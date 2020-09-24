Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Пане Флаймане, гілка все ж таки не про подорожі, і не про мрії сивих хлопчиків про нездійснене, а про нерухомість. Враховуючи розміщене вище, є цікаве питання: чи Ви перед від"їздом на Філіппіни/В"єтнам/Камбоджу, а тепер вже й Малайзію вже порахували, що може дати Вам у якості стартового капіталу за кордоном продаж купленого за всесвітньо відомим проєктом "Оточити Кийов кавалірками"?
Окрім Туреччини, яку тут нахвалює один пан, все ж намагаюся не зациклюватися на чомусь одному, і тому пробую наперед оцінити різні варіанти.
Шкода, що на Філіпінах іноземці не можуть купувати житло ні для себе, ні в оренду. Тому думаю, а чи не прикупити щось собі на ПСА, так щоб можна було "закріпити плацдарм".
Куала-Лумпур, пишуть, має добрий аеропорт-хаб, заодно, в Майлазії найнижчий рівень злочинності і там розвинута добре медицина.
І мова не про подорожі, а про життя експатом. Але пан, який рекламує турецькі йогурти, навмисне перекручує.
І ще одне, пан вже вивчив турецьку мову, шоб вільно спілкуватися з місцевими?
От на Філіпінах достатньо англійської, в Малазії теж її може бути достатньо, так як її вчать зі школи.
akurt написав:Коли сидиш у розбитого корита, та ще й ніколи не був у Туреччині, і вже ніколи не будеш - то єдине, що залишається: шукати ворогів та писати, писати і писати на цій гілці... Єлина втіха у житті - отримати "+" від такого самого... C'est La Vie...
Акурт, потратить свои деньги дело не хитрое и особого ума не нужно. Гораздо труднее сделать так, что бы потом об этом не жалеть... А жалеющих о своих турецких "инвестициях" с каждым днём все больше и больше. Кто не верит, тем всемирная паутина в помощь....
akurt написав:P.S. Блін, дорослі мужики, і такі... такі... такі... слова не підберу... ну як діти, тілько значно гірше...
Акурт, не думай что ты уже схватил Бога за бороду, и кроме тебя никто ничего не знает и не понимает... По поводу Турции, то несмотря на то что интернет просто кишит турецкими риелторами, таких спектаклей там становится всё больше и больше: https://www.youtube.com/watch?v=D79Q8DKnGhg https://www.youtube.com/watch?v=V6YzleK3fUA Народ начал прозревать куда он влез и что его ждёт дальше. А дальше начнется разводилово любителей турецкой недвиги через цены на коммуналку, на продукты, на услуги.... Всё. Дешевая Турция закончилась. НАВСЕГДА.... И никуда не денетесь. Будете платить столько, сколько вам турки скажут...
ага, там у відео "дешёвые только фрукты и овощи" - укроп і петрушка нашару.
Ще тиждень тому форумчани святкували круглу цифру: 222 (!!!!) повідомлення від RTC12 на форумі - з них 200 (ДВІСТІ) з Нового року і всі - тільки на цій гілці. Зустрічаємо нову круглу цифру: 265 (!!!) повідомлень! ТРУЖЕНИК!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 кві, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:P.S. Блін, дорослі мужики, і такі... такі... такі... слова не підберу... ну як діти, тілько значно гірше...
Акурт, не думай что ты уже схватил Бога за бороду, и кроме тебя никто ничего не знает и не понимает... По поводу Турции, то несмотря на то что интернет просто кишит турецкими риелторами, таких спектаклей там становится всё больше и больше: https://www.youtube.com/watch?v=D79Q8DKnGhg https://www.youtube.com/watch?v=V6YzleK3fUA Народ начал прозревать куда он влез и что его ждёт дальше. А дальше начнется разводилово любителей турецкой недвиги через цены на коммуналку, на продукты, на услуги.... Всё. Дешевая Турция закончилась. НАВСЕГДА.... И никуда не денетесь. Будете платить столько, сколько вам турки скажут...
ага, там у відео "дешёвые только фрукты и овощи" - укроп і петрушка нашару.
RTC12 - ти все таки клоун!
Акурт ніколи нікому не рекомендував купляти вторинку, і давав інфу тільки по найдіним забудовникам!
І відоси клоунів, яких кинули чи хотіли кинути, ну, так рашинську свиноту гріх не кинути, краще через коліно )))
Ви тільки уявіть, як його кинули московіти на заробітках в підмосков"ї - ЩО ДУЄ І НА ХОЛОДНУ ВОДУ. ОСОБЛИВА МАЙСТЕРНІСТЬ: дути на холодну воду в трубочку, скручену із газети "Московский комсомолець" (з цього починав на цій гілці) прямо в Анталію, в якій ніколи ніколи ніколи не був! Я навівть не пригадаю, хто ще так майстерно розважав форумчан.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 кві, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Мені не доспіху, ще можу передумати кілька разів і вибрати Португалію або Албанію, якщо дуже хотітиму моря. А може таки ПСА взагалі, і зокрема Філіпіни.
Правильно! Спочатку треба подоїти кеш-флов зі кавулірок, а потім вже по одежі протянути ножі* )))
Тобто назбирати на квиток, поставити вакцинку, здати ПЦРчик і вуаля...
Привіт, маря!!! )))
Та жартую. Ясний перець, що вивчу турецьку, поселюся в Анталії, заведу ютуб канал про йогурти з стоячою ложкою і дорадо\сібас та бочку з гарячою водою на даху. Приїзжатиму зимою, коли в в морі +20 і можна спати з відкритим балконом, а як тільки цельсіус перевалить за +25 буду прохолоджуватися на дачі за 100 км від Києва. І турецький паспорт за інвестиції, без нього ніяк. Все життя мріяв.