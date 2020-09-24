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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1042104310441045
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:49

Раджу подивитись хоч 15-20хв! Флаю/Франту-дивитись ОБОВ'ЯЗКО

Для тутешніх знавців пропоную аудіокнигу, яку, наче я в майбутньому написав :D
А якщо, на місці цього чоловіка, що розповідає в цьому ролику, уявите пана Акурта - то ваш мозок просто закипить! )))

Наче, нічого нового - але, тут зібраний КОНЦЕНТРАТ з багатьох РОЗУМНИХ КНИЖОК! ;)
Тож -
ДОБРЕ ДУМАЙТЕ!
СМІЛИВО ДІЙТЕ!
ПРОСТО БАГАТІЙТЕ!© :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 09:53

Пане Успіх, Ви хоч не пишіть таких слів: "ДУМАЙТЕ".
Ви про що?????
ДУ́МАТИ, аю, аєш. Розмірковувати над чим-небудь; мислити. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше (Укр.. присл.., 1955, 187); Понад Невою ідучи, Гарненько думав (Шевч., II, 1953, 364); Пізньої ночі Микула сидів біля вогнища і думав (Скл., Святослав, 1959, 16).

Більшість активних дописувачів на гілці працюють порохотягами (так у Львові називають "пилосос"), всмоктуючи все лайно з російських газет і підворотень та розміщують тут.
А "ДУМАЙТЕ" - то так не жартуйте.
akurt
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