, прежде всего на внутреннем рынке. В период с января по ноябрь в Турции было продано почти 1,4 млн объектов недвижимости, что стало на 21,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, причем доля продаж в ипотеку выросла на 98%. Главным итогом рынка турецкой недвижимости стал резкий рост цен на недвижимость в ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ во всех регионах Турции и даже дефицит объектов на рынке в силу чего образовался типичный ПУЗЫРЬ . Учитывая последние геополитические события связанные с заявления Эрдогана на международной арене, а также существенные проблемы в экономике страны и то, что МИА Reuters сообщало о том, что международные резервы Центрального банка Турции упали ниже 10,68 миллиарда долларов, а это является самым низким уровнем с 2003 года!!! В стране кризис, выросла безработица, курс доллара стремится брать всё новые высоты вместе с ценами на продукты массового потребления. Также ситуация с ковидом коснулась многих занятых в различных сферах большого и малого бизнесов. Люди теряют работу, предприятия вынуждены сокращать персонал не только в туристических городах — Анталии, Мармарисе, Аланье, Бодрум но и даже в Стамбуле. Кстати, по информации от турецких риелторов, например в той же Аланье, евродвушки в комплексах, построенные шесть-семь лет назад, в прошлом году в конце лета предлагались за €40–42 тыс. Которые ещё в марте того же года стоили по €50 тыс. Да и часть турецких застройщиков в это время снизили цены по сравнению с мартовскими до 10%. Поэтому нетрудно себе представить, что произойдет в этом году, после запретов на полёты и ряда жёстких локдаунов с комендантским часом в ситуации , когда сих пор Турция продолжает ставить печальные рекорды по коронавирусу. Число случаев коронавируса за день держится не менее 50 тыс., а также к сожалению растёт число погибших. Вероятнее всего пузырь лопнет и начнётся глубокая РЕЦЕССИЯ на рынке недвижимости в целом, и в первую очередь на турецких курортах . В планах конечно же Турция готовится к открытию границ в начале июля, но и это весьма оптимистичный сценарий, который скорее всего не сбудется, а осенью открывшийся для российских туристов Египет с более теплым климатом перенаправит потоки в свою сторону до мая месяца 2022 г. В заключении стоить напомнить также о том, как активизировалась Греция, которая пытается всячески воспользоваться моментом выключения Турции как игрока на туристическом рынке на свою пользу.
Востаннє редагувалось roberto dark в П'ят 23 кві, 2021 10:36, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:34
В мене в ігнорі і RTC12, і roberto dark - може щось корисне для форумчан і пишуть фахівці із закордонної нерухомості, яким Господь не дав можливсті купити для себе, коханого, хоч щось, але не думаю: раніше, крім пустощів, ніколи не писали нічого корисного, при чому "нічого" від слова "нічого", а "пустощі" від слова "пустощі".
Але я задоволений таким контингентом: форумчани можуть побачити, як робити та як жити не варто.
Слова "не варто" - від слів "не варто".
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:36
roberto dark
Ой, а можна таке саме, ало про туристичну отрасль Їзраїля? Там також десь до 10% ВВП вклад...
зі. І ще можна розказати про вплив риби-фугу, яка запливла в Середземне море на безпеку купання на пляжах Хайфи )))
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:38
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Можно, а смысл? я же в игноре))А ради только одних акуртовских подпевал как то и рука не подымается писать.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:43
Мабуть, завів знову пластинку по туризм та рАсіЯнців-туристів. Дуже він за них переживає...
Є про що піклуватися: в еропорті Бен Гуріон вчора приземлився 1 (один) літак із РФ, сьогодні - жодного...
Дуже дуже переживає...
Мабуть, Ізраїлю триндець і заробітчан виженуть...
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:43
Крупнейшее кидалово на турецкой платформе криптовалют.
Турки опасаются, что они, возможно, потеряли сотни миллионов долларов в криптовалютных инвестициях после того, как местная торговая платформа Thodex приостановила свою деятельность, а ее генеральный директор вылетел из страны.
Пользователи биржи подали жалобы в турецкие власти с обвинениями в мошенничестве. Платформа компании недоступна, и прокуратура Стамбула начала расследование, сообщает агентство Анадолу.
Ahval в свою очередь отмечает, что турки покупают криптовалюты в рекордных количествах, чтобы помочь повысить доходность своих сбережений после того, как лира потеряла около половины своей стоимости по отношению к доллару после валютного кризиса в 2018 году, а инфляция выросла более чем до 16%.
Thodex имеет 400 тыс. пользователей, 350 тыс. из которых активны, сказал
А. Серан, адвокат, который подал уголовную жалобу на Ф. Озера,
основателя и генерального директора, обвиняя его в «мошенничестве при отягчающих обстоятельствах».
За неделю Биткоин потерял уже 21%...
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:45
ну, якщо смисл какухами кидатись, то це можна і в лічке робити (при бані нажаль не можна кажуть) ))))
сенс в тому, щоб була об"єктивність... і чесність, а те тільки пропаганда з сайта .ру
зі. і цю гілку дофіга народу читає...
Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:57
Пускай вкладывают...У них ведь деревья растут до небес.
Даже поливать не нужно...
Мы потом выкупим их на корню...
Базовый индекс потребительского доверия Турции зафиксировал самое большое падение с мая 2019 года.
Индекс упал до 80,2 пункта в апреле с 86,7 пункта в марте, сообщает в четверг Турецкий статистический институт (TurkStat). Это практически свело на нет все успехи, достигнутые в этом году – в декабре индекс составил 80,1.
Любое значение ниже 100 пунктов отражает пессимизм.
Перспективы финансов домашних хозяйств в течение последних 12 месяцев
также резко упали.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 11:02
Була незвичайна ситуація 20-21 квітня - раптом пан Роберто почав писати реально цікаві речі - реально актуальні реально за темою гілки.
Навіть я раджу почитати його цікаві актуальні дописи за 20-21 квітня і - можливо - за ранок 22...
Я з задоволенням читав і коментував.
Раптом щось змінилося - якась нервова бджола вкусила - і почав писати особисті гадості (видалені модераторами) - я завів його знову в ігнор.
Навіщо мені читати дурості - нехай форумчани читають.
Про всяк випадок: я завжди вірю в доброзичливість людей - якщо пан Роберто одумається та знову почне писати актуальне та цікаве - почну читати.
Серед цікавого, що він встиг написати 20-21 квітня: інформація про рівень цін на нерухомість в Ізраїлі та те, як найняті юристи слідкують за тим, щоби інвестора "не кинули" на етапі будівництва, ну і цікаві ціни - всього по 300 000 - 500 000 доларів за квартиру на етапі фундамента.
Ще якби для форумчан написав актуальне, те, що хвилює реально форумчан:
- як отримати Робочу візу в Ізраїлі (можливо, власний досвід).
- як отримати ВНП в Ізраїлі (можливо, власний досвід).
- юридичні та фінансові питання купівлі нерухомості в Ізраїлі: адвокати, юристи, нотаріуси, повірені, податки...
Було б цікаво. А так...
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