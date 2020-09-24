RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1041104210431044
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 16:09

  akurt написав:А хто зна... хто зна... бувають чудеса, коли людина приходить до тями та розкривається...
Гадаю, що з усіх дописувачів-флудерів тільки в нього є шанс. А в мене "Глаз - алмаз"!
Я би особисто з Вами відвідав його там: на Філіппінах...
Тим більше з Туреччини це просто...
Цікаві події відбуваються: рАсіЯнці намагаються пробитися в Туреччину через Молдову.
Катарські авіалінії відразу вирішили підсуєтитися/підзаробити: запропонували маршрути "мАцквА-Доха-Стамбул"...
За дуже високою ціною...

В цьому сенсі вже на сьогодні 12 (!!!) прямих РЕГУЛЯРНИХ (!!!) рейсів на тиждень в Туреччину (додали з травня Київ-Аланія (Газіпаша)) - просто прямий український приємний комфортний безпроблемний дешевий практичний похватний сприятливий легкий слушний зручний авіаміст...

Дикі люди! І на курорт попасти не можуть, і брокери омериканські їх женуть...

Не росте кокос!!! ((
change_pm
 
Повідомлень: 3517
З нами з: 03.02.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:26

  akurt написав:]
Серед країн, в яких на сьогодні простіше всього та дешевше всього отримати "Золоту візу" - тобто "громадянство за інвестиції" - Туреччина займає приємне місце: достатньо купити нерухомості на ЗАГАЛЬНУ (!!!) суму в 250 000 доларів США - і на протязі 6-ти місяців отримати громадянство НА ВСЮ РОДИНУ.
Але на днях в туерцькій пресі з"явилися повідомлення про те, що ШАРА може закінчитися: обговорюється в Уряді підняття порогу для тиких інвесторів до 500 000 доларів США (відразу в 2 (!!!) рази), що виведе Туреччину на рівень інвстицій в Португалії або в Мальті.

И кому нужно то турецкое гражданство за эти деньги, когда
сами турки мечтают свалить из своей страны?
Уже около 5 млн. турок уехали в поисках лучшей доли...

Люди уезжают из страны, поскольку не видят в ней перспектив для своих детей, пишет Cumhuriyet:
«Наша система образования никуда не годится, за места в школах с более-менее хорошей репутацией существует огромная конкуренция - спрос очень высок. Нерелигиозным семьям с достойным уровнем дохода не нравится то, что правительство навязывает школам учебные планы и превращает их в медресе по изучению Корана. Людей не устраивает низкое качество образования в целом. Имеются частные школы, но обучение в них обходится дорого. ... Ко всему прочему добавляются ещё и раскол в обществе, а также экономическая нестабильность.»
Страну покидают столь многие её жители, прежде всего - молодёжь. ...

Нужно не дружить с головой чтобы покупать гражданство Турции...
RTC12
 
Повідомлень: 259
З нами з: 09.05.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:39

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

і що би то вибрати: Мексика, Португалія, Камбоджа, В"єтнам, Колумбія, Філіпіни, Малазія?

і нічого в списку про турецький берег
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24270
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 17:46

  RTC12 написав:
  akurt написав:]
Серед країн, в яких на сьогодні простіше всього та дешевше всього отримати "Золоту візу" - тобто "громадянство за інвестиції" - Туреччина займає приємне місце: достатньо купити нерухомості на ЗАГАЛЬНУ (!!!) суму в 250 000 доларів США - і на протязі 6-ти місяців отримати громадянство НА ВСЮ РОДИНУ.
Але на днях в туерцькій пресі з"явилися повідомлення про те, що ШАРА може закінчитися: обговорюється в Уряді підняття порогу для тиких інвесторів до 500 000 доларів США (відразу в 2 (!!!) рази), що виведе Туреччину на рівень інвстицій в Португалії або в Мальті.

И кому нужно то турецкое гражданство за эти деньги, когда
сами турки мечтают свалить из своей страны?
Уже около 5 млн. турок уехали в поисках лучшей доли...

Люди уезжают из страны, поскольку не видят в ней перспектив для своих детей, пишет Cumhuriyet:
«Наша система образования никуда не годится, за места в школах с более-менее хорошей репутацией существует огромная конкуренция - спрос очень высок. Нерелигиозным семьям с достойным уровнем дохода не нравится то, что правительство навязывает школам учебные планы и превращает их в медресе по изучению Корана. Людей не устраивает низкое качество образования в целом. Имеются частные школы, но обучение в них обходится дорого. ... Ко всему прочему добавляются ещё и раскол в обществе, а также экономическая нестабильность.»
Страну покидают столь многие её жители, прежде всего - молодёжь. ...

Нужно не дружить с головой чтобы покупать гражданство Турции...


  akurt написав: що виведе Туреччину на рівень інвстицій в Португалії або в Мальті.

гагага, виведе.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24270
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:09

  flyman написав:гагага, виведе.

Очередной анекдот...
Правительство РФ одобрило проект закона о «золотых визах».
Зарубежным инвесторам в недвижимость будут выдавать вид на жительство.
Цена вопроса - минимум 30 млн рублей (около $400.000)
Типа, мы тоже не лыком шиты и не хуже чем ЕС...
RTC12
 
Повідомлень: 259
З нами з: 09.05.15
Подякував: 42 раз.
Подякували: 90 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:27

  flyman написав:і що би то вибрати: Мексика, Португалія, Камбоджа, В"єтнам, Колумбія, Філіпіни, Малазія?

і нічого в списку про турецький берег

Так ти вже вибрав - цоколь в дупі :mrgreen: ой, вибач, в Бучі
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 318
З нами з: 18.03.21
Подякував: 9 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:55

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість


- не купувати нерухомість в чужому місці, поки не поживеш там хоча б 2 роки
- не продавати житло в країні основного резидентсва (в нашому випадку Україні)
- "не впадити в любов" в першу країну в яку попав, поживіть в кількох країнах
- не везіть свій багаж (достатнтьо мінімалістичного підходу - взяти що сам донеесеш в рюкзаку або двох)
- не кладіть гроші в банк в чужій країні (тримайте в банку свого основного резидентсва)
- не намагайтесь відтворити свій стиль життя в новому місці
- не "зависайте" виключно з експатами
- не платіть за секс
- не думайте, що закони і права "як дома"
- не купувати в магазинах "для експатів"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24270
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1863 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 1041104210431044
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sidus і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 178, 179, 180
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1791 248860
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 17:38
flyman
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 688, 689, 690
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6894 856574
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 кві, 2021 16:47
jump
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 25138
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.