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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:09
akurt написав:
А хто зна... хто зна... бувають чудеса, коли людина приходить до тями та розкривається...
Гадаю, що з усіх дописувачів-флудерів тільки в нього є шанс. А в мене "Глаз - алмаз
"!
Я би особисто з Вами відвідав його там: на Філіппінах...
Тим більше з Туреччини це просто...
Цікаві події відбуваються: рАсіЯнці намагаються пробитися в Туреччину через Молдову.
Катарські авіалінії відразу вирішили підсуєтитися/підзаробити: запропонували маршрути "мАцквА-Доха-Стамбул"
...
За дуже високою ціною...
В цьому сенсі вже на сьогодні 12 (!!!) прямих РЕГУЛЯРНИХ (!!!) рейсів на тиждень в Туреччину (додали з травня Київ-Аланія (Газіпаша)
) - просто прямий український приємний комфортний безпроблемний дешевий практичний похватний сприятливий легкий слушний зручний авіаміст...
Дикі люди! І на курорт попасти не можуть, і брокери омериканські їх женуть...
Не росте кокос!!! ((
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:26
akurt написав:
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Серед країн, в яких на сьогодні простіше всього та дешевше всього отримати "Золоту візу" - тобто "громадянство за інвестиції" - Туреччина займає приємне місце: достатньо купити нерухомості на ЗАГАЛЬНУ (!!!) суму в 250 000 доларів США - і на протязі 6-ти місяців отримати громадянство НА ВСЮ РОДИНУ.
Але на днях в туерцькій пресі з"явилися повідомлення про те, що ШАРА може закінчитися: обговорюється в Уряді підняття порогу для тиких інвесторів до 500 000 доларів США (відразу в 2 (!!!) рази), що виведе Туреччину на рівень інвстицій в Португалії або в Мальті.
И кому нужно то турецкое гражданство за эти деньги, когда
сами турки мечтают свалить из своей страны?
Уже около 5 млн. турок уехали в поисках лучшей доли... Люди уезжают из страны, поскольку не видят в ней перспектив для своих детей, пишет Cumhuriyet:
«Наша система образования никуда не годится, за места в школах с более-менее хорошей репутацией существует огромная конкуренция - спрос очень высок. Нерелигиозным семьям с достойным уровнем дохода не нравится то, что правительство навязывает школам учебные планы и превращает их в медресе по изучению Корана. Людей не устраивает низкое качество образования в целом. Имеются частные школы, но обучение в них обходится дорого. ... Ко всему прочему добавляются ещё и раскол в обществе, а также экономическая нестабильность.»
Страну покидают столь многие её жители, прежде всего - молодёжь. ...
Нужно не дружить с головой чтобы покупать гражданство Турции...
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:39
і що би то вибрати: Мексика, Португалія, Камбоджа, В"єтнам, Колумбія, Філіпіни, Малазія?
і нічого в списку про турецький берег
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flyman
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:46
RTC12 написав: akurt написав:
]
Серед країн, в яких на сьогодні простіше всього та дешевше всього отримати "Золоту візу" - тобто "громадянство за інвестиції" - Туреччина займає приємне місце: достатньо купити нерухомості на ЗАГАЛЬНУ (!!!) суму в 250 000 доларів США - і на протязі 6-ти місяців отримати громадянство НА ВСЮ РОДИНУ.
Але на днях в туерцькій пресі з"явилися повідомлення про те, що ШАРА може закінчитися: обговорюється в Уряді підняття порогу для тиких інвесторів до 500 000 доларів США (відразу в 2 (!!!) рази), що виведе Туреччину на рівень інвстицій в Португалії або в Мальті.
И кому нужно то турецкое гражданство за эти деньги, когда
сами турки мечтают свалить из своей страны?
Уже около 5 млн. турок уехали в поисках лучшей доли... Люди уезжают из страны, поскольку не видят в ней перспектив для своих детей, пишет Cumhuriyet:
«Наша система образования никуда не годится, за места в школах с более-менее хорошей репутацией существует огромная конкуренция - спрос очень высок. Нерелигиозным семьям с достойным уровнем дохода не нравится то, что правительство навязывает школам учебные планы и превращает их в медресе по изучению Корана. Людей не устраивает низкое качество образования в целом. Имеются частные школы, но обучение в них обходится дорого. ... Ко всему прочему добавляются ещё и раскол в обществе, а также экономическая нестабильность.»
Страну покидают столь многие её жители, прежде всего - молодёжь. ...
Нужно не дружить с головой чтобы покупать гражданство Турции...
akurt написав:
що виведе Туреччину на рівень інвстицій в Португалії або в Мальті.
гагага, виведе.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:09
flyman написав:
гагага, виведе.
Очередной анекдот...
Правительство РФ одобрило проект закона о «золотых визах».
Зарубежным инвесторам в недвижимость будут выдавать вид на жительство.
Цена вопроса - минимум 30 млн рублей (около $400.000)
Типа, мы тоже не лыком шиты и не хуже чем ЕС...
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:27
flyman написав:і що би то вибрати
: Мексика, Португалія, Камбоджа, В"єтнам, Колумбія, Філіпіни, Малазія?
і нічого в списку про турецький берег
Так ти вже вибрав - цоколь в дупі
ой, вибач, в Бучі
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:55
- не купувати нерухомість в чужому місці, поки не поживеш там хоча б 2 роки
- не продавати житло в країні основного резидентсва (в нашому випадку Україні)
- "не впадити в любов" в першу країну в яку попав, поживіть в кількох країнах
- не везіть свій багаж (достатнтьо мінімалістичного підходу - взяти що сам донеесеш в рюкзаку або двох)
- не кладіть гроші в банк в чужій країні (тримайте в банку свого основного резидентсва)
- не намагайтесь відтворити свій стиль життя в новому місці
- не "зависайте" виключно з експатами
- не платіть за секс
- не думайте, що закони і права "як дома"
- не купувати в магазинах "для експатів"
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