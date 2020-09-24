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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:17
flyman написав: change_pm написав: flyman написав:Мені не доспіху
, ще можу передумати кілька разів і вибрати Португалію або Албанію, якщо дуже хотітиму моря.
А може таки ПСА взагалі, і зокрема Філіпіни.
Правильно! Спочатку треба подоїти кеш-флов зі кавулірок, а потім вже по одежі протянути ножі* )))
Тобто назбирати на квиток, поставити вакцинку, здати ПЦРчик і вуаля...
Привіт, маря!!! )))
Та жартую. Ясний перець
, що вивчу турецьку, поселюся в Анталії
, заведу ютуб канал про йогурти з стоячою ложкою і дорадо\сібас та бочку з гарячою водою на даху.
Погодься, що якщо ти хочеш легально і незадорого пожити біля моря, мати можливість пару раз на день злітати в неньку по справах, працювати віддалено, то насправді, варіант тільки ОДИН
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change_pm
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:18
akurt написав:
Є ідея делегувати його на залізничний вокзал в Жмерінці: буде на пероні разом з циганками пророкувати...
Такий талант пропадає даремно...
Неймовірно, я навіть аналогів вже не знайду: з Нового 2020/2021 року - 200 (двісті) пророцтв!!!!
Сидя в Жмеринке в кругу цыган, я тебе, кажись ещё в феврале, дал дельный совет.
Остерегайся турецких банков. Обходи их десятой дорогой, так как времена там наступают хреновые...
А ты вот не поверил, и потащил свои бабулеты Султану. Хотел заработать на нём?
Ну теперь ходи в мечети и проси всевышнего, дабы он вернул хоть что нибудь...
Напомню тебе уже из табора жмеринских цыган:Турецкая макулатура, тобишь лира, с февраля месяца этого года
уже потеряла около 20%.(Было 6.9 стало 8.3)
Супер решение для такого знатока турецкой жизни,
живущего не на жмеринском вокзале.
Всё как у Н.Некрасова - Чудные крестьянские дети...
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RTC12
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:26
RTC12 написав: akurt написав:
Є ідея делегувати його на залізничний вокзал в Жмерінці: буде на пероні разом з циганками пророкувати...
Такий талант пропадає даремно...
Неймовірно, я навіть аналогів вже не знайду: з Нового 2020/2021 року - 200 (двісті) пророцтв!!!!
Сидя в Жмеринке в кругу цыган, я тебе, кажись ещё в феврале, дал дельный совет.
Остерегайся турецких банков. Обходи их десятой дорогой, так как времена там наступают хреновые...
А ты вот не поверил, и потащил свои бабулеты Султану. Хотел заработать на нём?
Ну теперь ходи в мечети и проси всевышнего, дабы он вернул хоть что нибудь...
Напомню тебе уже из табора жмеринских цыган:Турецкая макулатура, тобишь лира, с февраля месяца этого года
уже потеряла около 20%.(Было 6.9 стало 8.3)
Супер решение для такого знатока турецкой жизни,
живущего не на жмеринском вокзале.
Всё как у Н.Некрасова - Чудные крестьянские дети...
а як же депозит в лірах під 18 в того, хто ніколи не помиляється?
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flyman
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:27
change_pm написав:
RTC12 - ти все таки клоун!
Акурт ніколи нікому не рекомендував купляти вторинку, і давав інфу тільки по найдіним забудовникам!
І відоси клоунів, яких кинули чи хотіли кинути, ну, так рашинську свиноту гріх не кинути, краще через коліно )))
Повторяю для тех кто ещё сидит на дереве....
Если лишние деньги ляшку жгут, то что вы здесь прохлаждаетесь?
Мигом в Турцию и срочно от них избавляйтесь...
Акурт вещает что завтра будет только дороже..
Теряете бабло на ровном месте...
И Акурт тоже...
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RTC12
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:31
Yes!
265 (двісті шістдесят п"ять) повідомлень на форумі!
З них 220 - з Нового року виключно на цій гілці, до якої НЕмав/НЕмає/не матиме ніякого відношення!
Congratulation!
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:36
akurt написав:
Yes!
265 (двісті шістдесят п"ять) повідомлень на форумі!
З них 220 - з Нового року виключно на цій гілці,
до якої НЕмав/НЕмає/не матиме ніякого відношення!
Congratulation!
266 !!!!
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 24 кві, 2021 16:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:37
Останнє в 17-27 - 265!!!!
Гілка існує вже більше трьох років - з 6 квітня 2018 - я аналогів такого не пригадую.
Це класно - скоро вийдемо на 1 500 000 переглядів!!!!
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:40
akurt написав:
Останнє в 17-27 - 265!!!!
Гілка існує вже більше трьох років - з 6 квітня 2018 - я аналогів такого не пригадую.
268 !!!
The Housing Market JUST Went From BAD To WORSE
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flyman
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:44
akurt написав:
Yes!
265 (двісті шістдесят п"ять) повідомлень на форумі!
З них 220 - з Нового року виключно на цій гілці,
до якої НЕмав/НЕмає/не матиме ніякого відношення!
Congratulation!
Акурт, у тебя тут что, театр одного актера?
Тогда ты так и скажи... Или закрой своё шапито.
А то получается прикольно:
Сам пишу - сам читаю
Сам пою - сам слушаю
А кто не аплодирует, тех в игнор...
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RTC12
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Додано: Суб 24 кві, 2021 16:55
Щось, пане Флаймане, Вас кидає в протилежні боки Земної кулі.
В США форумчани точно не поїдуть. Не умовляйте.
Я і то здав авіаквитки на 26 вересня 2020 в Сан Францисько - а такі були ціни - просто казка - SWISS Air - прямо з Анталії через Женеву/Цюріх - 550 доларів туди і назад.
На днях приятелі летели з Франкфурта на Нью Йорк - я не повірив - у велетенському літаку тільки 5 (п"ять) пасажирів було!
Якщо застосувати критерії пари кумедних наших дописувачів, то туристичний потік в США=0 і США настає повний гаплик!
Зараз із Стамбула в США - на Лос Анджелес або Сан Францисько авіаквитки по ціні соняшникової олії в Україні - по 62 гривні - ой, вибачаюсь, по 450 (чотириста п"ятдесят) доларів туди і назад (пересадка в Європі) - так хто ж полетить... Якщо була пересадка в ЄВРОПІ - ВСЕ - в США не впустять!
А турки роблять мудро: тримають ціни на прямі рейси по 900 доларів і ні центом нижче!
За те і українцям можна летіти в США саме через Стамбул.
Тут Туреччина знову рулить!
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