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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 25 кві, 2021 06:51
RTC12 написав: akurt написав:
Yes!
265 (двісті шістдесят п"ять) повідомлень на форумі!
З них 220 - з Нового року виключно на цій гілці,
до якої НЕмав/НЕмає/не матиме ніякого відношення!
Congratulation!
Акурт, у тебя тут что, театр одного актера?
Тогда ты так и скажи... Или закрой своё шапито.
А то получается прикольно:
Сам пишу - сам читаю
Сам пою - сам слушаю
А кто не аплодирует, тех в игнор...
Так, театр одного актора, який з різних обліківок сам себе нахвалює.
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Додано: Нед 25 кві, 2021 06:59
Пане Франте, це - гілка про нерухомість за кордоном.
Ви не були за кордоном останні 54 роки - і взагалі не виїжджали далі Білої Церкви, але все ж цікаво і на тему гілки - просто щоби інші люди такого не робили:
- вклали в 2015 році в два непотріба 2х45000 = 90 000 доларів.
- вклали в ремонти двох непотрібів 5000+6000 доларів = 11 000 доларів;
- вклали в оздоблення зовнішніх стін двох непотрібів (ненажерлива рієлторша не повідомила, що у хрущіків є зовнішні стіни, що затікають, та всі кути пішли пліснявою) - 1 800 доларів,
- разом вклали в два непотріба 90 000+11000+1800= 102 800 доларів.
І при таких вкладеннях почали здавати ДЕШЕВШЕ київського орендного ринка - всього по 4 500 гривень на місяць.
Це при тому, що собі ледве-ледве у 2018 році купили такий самий непотріб.
Яка логіка демпінгування цінами була?
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