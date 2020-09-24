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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:56
Я би особисто з Вами відвідав його там: на Філіппінах... (якщо запросить - а гадаю, запросить: не чужі ж...)
Тим більше з Туреччини це просто...
Цікаві події відбуваються: рАсіЯнці намагаються пробитися в Туреччину через Молдову.
Катарські авіалінії відразу вирішили підсуєтитися/підзаробити: запропонували маршрути "мАцквА-Доха-Стамбул"...
За дуже високою ціною...
В цьому сенсі вже на сьогодні 12 (!!!) прямих РЕГУЛЯРНИХ (!!!) рейсів на тиждень в Туреччину (додали з травня Київ-Аланія (Газіпаша)) - просто прямий український приємний комфортний безпроблемний дешевий практичний похватний сприятливий легкий слушний зручний авіаміст...
Це практично получаєтсья так: майже в будь-якому місті України сідаєш в літак і вже через 2-2,5 години власним ключем відкриваш двері власної квартири...
В Анталії вдень +23, сонячно, голубе небо, тихо та спокійно, температура води в Середземному морі +18...
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 23 кві, 2021 16:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:09
akurt написав:
А хто зна... хто зна... бувають чудеса, коли людина приходить до тями та розкривається...
Гадаю, що з усіх дописувачів-флудерів тільки в нього є шанс. А в мене "Глаз - алмаз
"!
Я би особисто з Вами відвідав його там: на Філіппінах...
Тим більше з Туреччини це просто...
Цікаві події відбуваються: рАсіЯнці намагаються пробитися в Туреччину через Молдову.
Катарські авіалінії відразу вирішили підсуєтитися/підзаробити: запропонували маршрути "мАцквА-Доха-Стамбул"
...
За дуже високою ціною...
В цьому сенсі вже на сьогодні 12 (!!!) прямих РЕГУЛЯРНИХ (!!!) рейсів на тиждень в Туреччину (додали з травня Київ-Аланія (Газіпаша)
) - просто прямий український приємний комфортний безпроблемний дешевий практичний похватний сприятливий легкий слушний зручний авіаміст...
Дикі люди! І на курорт попасти не можуть, і брокери омериканські їх женуть...
Не росте кокос!!! ((
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:26
akurt написав:
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Серед країн, в яких на сьогодні простіше всього та дешевше всього отримати "Золоту візу" - тобто "громадянство за інвестиції" - Туреччина займає приємне місце: достатньо купити нерухомості на ЗАГАЛЬНУ (!!!) суму в 250 000 доларів США - і на протязі 6-ти місяців отримати громадянство НА ВСЮ РОДИНУ.
Але на днях в туерцькій пресі з"явилися повідомлення про те, що ШАРА може закінчитися: обговорюється в Уряді підняття порогу для тиких інвесторів до 500 000 доларів США (відразу в 2 (!!!) рази), що виведе Туреччину на рівень інвстицій в Португалії або в Мальті.
И кому нужно то турецкое гражданство за эти деньги, когда
сами турки мечтают свалить из своей страны?
Уже около 5 млн. турок уехали в поисках лучшей доли... Люди уезжают из страны, поскольку не видят в ней перспектив для своих детей, пишет Cumhuriyet:
«Наша система образования никуда не годится, за места в школах с более-менее хорошей репутацией существует огромная конкуренция - спрос очень высок. Нерелигиозным семьям с достойным уровнем дохода не нравится то, что правительство навязывает школам учебные планы и превращает их в медресе по изучению Корана. Людей не устраивает низкое качество образования в целом. Имеются частные школы, но обучение в них обходится дорого. ... Ко всему прочему добавляются ещё и раскол в обществе, а также экономическая нестабильность.»
Страну покидают столь многие её жители, прежде всего - молодёжь. ...
Нужно не дружить с головой чтобы покупать гражданство Турции...
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