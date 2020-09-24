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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1044104510461047
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:17

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Мені не доспіху, ще можу передумати кілька разів і вибрати Португалію або Албанію, якщо дуже хотітиму моря.
А може таки ПСА взагалі, і зокрема Філіпіни.

Правильно! Спочатку треба подоїти кеш-флов зі кавулірок, а потім вже по одежі протянути ножі* )))

Тобто назбирати на квиток, поставити вакцинку, здати ПЦРчик і вуаля...

Привіт, маря!!! )))

Та жартую. Ясний перець, що вивчу турецьку, поселюся в Анталії, заведу ютуб канал про йогурти з стоячою ложкою і дорадо\сібас та бочку з гарячою водою на даху.

Погодься, що якщо ти хочеш легально і незадорого пожити біля моря, мати можливість пару раз на день злітати в неньку по справах, працювати віддалено, то насправді, варіант тільки ОДИН :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:18

  akurt написав:Є ідея делегувати його на залізничний вокзал в Жмерінці: буде на пероні разом з циганками пророкувати...
Такий талант пропадає даремно...
Неймовірно, я навіть аналогів вже не знайду: з Нового 2020/2021 року - 200 (двісті) пророцтв!!!!

Сидя в Жмеринке в кругу цыган, я тебе, кажись ещё в феврале, дал дельный совет.
Остерегайся турецких банков. Обходи их десятой дорогой, так как времена там наступают хреновые...
А ты вот не поверил, и потащил свои бабулеты Султану. Хотел заработать на нём?
Ну теперь ходи в мечети и проси всевышнего, дабы он вернул хоть что нибудь...
Напомню тебе уже из табора жмеринских цыган:
Турецкая макулатура, тобишь лира, с февраля месяца этого года
уже потеряла около 20%.(Было 6.9 стало 8.3)
Супер решение для такого знатока турецкой жизни,
живущего не на жмеринском вокзале.

Всё как у Н.Некрасова - Чудные крестьянские дети...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:26

  RTC12 написав:
  akurt написав:Є ідея делегувати його на залізничний вокзал в Жмерінці: буде на пероні разом з циганками пророкувати...
Такий талант пропадає даремно...
Неймовірно, я навіть аналогів вже не знайду: з Нового 2020/2021 року - 200 (двісті) пророцтв!!!!

Сидя в Жмеринке в кругу цыган, я тебе, кажись ещё в феврале, дал дельный совет.
Остерегайся турецких банков. Обходи их десятой дорогой, так как времена там наступают хреновые...
А ты вот не поверил, и потащил свои бабулеты Султану. Хотел заработать на нём?
Ну теперь ходи в мечети и проси всевышнего, дабы он вернул хоть что нибудь...
Напомню тебе уже из табора жмеринских цыган:
Турецкая макулатура, тобишь лира, с февраля месяца этого года
уже потеряла около 20%.(Было 6.9 стало 8.3)
Супер решение для такого знатока турецкой жизни,
живущего не на жмеринском вокзале.

Всё как у Н.Некрасова - Чудные крестьянские дети...

а як же депозит в лірах під 18 в того, хто ніколи не помиляється?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:27

  change_pm написав:
RTC12 - ти все таки клоун! :mrgreen:

Акурт ніколи нікому не рекомендував купляти вторинку, і давав інфу тільки по найдіним забудовникам!

І відоси клоунів, яких кинули чи хотіли кинути, ну, так рашинську свиноту гріх не кинути, краще через коліно )))


Повторяю для тех кто ещё сидит на дереве....
Если лишние деньги ляшку жгут, то что вы здесь прохлаждаетесь?
Мигом в Турцию и срочно от них избавляйтесь...
Акурт вещает что завтра будет только дороже..
Теряете бабло на ровном месте...

И Акурт тоже... :D :D
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 16:31

EYS!
265 (двісті шістдесят п"ять) повідомлень на форумі!
З них 220 - з Нового року виключно на цій гілці, до якої НЕмав/НЕмає/не матиме ніякого відношення!
Congratulation!
akurt
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