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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1044104510461047>
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:49

  akurt написав:Пане Флаймане, гілка все ж таки не про подорожі, і не про мрії сивих хлопчиків про нездійснене, а про нерухомість.
Враховуючи розміщене вище, є цікаве питання: чи Ви перед від"їздом на Філіппіни/В"єтнам/Камбоджу, а тепер вже й Малайзію вже порахували, що може дати Вам у якості стартового капіталу за кордоном продаж купленого за всесвітньо відомим проєктом "Оточити Кийов кавалірками"?

Окрім Туреччини, яку тут нахвалює один пан, все ж намагаюся не зациклюватися на чомусь одному, і тому пробую наперед оцінити різні варіанти.

Шкода, що на Філіпінах іноземці не можуть купувати житло ні для себе, ні в оренду. Тому думаю, а чи не прикупити щось собі на ПСА, так щоб можна було "закріпити плацдарм".

Куала-Лумпур, пишуть, має добрий аеропорт-хаб, заодно, в Майлазії найнижчий рівень злочинності і там розвинута добре медицина.



І мова не про подорожі, а про життя експатом. Але пан, який рекламує турецькі йогурти, навмисне перекручує.


І ще одне, пан вже вивчив турецьку мову, шоб вільно спілкуватися з місцевими?

От на Філіпінах достатньо англійської, в Малазії теж її може бути достатньо, так як її вчать зі школи.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 15:52

  akurt написав:Коли сидиш у розбитого корита, та ще й ніколи не був у Туреччині, і вже ніколи не будеш - то єдине, що залишається: шукати ворогів та писати, писати і писати на цій гілці...
Єлина втіха у житті - отримати "+" від такого самого...
C'est La Vie...

Акурт, потратить свои деньги дело не хитрое и особого ума не нужно.
Гораздо труднее сделать так, что бы потом об этом не жалеть...
А жалеющих о своих турецких "инвестициях" с каждым днём все больше и больше.
Кто не верит, тем всемирная паутина в помощь....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:00

  RTC12 написав:
  akurt написав:P.S. Блін, дорослі мужики, і такі... такі... такі... слова не підберу... ну як діти, тілько значно гірше...

Акурт, не думай что ты уже схватил Бога за бороду, и кроме тебя никто ничего
не знает и не понимает...
По поводу Турции, то несмотря на то что интернет просто кишит турецкими риелторами,
таких спектаклей там становится всё больше и больше:
https://www.youtube.com/watch?v=D79Q8DKnGhg
https://www.youtube.com/watch?v=V6YzleK3fUA
Народ начал прозревать куда он влез и что его ждёт дальше.
А дальше начнется разводилово любителей турецкой недвиги
через цены на коммуналку, на продукты, на услуги....
Всё. Дешевая Турция закончилась. НАВСЕГДА....
И никуда не денетесь. Будете платить столько, сколько вам турки скажут...

ага, там у відео "дешёвые только фрукты и овощи" - укроп і петрушка нашару.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:02

  flyman написав:Тому думаю, а чи не прикупити щось собі на ПСА, так щоб можна було "закріпити плацдарм".

Куала-Лумпур, пишуть, має добрий аеропорт-хаб, заодно, в Майлазії найнижчий рівень злочинності і там розвинута добре медицина.

От на Філіпінах достатньо англійської, в Малазії теж її може бути достатньо, так як її вчать зі школи.

Ой, думкую і гадаю ))))

Я колись в КЛ дивився на хатку, те що мені до вподоби* = 200-250+ куе ))

* високий поверх, гарний вид з вікна, модний МОП ))), інфраструктура (басейн, спортзал і т.д.)

Короче проста подивився )))) вирішив, що з 250 куе мені скрізь будуть раді...

В КЛ мені не сподобався клімат - було волого і жарко, криси скрізь і паразити в іжі, звичних продуктів немає...

Море х.з. де, і не прям супер-пупер. А те, яке супер, треба летіти на нього.

Логістика КЛ мабудь найкраща по ціні / часу добирання, але то було колись... як буде далі х.з...

зі. Флай, згадай прогнози лідерів авіації = відновлення пасажиропотоку до рівня 19 року не раніше 24-25 років і мрії собі далі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:05

Ще тиждень тому форумчани святкували круглу цифру: 222 (!!!!) повідомлення від RTC12 на форумі - з них 200 (ДВІСТІ) з Нового року і всі - тільки на цій гілці.
Зустрічаємо нову круглу цифру: 265 (!!!) повідомлень!
ТРУЖЕНИК!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 кві, 2021 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:06

  change_pm написав:
  flyman написав:Тому думаю, а чи не прикупити щось собі на ПСА, так щоб можна було "закріпити плацдарм".

