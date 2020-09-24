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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:58
а ось і Греція розчехлилася
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:57
Греція - непогано. Бував. Сподобалося.
Але є декілька "но":
1. Перше головне - питання з візами для таких працівників на сьогодні не вирішене:
Visa And Salary Requirements
Although there is still no final word on the subject, what we know so far is that Greek authorities are looking to launch a special visa for digital nomads sometime during 2021.
2. В"їзд для українців в Грецію на сьогодні:
Режим тимчасового в’їзду
Не дозволений, за виключенням громадян України, які мають дозвіл на проживання в Греції, країнах -членах ЄС і Шенгенської зони (з посвідками).
3. Треба враховувати, що використовується валюта "євро". Витрати... Просто враховувати: ЄВРО...
А так, чого ж: гарна країна з чудовим кліматом.
Те, що лікар приписав...
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:05
Цікаво, а риба-фугу туди вже добралася? )))) море то одне...
зі. Не заважайте Флаю мріяти...
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:23
Хто не встиг - той запізниться....
Перефразуючи знамениті вірші одного "пролєтарьского поета"
"Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек".
можна сказати, що на сьогодні особисто я другої такої країни не знаю, де так вільно та легко - всього за 100-150 доларів - наша людина може отримати ВНП та працювати віддалено за ідеєю пана Флаймана, зовсім не сплачуючі ніяких податків.
Що в ці дня і роблять всі мої друзі-українці, які мешкають в Анталії.
Але нашим людям те, що просто, весело, доступно та без проблем - не подобається.
"Не наш стиль". Треба якось з препонами, ямами, клпотом, падіннями, похибками та з викиданням грошей на вітер...
Ну, хто на що вчився...
Серед країн, в яких на сьогодні простіше всього та дешевше всього отримати "Золоту візу" - тобто "громадянство за інвестиції" - Туреччина займає приємне місце: достатньо купити нерухомості на ЗАГАЛЬНУ (!!!) суму в 250 000 доларів США - і на протязі 6-ти місяців отримати громадянство НА ВСЮ РОДИНУ.
Але на днях в туерцькій пресі з"явилися повідомлення про те, що ШАРА може закінчитися: обговорюється в Уряді підняття порогу для тиких інвесторів до 500 000 доларів США (відразу в 2 (!!!) рази), що виведе Туреччину на рівень інвстицій в Португалії або в Мальті.
Що було ретреоспективно:
- до 2018 року поріг інвестицій був 1 000 000 доларів США.
- було прийнято мудре рішення - знизити його одномоментно до 250 000 доларів США.
Ефект неймовірний: 7 312 иноземців тримали право на турецке громадянство, инвестувавши (!!!)
1 мильярд 880 мільонів 500 тисяч долларів всього за 3 роки.
Звертаю увагу: з 2018 року - року заснування цієї гілки і того року, коли знані флудери на гілці, які смітять тут з вересня 2018 року, збивали з пантелику всіх форумчан.
Три роки наполегливої праці трутнів не пройшли даром: форумчани прогавили безкоштовну родачу квартир.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:29
Погані новини для туркоманів:
"В Турции ввели круглосуточный локдаун и запретили три дня выходить из дома.
Прирост заболеваемости коронавирусом в Турции продолжает бить рекорды. За последние сутки в стране заразились более 63 тысяч человек. "
Думаю, що пипит на курортну нерухомість в цьому році буде мінімальним.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 кві, 2021 15:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:30
akurt
Так все ж дуже просто пояснити....
Більшість дописувачів цієї гілки люблять фантазувати, істи поросятину і страждати )))
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:33
Я їх називаю лагідно та з любов"ю: МРІЙНИКИ.
Зазвичай лежать на канапі і мріють, мріють та мріють...
В перерві між пустопорожніми нездійсненими мріями пишуть саме на цій гілці...
P.S. Пана flyman"а тільки умовно можна включити в цю категорію: хоч до чогось цікавого та важливого в житті пнеться. Може щось і получиться...
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 23 кві, 2021 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:37
Ви чудова і добра людина!
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:37
Можливо, це зробили турецькі ріелтори-конкуренти?
Ви ж у них хліб забираєте?
П.С. Тримайте запас ніфуроксазиду при собі, і жодні конкуренти Вам не будуть страшні!
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:41
Дуже сподіваюсь! Буде до кого на Піліпіни заскочити )))
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