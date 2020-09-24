Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Щось, пане Флаймане, Вас кидає в протилежні боки Земної кулі. В США форумчани точно не поїдуть. Не умовляйте. Я і то здав авіаквитки на 26 вересня 2020 в Сан Францисько - а такі були ціни - просто казка - SWISS Air - прямо з Анталії через Женеву/Цюріх - 550 доларів туди і назад. На днях приятелі летели з Франкфурта на Нью Йорк - я не повірив - у велетенському літаку тільки 5 (п"ять) пасажирів було!
Якщо застосувати критерії пари кумедних наших дописувачів, то туристичний потік в США=0 і США настає повний гаплик!
Зараз із Стамбула в США - на Лос Анджелес або Сан Францисько авіаквитки по ціні соняшникової олії в Україні - по 62 гривні - ой, вибачаюсь, по 450 (чотириста п"ятдесят) доларів туди і назад (пересадка в Європі) - так хто ж полетить... Якщо була пересадка в ЄВРОПІ - ВСЕ - в США не впустять! А турки роблять мудро: тримають ціни на прямі рейси по 900 доларів і ні центом нижче! За те і українцям можна летіти в США саме через Стамбул. Тут Туреччина знову рулить!
271!!!
якщо в США нерухомість клює носом донизу, то в Туреччинні вона вже летить в піке зі свистом як обірване відро в криницю
akurt написав: "Лопнувшая биржа криптовалют" - была частной местной компьютерной аферой молодого разводилы на бабки, который помогал лохам "покупать" крипту. Помогать - это взять реальные бабки и на странице организованного им сайта для лохА написать, что лох чем-то владеет. Лох был счастлив. Позавчера сделал умно ("Умно" - это вовремя выйти из любого дела, в том числе и из недвижимости): в 18-00 сбежал в Албанию, прихватив с собой свою реальную криптовалюту и оставив "с носом" лохов.
Занятнее бреда не читал.Аккурт,никогда не думал что буду вступать на этой ветке с Вами в какую то полемику,но Вы как то прилично деградировали за последний год,застряв где то во временах МММ и портретом Мавроди в таулете.Крипта если покупается,она не в блокнот записывается,а может быть моментально выведена на любой адрес и кошелек лохами(как Вы называете пользователей бирж) И проверить чистоту биржи-возможностей нет,потому как нет по сути регуляторов и надзора за этим делом...В каждой стране есть собственная биржа,по сути-обменник.потому как всем удобно.Но не каждая кидает своих граждан.
akurt написав: Надеюсь, osafly покупал свою крипту не в подворотнях по ксерокопии паспорта.
А крипта в Вашем перевернутом Турцией представлении о жизни продается в подворотнях и по ксерокопиям паспорта?? Б-ля-ха-муха,я реально от жизни отстал.Главное,чтоб Турецкую недвигу скоро в подворотнях продавать не начали по ценам конца 90-х и не устроили православным экспатам Измир 1915,бо прецедент уже имеется в истории.Прадеды помнят,внуки могут повторить.
Востаннє редагувалось osafly в Суб 24 кві, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
О! osafly! Ви помилилися гілкою: тут не про кріптовалюту. Дописувачі цієї гілки її не мають - тому не варто розказувати технічні деталі. Здається, на форумі є профільна гілка - краще там поділитися. Особисто я реально радію і без заздрощів, якщо у Вас вистачило розуму купити кріпту рік тому. Тут - "п"ять балів"!
Краще нагадаю моє запитання до Вас на цій гілці як до реально активного мандрівника: в якій країні зараз оселилися та яку країну з відвіданих порадили б форумчанам для інвестицій в нерухомість. Було б цікаво. Тим більше від реального мандрівника. А то питання до Вас було - а відповіді - ні.
akurt написав:О! osafly! Ви помилилися гілкою: тут не про кріптовалюту.
Акурт, 2 млрд.баксов от 350.000 клиентов, это тебе не стакан песка на анталийском пляже. Это конкретные деньги, которые наверняка убежали из Турции. Значит страна станет ещё беднее, а покупателей тур.недвиги станет ещё меньше. Но тебе этого не понять... Тебе главное что бы укроп с петрушкой не дорожали...
ПРО ДОСТУПНІСТЬ ВАШОГО ЖИТЛА ЗА КОРДОНОМ Поки мрійники мріють про вілли в Колумбії, на Філіппінах або в Малайзії, приємна звістка для інвесторів в нерухомість Аланії (приблизно 2 години на авто від Анталії - 133 км): оголошено ціни та почався продаж авіаквитків з Києва в Аланію (аеропорт Газіпаша) - від 79 доларів в один бік (прямі рейси!!!). Три рейси на тиждень! Наприклад, квитки на червень 2021: https://web.flypgs.com/booking?adultCou ... 2021-06-10 По-своїєму зручний розклад: після робочого дня - відліт з Київа о 03-00 ночі (в Борисполі треба бути в 01-00) та вже о 6-00 відкриваєте своїм ключем двері власної квартири. А о 7-00 вже плаваєте в Середземному морі та відпочиваєте на пляжі "Клеопатра". Пригодиться також тим, хто планує відпустку влітку. Зараз ціни на готелі в Анталії, Кемері, Олюденізі, Фетхіє та Аланії просто смішні - по 100-150 лір (приблизно 400 гривень) - номер на двох із сніданком.
Акурт ніколи нікому не рекомендував купляти вторинку, і давав інфу тільки по найдіним забудовникам!
І відоси клоунів, яких кинули чи хотіли кинути, ну, так рашинську свиноту гріх не кинути, краще через коліно )))
Повторяю для тех кто ещё сидит на дереве.... Если лишние деньги ляшку жгут, то что вы здесь прохлаждаетесь? Мигом в Турцию и срочно от них избавляйтесь... Акурт вещает что завтра будет только дороже.. Теряете бабло на ровном месте...
И Акурт тоже...
А ви що тут робите
зі. Як у вас кацабів кажуть, не гавари, што мине дєлать, не скажу, куда тибе ити)))