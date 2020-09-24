Додано: П'ят 23 кві, 2021 10:33

Как и обещал ранее пишу вторую часть своего прогноза ( первый касался туризма и сбывается ПРЯМО на наших глазах ), что касается непосредственно рынка недвижимости Турции.Сначала несколько слов об итогах 2020 года для рынка рынка недвижимости Турции, в котором за счёт государственной программы дешевого ипотечного кредитования, которая была запущена для поддержки экономики в пандемию были замечены неожиданные результаты. Положительным моментом для многих покупателей в Турции стали низкие ставки ипотечного кредита, что позволило многим людям стать собственниками недвижимости, что раньше было для них недоступно. Однако это резко толкнуло цены вверх, что послужило отрицательным фактором рынка. Были побиты все рекорды по продаже недвижимости, прежде всего на внутреннем рынке. В период с января по ноябрь в Турции было продано почти 1,4 млн объектов недвижимости, что стало на 21,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года, причем доля продаж в ипотеку выросла на 98%. Главным итогом рынка турецкой недвижимости стал резкий рост цен на недвижимость в ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ во всех регионах Турции и даже дефицит объектов на рынке в силу чего образовался типичный ПУЗЫРЬ . Учитывая последние геополитические события связанные с заявления Эрдогана на международной арене, а также существенные проблемы в экономике страны и то, что МИА Reuters сообщало о том, что международные резервы Центрального банка Турции упали ниже 10,68 миллиарда долларов, а это является самым низким уровнем с 2003 года!!! В стране кризис, выросла безработица, курс доллара стремится брать всё новые высоты вместе с ценами на продукты массового потребления. Также ситуация с ковидом коснулась многих занятых в различных сферах большого и малого бизнесов. Люди теряют работу, предприятия вынуждены сокращать персонал не только в туристических городах — Анталии, Мармарисе, Аланье, Бодрум но и даже в Стамбуле. Кстати, по информации от турецких риелторов, например в той же Аланье, евродвушки в комплексах, построенные шесть-семь лет назад, в прошлом году в конце лета предлагались за €40–42 тыс. Которые ещё в марте того же года стоили по €50 тыс. Да и часть турецких застройщиков в это время снизили цены по сравнению с мартовскими до 10%. Поэтому нетрудно себе представить, что произойдет в этом году, после запретов на полёты и ряда жёстких локдаунов с комендантским часом в ситуации , когда сих пор Турция продолжает ставить печальные рекорды по коронавирусу. Число случаев коронавируса за день держится не менее 50 тыс., а также к сожалению растёт число погибших. Вероятнее всего пузырь лопнет и начнётся глубокая РЕЦЕССИЯ на рынке недвижимости в целом, и в первую очередь на турецких курортах . В планах конечно же Турция готовится к открытию границ в начале июля, но и это весьма оптимистичный сценарий, который скорее всего не сбудется, а осенью открывшийся для российских туристов Египет с более теплым климатом перенаправит потоки в свою сторону до мая месяца 2022 г. В заключении стоить напомнить также о том, как активизировалась Греция, которая пытается всячески воспользоваться моментом выключения Турции как игрока на туристическом рынке на свою пользу.ВЫВОДЫ: Самое позднее - это начало 2022 г. по причине всех вышеперечисленных факторов, начнётся ОТКАТ И ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ ЦЕН на недвижимость в Турции!!! P.S. Надеюсь украинские покупатели "райских гнёздышек и дач на берегу моря" с подачи рекламы проХфессора акурта, будут в здравом уме и достаточно предусмотрительны, что бы не вкладывать свои "кровные" в такой рисковый и проблемный с точки зрения инвестиций актив.