Куала-Лумпур, пишуть, має добрий аеропорт-хаб, заодно, в Майлазії найнижчий рівень злочинності і там розвинута добре медицина.

От на Філіпінах достатньо англійської, в Малазії теж її може бути достатньо, так як її вчать зі школи.

Ой, думкую і гадаю ))))

Я колись в КЛ дивився на хатку, те що мені до вподоби* = 200-250+ куе ))

* високий поверх, гарний вид з вікна, модний МОП ))), інфраструктура (басейн, спортзал і т.д.)

Короче проста подивився )))) вирішив, що з 250 куе мені скрізь будуть раді...

В КЛ мені не сподобався клімат - було волого і жарко, криси скрізь і паразити в іжі, звичних продуктів немає...

Море х.з. де, і не прям супер-пупер. А те, яке супер, треба летіти на нього.

Логістика КЛ мабудь найкраща по ціні / часу добирання, але то було колись... як буде далі х.з...

зі. Флай, згадай прогнози лідерів авіації = відновлення пасажиропотоку до рівня 19 року не раніше 24-25 років і мрії собі далі...

Мені не доспіху, ще можу передумати кілька разів і вибрати Португалію або Албанію, якщо дуже хотітиму моря.
А може таки ПСА взагалі, і зокрема Філіпіни.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:06

  flyman написав:
  RTC12 написав:
  akurt написав:P.S. Блін, дорослі мужики, і такі... такі... такі... слова не підберу... ну як діти, тілько значно гірше...

Акурт, не думай что ты уже схватил Бога за бороду, и кроме тебя никто ничего
не знает и не понимает...
По поводу Турции, то несмотря на то что интернет просто кишит турецкими риелторами,
таких спектаклей там становится всё больше и больше:
https://www.youtube.com/watch?v=D79Q8DKnGhg
https://www.youtube.com/watch?v=V6YzleK3fUA
Народ начал прозревать куда он влез и что его ждёт дальше.
А дальше начнется разводилово любителей турецкой недвиги
через цены на коммуналку, на продукты, на услуги....
Всё. Дешевая Турция закончилась. НАВСЕГДА....
И никуда не денетесь. Будете платить столько, сколько вам турки скажут...

ага, там у відео "дешёвые только фрукты и овощи" - укроп і петрушка нашару.

RTC12 - ти все таки клоун! :mrgreen:

Акурт ніколи нікому не рекомендував купляти вторинку, і давав інфу тільки по найдіним забудовникам!

І відоси клоунів, яких кинули чи хотіли кинути, ну, так рашинську свиноту гріх не кинути, краще через коліно )))
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:09

  flyman написав:Мені не доспіху, ще можу передумати кілька разів і вибрати Португалію або Албанію, якщо дуже хотітиму моря.
А може таки ПСА взагалі, і зокрема Філіпіни.

Правильно! Спочатку треба подоїти кеш-флов зі кавулірок, а потім вже по одежі протянути ножі* )))

Тобто назбирати на квиток, поставити вакцинку, здати ПЦРчик і вуаля...

Привіт, маря!!! )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:10

Ви тільки уявіть, як його кинули московіти на заробітках в підмосков"ї - ЩО ДУЄ І НА ХОЛОДНУ ВОДУ.
ОСОБЛИВА МАЙСТЕРНІСТЬ: дути на холодну воду в трубочку, скручену із газети "Московский комсомолець" (з цього починав на цій гілці) прямо в Анталію, в якій ніколи ніколи ніколи не був!
Я навівть не пригадаю, хто ще так майстерно розважав форумчан.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 24 кві, 2021 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:11

  change_pm написав:
  flyman написав:Мені не доспіху, ще можу передумати кілька разів і вибрати Португалію або Албанію, якщо дуже хотітиму моря.
А може таки ПСА взагалі, і зокрема Філіпіни.

Правильно! Спочатку треба подоїти кеш-флов зі кавулірок, а потім вже по одежі протянути ножі* )))

Тобто назбирати на квиток, поставити вакцинку, здати ПЦРчик і вуаля...

Привіт, маря!!! )))

Та жартую. Ясний перець, що вивчу турецьку, поселюся в Анталії, заведу ютуб канал про йогурти з стоячою ложкою і дорадо\сібас та бочку з гарячою водою на даху. Приїзжатиму зимою, коли в в морі +20 і можна спати з відкритим балконом, а як тільки цельсіус перевалить за +25 буду прохолоджуватися на дачі за 100 км від Києва.
І турецький паспорт за інвестиції, без нього ніяк. Все життя мріяв.
flyman
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