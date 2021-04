Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:57

Греція - непогано. Бував. Сподобалося.

Але є декілька "но":

1. Перше головне - питання з візами для таких працівників на сьогодні не вирішене:

Visa And Salary Requirements

Although there is still no final word on the subject, what we know so far is that Greek authorities are looking to launch a special visa for digital nomads sometime during 2021.



2. В"їзд для українців в Грецію на сьогодні:

Режим тимчасового в’їзду

Не дозволений, за виключенням громадян України, які мають дозвіл на проживання в Греції, країнах -членах ЄС і Шенгенської зони (з посвідками).



3. Треба враховувати, що використовується валюта "євро". Витрати... Просто враховувати: ЄВРО...

А так, чого ж: гарна країна з чудовим кліматом.

Те, що лікар приписав...