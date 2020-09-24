RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1046104710481049>
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:01

  akurt написав:Щось, пане Флаймане, Вас кидає в протилежні боки Земної кулі.
В США форумчани точно не поїдуть. Не умовляйте.
Я і то здав авіаквитки на 26 вересня 2020 в Сан Францисько - а такі були ціни - просто казка - SWISS Air - прямо з Анталії через Женеву/Цюріх - 550 доларів туди і назад.
На днях приятелі летели з Франкфурта на Нью Йорк - я не повірив - у велетенському літаку тільки 5 (п"ять) пасажирів було!

Якщо застосувати критерії пари кумедних наших дописувачів, то туристичний потік в США=0 і США настає повний гаплик!

Зараз із Стамбула в США - на Лос Анджелес або Сан Францисько авіаквитки по ціні соняшникової олії в Україні - по 62 гривні - ой, вибачаюсь, по 450 (чотириста п"ятдесят) доларів туди і назад (пересадка в Європі) - так хто ж полетить... Якщо була пересадка в ЄВРОПІ - ВСЕ - в США не впустять!
А турки роблять мудро: тримають ціни на прямі рейси по 900 доларів і ні центом нижче!
За те і українцям можна летіти в США саме через Стамбул.
Тут Туреччина знову рулить!

271!!!

якщо в США нерухомість клює носом донизу, то в Туреччинні вона вже летить в піке зі свистом як обірване відро в криницю
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24286
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:13

  akurt написав:
"Лопнувшая биржа криптовалют" - была частной местной компьютерной аферой молодого разводилы на бабки, который помогал лохам "покупать" крипту. Помогать - это взять реальные бабки и на странице организованного им сайта для лохА написать, что лох чем-то владеет. Лох был счастлив.
Позавчера сделал умно ("Умно" - это вовремя выйти из любого дела, в том числе и из недвижимости): в 18-00 сбежал в Албанию, прихватив с собой свою реальную криптовалюту и оставив "с носом" лохов.


Занятнее бреда не читал.Аккурт,никогда не думал что буду вступать на этой ветке с Вами в какую то полемику,но Вы как то прилично деградировали за последний год,застряв где то во временах МММ и портретом Мавроди в таулете.Крипта если покупается,она не в блокнот записывается,а может быть моментально выведена на любой адрес и кошелек лохами(как Вы называете пользователей бирж) И проверить чистоту биржи-возможностей нет,потому как нет по сути регуляторов и надзора за этим делом...В каждой стране есть собственная биржа,по сути-обменник.потому как всем удобно.Но не каждая кидает своих граждан.

  akurt написав: Надеюсь, osafly покупал свою крипту не в подворотнях по ксерокопии паспорта.


А крипта в Вашем перевернутом Турцией представлении о жизни продается в подворотнях и по ксерокопиям паспорта?? :mrgreen: Б-ля-ха-муха,я реально от жизни отстал.Главное,чтоб Турецкую недвигу скоро в подворотнях продавать не начали по ценам конца 90-х и не устроили православным экспатам Измир 1915,бо прецедент уже имеется в истории.Прадеды помнят,внуки могут повторить.
Востаннє редагувалось osafly в Суб 24 кві, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 978
З нами з: 29.05.14
Подякував: 42 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:15

О! osafly!
Ви помилилися гілкою: тут не про кріптовалюту.
Дописувачі цієї гілки її не мають - тому не варто розказувати технічні деталі.
Здається, на форумі є профільна гілка - краще там поділитися.
Особисто я реально радію і без заздрощів, якщо у Вас вистачило розуму купити кріпту рік тому. Тут - "п"ять балів"!

Краще нагадаю моє запитання до Вас на цій гілці як до реально активного мандрівника: в якій країні зараз оселилися та яку країну з відвіданих порадили б форумчанам для інвестицій в нерухомість.
Було б цікаво. Тим більше від реального мандрівника.
А то питання до Вас було - а відповіді - ні.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5829
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2211 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 17:35

  akurt написав:О! osafly!
Ви помилилися гілкою: тут не про кріптовалюту.

Акурт, 2 млрд.баксов от 350.000 клиентов, это тебе не стакан песка на анталийском пляже.
Это конкретные деньги, которые наверняка убежали из Турции.
Значит страна станет ещё беднее, а покупателей тур.недвиги станет ещё меньше.
Но тебе этого не понять...
Тебе главное что бы укроп с петрушкой не дорожали...
RTC12
 
Повідомлень: 267
З нами з: 09.05.15
Подякував: 44 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 22:15

ТУРЦИЯ 2021:​ ИНОСТРАНЦАМ ПРИГРОЗИЛИ ЛИШЕНИЕМ ВНЖ

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24286
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 22:25

ТУРЦИЯ 2021​: ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО ПОКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24286
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 24 кві, 2021 22:27

ТУРЦИЯ 2021​: РЕАЛЬНЫЕ НЕРЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ.

flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24286
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1233 раз.
Подякували: 1865 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 06:39

Панам форумчанам в царині вкладення грошей в нерухомість та інвестицій добре допомагає пан Флайман:
"Флайманів кінозал".
Востаннє редагувалось akurt в Нед 25 кві, 2021 07:48, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5829
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2211 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 08:04

ПРО ДОСТУПНІСТЬ ВАШОГО ЖИТЛА ЗА КОРДОНОМ
Поки мрійники мріють про вілли в Колумбії, на Філіппінах або в Малайзії, приємна звістка для інвесторів в нерухомість Аланії (приблизно 2 години на авто від Анталії - 133 км): оголошено ціни та почався продаж авіаквитків з Києва в Аланію (аеропорт Газіпаша) - від 79 доларів в один бік (прямі рейси!!!). Три рейси на тиждень!
Наприклад, квитки на червень 2021:
https://web.flypgs.com/booking?adultCou ... 2021-06-10
По-своїєму зручний розклад: після робочого дня - відліт з Київа о 03-00 ночі (в Борисполі треба бути в 01-00) та вже о 6-00 відкриваєте своїм ключем двері власної квартири. А о 7-00 вже плаваєте в Середземному морі та відпочиваєте на пляжі "Клеопатра".
Пригодиться також тим, хто планує відпустку влітку.
Зараз ціни на готелі в Анталії, Кемері, Олюденізі, Фетхіє та Аланії просто смішні - по 100-150 лір (приблизно 400 гривень) - номер на двох із сніданком.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5829
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2211 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 08:26

  RTC12 написав:
  change_pm написав:
RTC12 - ти все таки клоун! :mrgreen:

Акурт ніколи нікому не рекомендував купляти вторинку, і давав інфу тільки по найдіним забудовникам!

І відоси клоунів, яких кинули чи хотіли кинути, ну, так рашинську свиноту гріх не кинути, краще через коліно )))


Повторяю для тех кто ещё сидит на дереве....
Если лишние деньги ляшку жгут, то что вы здесь прохлаждаетесь?
Мигом в Турцию и срочно от них избавляйтесь...
Акурт вещает что завтра будет только дороже..
Теряете бабло на ровном месте...

И Акурт тоже... :D :D

А ви що тут робите :?:

зі. Як у вас кацабів кажуть, не гавари, што мине дєлать, не скажу, куда тибе ити)))
change_pm
 
Повідомлень: 3530
З нами з: 03.02.16
Подякував: 87 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1046104710481049>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 178, 179, 180
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1797 250012
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 кві, 2021 09:02
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 688, 689, 690
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6899 858679
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 кві, 2021 22:18
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 25258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.