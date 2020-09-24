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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:01
akurt написав:
Щось, пане Флаймане, Вас кидає в протилежні боки Земної кулі.
В США форумчани точно не поїдуть. Не умовляйте.
Я і то здав авіаквитки на 26 вересня 2020 в Сан Францисько - а такі були ціни - просто казка - SWISS Air
- прямо з Анталії через Женеву/Цюріх - 550 доларів туди і назад.
На днях приятелі летели з Франкфурта на Нью Йорк - я не повірив - у велетенському літаку тільки 5 (п"ять) пасажирів було! Якщо застосувати критерії пари кумедних наших дописувачів, то туристичний потік в США=0 і США настає повний гаплик!
Зараз із Стамбула в США - на Лос Анджелес або Сан Францисько авіаквитки по ціні соняшникової олії в Україні - по 62 гривні - ой, вибачаюсь, по 450 (чотириста п"ятдесят) доларів туди і назад (пересадка в Європі) - так хто ж полетить... Якщо була пересадка в ЄВРОПІ - ВСЕ - в США не впустять!
А турки роблять мудро: тримають ціни на прямі рейси по 900 доларів і ні центом нижче!
За те і українцям можна летіти в США саме через Стамбул.Тут Туреччина знову рулить!
271!!!
якщо в США нерухомість клює носом донизу, то в Туреччинні вона вже летить в піке зі свистом як обірване відро в криницю
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flyman
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:13
akurt написав:
"Лопнувшая биржа криптовалют" - была частной местной компьютерной аферой молодого разводилы на бабки, который помогал лохам "покупать" крипту. Помогать - это взять реальные бабки и на странице организованного им сайта для лохА написать, что лох чем-то владеет. Лох был счастлив.
Позавчера сделал умно ("Умно" - это вовремя
выйти из любого дела, в том числе и из недвижимости): в 18-00 сбежал в Албанию, прихватив с собой свою реальную криптовалюту и оставив "с носом" лохов.
Занятнее бреда не читал.Аккурт,никогда не думал что буду вступать на этой ветке с Вами в какую то полемику,но Вы как то прилично деградировали за последний год,застряв где то во временах МММ и портретом Мавроди в таулете.Крипта если покупается,она не в блокнот записывается,а может быть моментально выведена на любой адрес и кошелек лохами(как Вы называете пользователей бирж) И проверить чистоту биржи-возможностей нет,потому как нет по сути регуляторов и надзора за этим делом...В каждой стране есть собственная биржа,по сути-обменник.потому как всем удобно.Но не каждая кидает своих граждан.
akurt написав:
Надеюсь, osafly
покупал свою крипту не в подворотнях по ксерокопии паспорта.
А крипта в Вашем перевернутом Турцией представлении о жизни продается в подворотнях и по ксерокопиям паспорта??
Б-ля-ха-муха,я реально от жизни отстал.Главное,чтоб Турецкую недвигу скоро в подворотнях продавать не начали по ценам конца 90-х и не устроили православным экспатам Измир 1915,бо прецедент уже имеется в истории.Прадеды помнят,внуки могут повторить.
Востаннє редагувалось osafly
в Суб 24 кві, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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osafly
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:15
О! osafly!
Ви помилилися гілкою: тут не про кріптовалюту.
Дописувачі цієї гілки її не мають - тому не варто розказувати технічні деталі.
Здається, на форумі є профільна гілка - краще там поділитися.
Особисто я реально радію і без заздрощів, якщо у Вас вистачило розуму купити кріпту рік тому. Тут - "п"ять балів"!
Краще нагадаю моє запитання до Вас на цій гілці як до реально активного мандрівника: в якій країні зараз оселилися та яку країну з відвіданих порадили б форумчанам для інвестицій в нерухомість.
Було б цікаво. Тим більше від реального мандрівника.
А то питання до Вас було - а відповіді - ні.
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akurt
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Додано: Суб 24 кві, 2021 17:35
akurt написав:
О! osafly
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Ви помилилися гілкою: тут не про кріптовалюту.
Акурт, 2 млрд.баксов от 350.000 клиентов, это тебе не стакан песка на анталийском пляже.
Это конкретные деньги, которые наверняка убежали из Турции.
Значит страна станет ещё беднее, а покупателей тур.недвиги станет ещё меньше.
Но тебе этого не понять...
Тебе главное что бы укроп с петрушкой не дорожали...
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RTC12
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Додано: Суб 24 кві, 2021 22:15
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flyman
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Додано: Суб 24 кві, 2021 22:25
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Додано: Суб 24 кві, 2021 22:27
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Додано: Нед 25 кві, 2021 06:39
Панам форумчанам в царині вкладення грошей в нерухомість та нівестицій добре допомагає пан Флайман: холодний напівпідвал в Бучі, безгрошів"я та безробіття примушують до творчості: серія відосиків підряд...
"Флайманів кінозал" (стара назва "Фінансовий форум України").
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akurt
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Додано: Нед 25 кві, 2021 06:49
RTC12 написав: akurt написав:
О! osafly
!
Ви помилилися гілкою: тут не про кріптовалюту.
Акурт, 2 млрд.баксов от 350.000 клиентов, это тебе не стакан песка на анталийском пляже.
Это конкретные деньги, которые наверняка убежали из Турции.
Значит страна станет ещё беднее, а покупателей тур.недвиги станет ещё меньше.
Но тебе этого не понять...
Тебе главное что бы укроп с петрушкой не дорожали...
Йогурт в оптових упаковках і турецький шмурдяк, який він називає "вином"
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Frant
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Додано: Нед 25 кві, 2021 06:51
У Вербну неділю на чергуванні на гілці заступив ще один безробітний - ну цей хоч знаний київський лендлорд: має 2 куплених в 2015 році напотріба у вигляді 1-к хрущиків: 4500х2=9000 гривень на місяць прибутку - то хоч щось на прожиття.
Формумчанам, що вирішують питання інвестицій, прислуховуватися!
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 25 кві, 2021 06:52, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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