Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:23

Хто не встиг - той запізниться....



Перефразуючи знамениті вірші одного "пролєтарьского поета"

"Я другой такой страны не знаю,

Где так вольно дышит человек".

можна сказати, що на сьогодні особисто я другої такої країни не знаю, де так вільно та легко - всього за 100-150 доларів - наша людина може отримати ВНП та працювати віддалено за ідеєю пана Флаймана, зовсім не сплачуючі ніяких податків.

Що в ці дня і роблять всі мої друзі-українці, які мешкають в Анталії.



Але нашим людям те, що просто, весело, доступно та без проблем - не подобається.

"Не наш стиль". Треба якось з препонами, ямами, клпотом, падіннями, похибками та з викиданням грошей на вітер...

Ну, хто на що вчився...



Серед країн, в яких на сьогодні простіше всього та дешевше всього отримати "Золоту візу" - тобто "громадянство за інвестиції" - Туреччина займає приємне місце: достатньо купити нерухомості на ЗАГАЛЬНУ (!!!) суму в 250 000 доларів США - і на протязі 6-ти місяців отримати громадянство НА ВСЮ РОДИНУ.

Але на днях в туерцькій пресі з"явилися повідомлення про те, що ШАРА може закінчитися: обговорюється в Уряді підняття порогу для тиких інвесторів до 500 000 доларів США (відразу в 2 (!!!) рази), що виведе Туреччину на рівень інвстицій в Португалії або в Мальті.

Що було ретреоспективно:

- до 2018 року поріг інвестицій був 1 000 000 доларів США.

- було прийнято мудре рішення - знизити його одномоментно до 250 000 доларів США.



Ефект неймовірний: 7 312 иноземців тримали право на турецке громадянство, инвестувавши (!!!)

1 мильярд 880 мільонів 500 тисяч долларів всього за 3 роки.



Звертаю увагу: з 2018 року - року заснування цієї гілки і того року, коли знані флудери на гілці, які смітять тут з вересня 2018 року, збивали з пантелику всіх форумчан.

Три роки наполегливої праці трутнів не пройшли даром: форумчани прогавили безкоштовну родачу квартир.