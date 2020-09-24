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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:55
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
- не купувати нерухомість в чужому місці, поки не поживеш там хоча б 2 роки
- не продавати житло в країні основного резидентсва (в нашому випадку Україні)
- "не впадити в любов" в першу країну в яку попав, поживіть в кількох країнах
- не везіть свій багаж (достатнтьо мінімалістичного підходу - взяти що сам донеесеш в рюкзаку або двох)
- не кладіть гроші в банк в чужій країні (тримайте в банку свого основного резидентсва)
- не намагайтесь відтворити свій стиль життя в новому місці
- не "зависайте" виключно з експатами
- не платіть за секс
- не думайте, що закони і права "як дома"
- не купувати в магазинах "для експатів"
Додано: П'ят 23 кві, 2021 19:12
Так-так-так: вивчаємо юридичний бік мрій країн мрійників:
- Мексика - візити українцям дозволено. Можна їхати. Правда звідти так всі тікають, що президент Байден хотів відмінити квоту Трампа на допуск в країну тільки 15000 іноземців та змінити на 125 000, але ВРАХОВУЮЧИ СИТУАЦІЮ НА ПІВДЕННИХ КОРДОНАХ вирішив не чипати Прокламацію Трампа та залишити квоту в 15 000... Цікаво, що я був у Мексіці - то враження в мене було, що попав в Україну. Получиться: шило змінити га мило...
- Португалія - чудова країна, під час візиту в Ригу (Латвія) купив справжнє Portо. Дорого. Але тільки за нього можна полюбити ту маленьку країну - вся відстань як від Києва до П"ятихаток... Відповідно до Рішення португальських компетентних органів в’їзд громадянам України до Португалії обмежений до 30 квітня 2021 р. Дозволено в’їзд тільки тим громадянам України, які здійснюють важливу невідкладну подорож і мають дійсну посвідку на тимчасове/постійне проживання в Португалії (Residência) або є членом родини громадянина ЄС. Ціікаво, що "компетентні органи" продовжуть заборону РЕГУЛЯРНО і кожного разу на 2 тижні. Варіант проблемний.
- Камбоджа - то батьки наших мрійників тую країну бачили по ТВ кожного дня в радянські часи: страляють, бомби, вбивають... зараз мало хто знає, що в тій країні проводився унікальний соціальний експеримент - намагалися достроково побудувати комунізм і дехто заважав. То тих, хто заважав - просто та ретельно знищили. Знищених було 3 000 000 осіб. В’їзд в Камбоджу дозволено із обмеженнями: застава (депозит) в аеропорту по прильоту – 2 тис.дол.США за людину. Депозит рекомендується здійснювати у готівці; пасажири у яких виявиться вірус сплачуватимуть вартість лікування власним коштом у т.ч. за рахунок депозиту; оформлення візи можливе ЛИШЕ в дипломатичних представництвах Камбоджі за кордоном. Оформлення віз по прильоту не здійснюється; УППППС! Адреса дипломатичного представництва Камбоджі в Україні: Starokonushennyi Lane, 16, 119002, Moscow, Russia.... Упппс! Мрійникам не повезло...
- Філіппіни: Урядом Філіппін запроваджено заборону на в’їзд усіх іноземних громадян до Республіки Філіппіни з 22 березня 2021 року по 21 квітня 2021 року. Крім того, кількість в’їжджаючих з-за кордону осіб буде додатково обмежена до 1500 на добу. Сьогодні 23 квітня - відомостей оновлення немає - тому можна ризикнути купити квиток за 1500 доларів та злітати - може не догледять та впустять...
- Малайзія: Дозволено в’їзд іноземних громадян до Малайзії з діючими дозволами наступних категорій: громадяни, які виїхали/виїжджають з Малайзії у період будь-якої фази Режиму обмеженого пересування (MCO, RMCO) та мають намір повернутися у період до 31 грудня включно, в’їзд дозволений ЛИШЕ за попереднім погодженням Департаменту імміграції та отриманням відповідного дозволу.
Ех, мрійники-мрійники... Ну нехай свої гроші рахувати не вміють, і вже всі спустили в унітаз, або витратили на непотріб, так хоч закони країн мрій нехай вивчають...
Мрійники...
P.S. Блін, дорослі мужики, і такі... такі... такі... слова не підберу... ну як діти, тілько значно гірше...
Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:09
Вам станет еще прикольнее,когда Вас возьмут однажды за причинное место и выкинут из страны под каким нибудь предлогом..Я прекрасно знаю и наслышан о турецкой полиции и не только,потому что с Турцией имел давно и бизнес-связи,в том числе мои родственники.Еще в начале 2000-чных,мою родственницу прям на границе увели в комнату к погранцам и продержали почти полтора часа,без объяснения причин,намекая на взятку и угрожая депортацией-штампом в паспорт.Возвращалась с мужем с отдыха..Как раз в аэропорту Анталии все и было.Почему?? А хер его знает почему-до сих пор загадка..А вы тут рассказываете заповеди Моисея..Но это до первого случая....Турецкая полиция-такая же,как и наши менты,взяточники-крахоборы и беспредельщики,все знакомые Стамбульские турки твердят об этом...Поэтому,в случай описанный "скрепными" я почему то верю на все 100.Ксерокопии паспорта,или на телефоне,всегда более чем достаточно,чтоб от тебя отъ....лись в любой стране мира,проверено на себе,ибо потеря оригинала-чревата многими проблемами и не мне здесь рассказывать..Поэтому,многие его просто не носят,боятся носить с собой.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:17
Примерно на 2млрд постригли-
Просто жесть!
Додано: Суб 24 кві, 2021 02:33
Новый чревовещатель?
Напомню не библейскую истину, а слова А. Папанова из знаменитого фильма: "А ты не воруй!"
Додано: Суб 24 кві, 2021 03:33
Ваши опасения напрасны: писатели этой ветки и я в том числе НЕ имеют крипты.
Даже знаменитый деривативщик, который в прошлом году на этом форуме написал про гигантскую программу деривативов типа "10% нахомяченного - в бетон, остальное: в подсолнечное мало, сахар, молоко и крипту" - выполнил ТОЛЬКО первое. На большее не хватило денег. Ну и еще кое-чего...
"Лопнувшая биржа криптовалют" - была частной местной компьютерной аферой молодого разводилы на бабки, который помогал лохам "покупать" крипту. Помогать - это взять реальные бабки и на странице организованного им сайта для лохА написать, что лох чем-то владеет. Лох был счастлив.
Позавчера сделал умно ("Умно" - это вовремя выйти из любого дела, в том числе и из недвижимости): в 18-00 сбежал в Албанию, прихватив с собой свою реальную криптовалюту и оставив "с носом" лохов.
Я связался со своими турецкими друзьями, ведающими этим вопросом - сказали: "Мы своим клиентам рекомендовали работать только через солидные зарубежные криптобиржи". Они так и делали. Потому как слушали УМНЫХ людей.
Ну а лохов на свете много - сами знаете. Да и форумчане знают...
На сегодня самое интересное: как его вытащат из Албании. Будем надеяться, что не так тупо, примитивно, позорно (засветившись с GPS-треккером арендованного авто) и так топорно, как вытащили из Молдовы одного знаменитого гражданина Украины...
Сам сбежавший официально через прессу заявил, что через 4 дня возобновит свою работу. Наблюдаем... далее ведь будет интереснее...
После скандала с Thodex (о ней было выше) в криптовалютной бирже произошло новое развитие, на которое обратили внимание. Платформа для торговли криптовалютами Vebitcoin прекратила свою деятельность (а работала с 2017 года - что может быть надежнее???) В то время как MASAK начал расследование в отношении Vebitcoin, были также заблокированы банковские счета.
Надеюсь, osafly покупал свою крипту не в подворотнях по ксерокопии паспорта.
Додано: Суб 24 кві, 2021 07:25
Америка сьогодні чи завтра визнає геноцидом знищення вірмен турками на початку ХХ ст.
Думаю, це суттєво підвищить ціни на турецьку курортну нерухомість.
Додано: Суб 24 кві, 2021 08:06
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
а мені вже починає подобатися Малазія
Додано: Суб 24 кві, 2021 09:29
Пане Флаймане, гілка все ж таки не про подорожі, і не про мрії сивих хлопчиків про нездійснене, а про нерухомість.
Враховуючи розміщене вище, є цікаве питання: чи Ви перед від"їздом на Філіппіни/В"єтнам/Камбоджу, а тепер вже й Малайзію вже порахували, що може дати Вам у якості стартового капіталу за кордоном продаж купленого за всесвітньо відомим проєктом "Оточити Кийов кавалірками"?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 кві, 2021 10:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 24 кві, 2021 09:32
Акурт, не думай что ты уже схватил Бога за бороду, и кроме тебя никто ничего
не знает и не понимает...
По поводу Турции, то несмотря на то что интернет просто кишит турецкими риелторами,
таких спектаклей там становится всё больше и больше:
Народ начал прозревать куда он влез и что его ждёт дальше.
А дальше начнется разводилово любителей турецкой недвиги
через цены на коммуналку, на продукты, на услуги....
Всё. Дешевая Турция закончилась. НАВСЕГДА....
И никуда не денетесь. Будете платить столько, сколько вам турки скажут...
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