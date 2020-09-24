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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1042104310441045
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:39

Пане Успіх!
Я Вам розкрию секрет того, чому дехто так біситься саме на цій гілці - хоча до неї не має жодного відношення: бо за кордоном нічого ніколи не купували і не куплять вже ніколи та нічого.
Все ховається у знаменитій фразі, яку вперше написав в одному з романів француз О. Дюма:
"Cherchez la femme" В перекладі з фрацузської: "Шукайте калькулятор".

Єдин пан помилився та НЕ купив квартиру в Анталії (я давав всі координати - сайт Забудовника, телефони та адрес на цій гілці) в грудні 2020 за 235 000- 250 000 лір: нової, під ключ, частково з меблями та з підземним паркінгом...
Навіть не буду переводити 235 000 лір при курсі 8,50 в грудні 2020 в долари.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 кві, 2021 14:17, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:46

Навіть не знаю...

Навіть не знаю, що гірше 3 денна комендантська година в Туречині чи події в хаті Роберто...

Watch: Chaos In Jerusalem After Jewish Settler Groups Chant "Death To Arabs" During Ramadan

https://twitter.com/zerohedge/status/13 ... 5117029377
Recap of last night:
Up-pointing red triangle 36 rockets fired from Gaza
Up-pointing red triangle 6 rocket interceptions by the Iron Dome Aerial Defense System
Up-pointing red triangle 1000s of Israelis kept awake in fear for their lives

https://twitter.com/IDF/status/1385847488742051840
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 13:52

Ось тому то хтось дуже злий (((

https://twitter.com/itsFilastin/status/ ... 9882136578

https://twitter.com/QudsNen/status/1385920755976790016
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 14:25

  akurt написав:Все ховається у знаменитій фразі, яку вперше написав в одному з романів француз О. Дюма:
"Cherchez la femme" В перекладі з фрацузської: "Шукайте калькулятор".

Грамотные люди, прежде чем куда-то вложить несколько десятков или сотен тысяч амер.денег, должны подумать, а что будет с ихними деньгами не завтра,
а хотя бы через несколько лет?
Какие ближайшие перспективы Турции и её РН?
По данным авторитетного агентства Bloomberg
https://www.bloomberg.com/news/articles ... k-s-ouster
в 2020 году турецкие банки потратили более $100 млрд из резервов страны на поддержку лиры. По их же данным, нынешние валютные резервы Турции составляют всего $35,7 млрд, чего может быть недостаточно для продолжения интервенций.
Объем внешнего долга Турции превышает $400 млрд и по большей части номинирован именно в иностранной валюте. Только в этом году стране
необходимо выплатить более $180 млрд внешнего долга, которых у Турции нет...

Фактически страна оказалась на грани банкротства...
А чтобы заработать валюту, нужно что-то продавать.
Турция, это не Германия, не Япония и даже не Италия.
У неё импорт намного превышает экспорт... Намного!!!
Турецкая лира фактически обречена. Она уже сыпется
как листва от первых морозов, а ЦБ нечем её поддержать.
Значит подорожает практически всё, и в первую очередь коммунальные услуги,
еда, транспорт и т.п.... И подорожают на очень много, так как большую часть
потребляемых энергоносителей Турция импортирует. А для этого нужна валюта,
которой осталось критически мало.
Значит население станет ещё беднее, и ему уже будет не до недвиги,
которой настроили очень много, и некоторые строительные компании
уже не могут её продать...
То, что им придётся её сбрасывать по демпинговым ценам,
уже ясно как в божий день.
Такое уже было на курортах Европы, где строительные компании,
набрав банковских кредитов, сначала бодро и весело шагали,
а потом у них лопнули штаны от широты ихнего шага.
Результат печальный. Горе инвесторы потеряли 30-40%
от первоначальных вложений.
Турция следующая на очереди...
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