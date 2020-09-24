Додано: Суб 24 кві, 2021 14:25

akurt написав: Все ховається у знаменитій фразі, яку вперше написав в одному з романів француз О. Дюма:

"Cherchez la femme" В перекладі з фрацузської: "Шукайте калькулятор".

Все ховається у знаменитій фразі, яку вперше написав в одному з романів француз О. Дюма:"Cherchez la femme" В перекладі з фрацузської: "Шукайте калькулятор".

Грамотные люди, прежде чем куда-то вложить несколько десятков или сотен тысяч амер.денег, должны подумать, а что будет с ихними деньгами не завтра,а хотя бы через несколько лет?Какие ближайшие перспективы Турции и её РН?По данным авторитетного агентства Bloombergв 2020 году турецкие банки потратили более $100 млрд из резервов страны на поддержку лиры. По их же данным, нынешние валютные резервы Турции составляют всего $35,7 млрд, чего может быть недостаточно для продолжения интервенций.Объем внешнего долга Турции превышает $400 млрд и по большей части номинирован именно в иностранной валюте. Только в этом году страненеобходимо выплатить более $180 млрд внешнего долга, которых у Турции нет...Фактически страна оказалась на грани банкротства...А чтобы заработать валюту, нужно что-то продавать.Турция, это не Германия, не Япония и даже не Италия.У неё импорт намного превышает экспорт... Намного!!!Турецкая лира фактически обречена. Она уже сыпетсякак листва от первых морозов, а ЦБ нечем её поддержать.Значит подорожает практически всё, и в первую очередь коммунальные услуги,еда, транспорт и т.п.... И подорожают на очень много, так как большую частьпотребляемых энергоносителей Турция импортирует. А для этого нужна валюта,которой осталось критически мало.Значит население станет ещё беднее, и ему уже будет не до недвиги,которой настроили очень много, и некоторые строительные компанииуже не могут её продать...То, что им придётся её сбрасывать по демпинговым ценам,уже ясно как в божий день.Такое уже было на курортах Европы, где строительные компании,набрав банковских кредитов, сначала бодро и весело шагали,а потом у них лопнули штаны от широты ихнего шага.Результат печальный. Горе инвесторы потеряли 30-40%от первоначальных вложений.Турция следующая на очереди...