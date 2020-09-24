Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:12

Так-так-так: вивчаємо юридичний бік мрій країн мрійників:

- Мексика - візити українцям дозволено. Можна їхати. Правда звідти так всі тікають, що президент Байден хотів відмінити квоту Трампа на допуск в країну тільки 15000 іноземців та змінити на 125 000, але ВРАХОВУЮЧИ СИТУАЦІЮ НА ПІВДЕННИХ КОРДОНАХ вирішив не чипати Прокламацію Трампа та залишити квоту в 15 000... Цікаво, що я був у Мексіці - то враження в мене було, що попав в Україну. Получиться: шило змінити га мило...



- Португалія - чудова країна, під час візиту в Ригу (Латвія) купив справжнє Portо. Дорого. Але тільки за нього можна полюбити ту маленьку країну - вся відстань як від Києва до П"ятихаток... Відповідно до Рішення португальських компетентних органів в’їзд громадянам України до Португалії обмежений до 30 квітня 2021 р. Дозволено в’їзд тільки тим громадянам України, які здійснюють важливу невідкладну подорож і мають дійсну посвідку на тимчасове/постійне проживання в Португалії (Residência) або є членом родини громадянина ЄС. Ціікаво, що "компетентні органи" продовжуть заборону РЕГУЛЯРНО і кожного разу на 2 тижні. Варіант проблемний.



- Камбоджа - то батьки наших мрійників тую країну бачили по ТВ кожного дня в радянські часи: страляють, бомби, вбивають... зараз мало хто знає, що в тій країні проводився унікальний соціальний експеримент - намагалися достроково побудувати комунізм і дехто заважав. То тих, хто заважав - просто та ретельно знищили. Знищених було 3 000 000 осіб. В’їзд в Камбоджу дозволено із обмеженнями: застава (депозит) в аеропорту по прильоту – 2 тис.дол.США за людину. Депозит рекомендується здійснювати у готівці; пасажири у яких виявиться вірус сплачуватимуть вартість лікування власним коштом у т.ч. за рахунок депозиту; оформлення візи можливе ЛИШЕ в дипломатичних представництвах Камбоджі за кордоном. Оформлення віз по прильоту не здійснюється; УППППС! Адреса дипломатичного представництва Камбоджі в Україні: Starokonushennyi Lane, 16, 119002, Moscow, Russia.... Упппс! Мрійникам не повезло...



- Філіппіни: Урядом Філіппін запроваджено заборону на в’їзд усіх іноземних громадян до Республіки Філіппіни з 22 березня 2021 року по 21 квітня 2021 року. Крім того, кількість в’їжджаючих з-за кордону осіб буде додатково обмежена до 1500 на добу. Сьогодні 23 квітня - відомостей оновлення немає - тому можна ризикнути купити квиток за 1500 доларів та злітати - може не догледять та впустять...



- Малайзія: Дозволено в’їзд іноземних громадян до Малайзії з діючими дозволами наступних категорій: громадяни, які виїхали/виїжджають з Малайзії у період будь-якої фази Режиму обмеженого пересування (MCO, RMCO) та мають намір повернутися у період до 31 грудня включно, в’їзд дозволений ЛИШЕ за попереднім погодженням Департаменту імміграції та отриманням відповідного дозволу.



Ех, мрійники-мрійники... Ну нехай свої гроші рахувати не вміють, і вже всі спустили в унітаз, або витратили на непотріб, так хоч закони країн мрій нехай вивчають...

Мрійники...



P.S. Блін, дорослі мужики, і такі... такі... такі... слова не підберу... ну як діти, тілько значно гірше...