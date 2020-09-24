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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 кві, 2021 09:49
Для тутешніх знавців пропоную аудіокнигу, яку, наче я в майбутньому написав
А якщо, на місці цього чоловіка, що розповідає в цьому ролику, уявите пана Акурта - то ваш мозок просто закипить! )))
Наче, нічого нового - але, тут зібраний КОНЦЕНТРАТ з багатьох РОЗУМНИХ КНИЖОК!
Тож -
ДОБРЕ ДУМАЙТЕ!
СМІЛИВО ДІЙТЕ!
ПРОСТО БАГАТІЙТЕ!©
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Успіх
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Додано: Суб 24 кві, 2021 09:53
Пане Успіх, Ви хоч не пишіть таких слів: "ДУМАЙТЕ".
Ви про що?????
ДУ́МАТИ, аю, аєш. Розмірковувати над чим-небудь; мислити. Говори мало, слухай багато, а думай ще більше (Укр.. присл.., 1955, 187); Понад Невою ідучи, Гарненько думав (Шевч., II, 1953, 364); Пізньої ночі Микула сидів біля вогнища і думав (Скл., Святослав, 1959, 16).
Більшість активних дописувачів на гілці працюють порохотягами (так у Львові називають "пилосос"), всмоктуючи все лайно з російських газет і підворотень та розміщують тут.
А "ДУМАЙТЕ" - то так не жартуйте.
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akurt
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Додано: Суб 24 кві, 2021 10:51
akurt написав:
Більшість активних дописувачів на гілці працюють порохотягами (так у Львові називають "пилосос"), всмоктуючи все лайно з російських газет і підворотень та розміщують тут.
А "ДУМАЙТЕ" - то так не жартуйте.
Очередная вспышка мании величия бедного турецкого риелтора,
купившего какую-то хатынку по цене киевского хруща,
и возомнившего из себе великого мудреца и наставника,
вокруг которого крутится весь рынок мировой недвижимости...
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RTC12
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