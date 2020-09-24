Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Пане Успіх! Я Вам розкрию секрет того, чому дехто так біситься саме на цій гілці - хоча до неї не має жодного відношення: бо за кордоном нічого ніколи не купували і не куплять вже ніколи та нічого. Все ховається у знаменитій фразі, яку вперше написав в одному з романів француз О. Дюма: "Cherchez la femme" В перекладі з фрацузської: "Шукайте калькулятор".
Єдин пан помилився та НЕ купив квартиру в Анталії (я давав всі координати - сайт Забудовника, телефони та адрес на цій гілці) в грудні 2020 за 235 000- 250 000 лір: нової, під ключ, частково з меблями та з підземним паркінгом... Навіть не буду переводити 235 000 лір при курсі 8,50 в грудні 2020 в долари.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 кві, 2021 14:17, всього редагувалось 2 разів.
Recap of last night: Up-pointing red triangle 36 rockets fired from Gaza Up-pointing red triangle 6 rocket interceptions by the Iron Dome Aerial Defense System Up-pointing red triangle 1000s of Israelis kept awake in fear for their lives
akurt написав:Все ховається у знаменитій фразі, яку вперше написав в одному з романів француз О. Дюма: "Cherchez la femme" В перекладі з фрацузської: "Шукайте калькулятор".
Грамотные люди, прежде чем куда-то вложить несколько десятков или сотен тысяч амер.денег, должны подумать, а что будет с ихними деньгами не завтра, а хотя бы через несколько лет? Какие ближайшие перспективы Турции и её РН? По данным авторитетного агентства Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles ... k-s-ouster в 2020 году турецкие банки потратили более $100 млрд из резервов страны на поддержку лиры. По их же данным, нынешние валютные резервы Турции составляют всего $35,7 млрд, чего может быть недостаточно для продолжения интервенций. Объем внешнего долга Турции превышает $400 млрд и по большей части номинирован именно в иностранной валюте. Только в этом году стране необходимо выплатить более $180 млрд внешнего долга, которых у Турции нет...
Фактически страна оказалась на грани банкротства... А чтобы заработать валюту, нужно что-то продавать. Турция, это не Германия, не Япония и даже не Италия. У неё импорт намного превышает экспорт... Намного!!! Турецкая лира фактически обречена. Она уже сыпется как листва от первых морозов, а ЦБ нечем её поддержать. Значит подорожает практически всё, и в первую очередь коммунальные услуги, еда, транспорт и т.п.... И подорожают на очень много, так как большую часть потребляемых энергоносителей Турция импортирует. А для этого нужна валюта, которой осталось критически мало. Значит население станет ещё беднее, и ему уже будет не до недвиги, которой настроили очень много, и некоторые строительные компании уже не могут её продать... То, что им придётся её сбрасывать по демпинговым ценам, уже ясно как в божий день. Такое уже было на курортах Европы, где строительные компании, набрав банковских кредитов, сначала бодро и весело шагали, а потом у них лопнули штаны от широты ихнего шага. Результат печальный. Горе инвесторы потеряли 30-40% от первоначальных вложений. Турция следующая на очереди...
Коли сидиш у розбитого корита, та ще й ніколи не був у Туреччині, і вже ніколи не будеш - то єдине, що залишається: шукати ворогів та писати, писати і писати на цій гілці... Єлина втіха у житті - отримати "+" від такого самого... C'est La Vie...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 кві, 2021 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Є ідея делегувати його на залізничний вокзал в Жмерінці: буде на пероні разом з циганками пророкувати... Такий талант пропадає даремно... Неймовірно, я навіть аналогів вже не знайду: з Нового 2020/2021 року - 200 (двісті) пророцтв!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 кві, 2021 15:26, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:RTC12 Прашу телеграфувати в студію такі самі данні по імпорту-експорту по Україні, і зробити висновки, що її чекає..
Речь кажись не об Украине, а о том как не потерять свои кровные деньги слушая различных зазывал. Но если есть огромное желание отвалить туркам лишних несколько штук, а то и десятков штук баксов, за которые даже спасибо не скажут, то никто ведь не против. Welcome to Turkey к Акурту, который поможет их взлохматить... https://www.youtube.com/watch?v=P2U4VmJBrBE