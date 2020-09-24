Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Туризм на Кипр прекращается в связи с тем, что остров вводит локдаун с понедельника 26 апреля по 9 мая. Причем локдаун будет жестким: с 21:00 до 5:00 утра будет действовать комендантский час. Также полностью закрываются все рестораны, кафе, бары и прочий общепит, а также все магазины, кроме продуктовых. Из дома можно будет выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС.
akurt написав:ПРО ДОСТУПНІСТЬ ВАШОГО ЖИТЛА ЗА КОРДОНОМ Поки мрійники мріють про вілли в Колумбії, на Філіппінах або в Малайзії, приємна звістка для інвесторів в нерухомість Аланії (приблизно 2 години на авто від Анталії - 133 км): оголошено ціни та почався продаж авіаквитків з Києва в Аланію (аеропорт Газіпаша) - від 79 доларів в один бік (прямі рейси!!!). Три рейси на тиждень! Наприклад, квитки на червень 2021: https://web.flypgs.com/booking?adultCou ... 2021-06-10 По-своїєму зручний розклад: після робочого дня - відліт з Київа о 03-00 ночі (в Борисполі треба бути в 01-00) та вже о 6-00 відкриваєте своїм ключем двері власної квартири. А о 7-00 вже плаваєте в Середземному морі та відпочиваєте на пляжі "Клеопатра". Пригодиться також тим, хто планує відпустку влітку. Зараз ціни на готелі в Анталії, Кемері, Олюденізі, Фетхіє та Аланії просто смішні - по 100-150 лір (приблизно 400 гривень) - номер на двох із сніданком.
Так отож, навіщо платити більше? Щоб приїхати на тиждень? То можна орендувати. Ба, навіть, якщо на рік - то ліпше орендувати теж. Пожовк ремонт і відвалився - міняєм оренду на новішу. Турецьке громадянство за інвестиції? В чому сакральний зміст?
Купуєм на КРЖН на 100Кєвро, здаєм за $1к щомісячно, і на ці 8% живем, ні вчому собі не відмовляємо, і не тільки в Туреччині.
flyman написав:[ Так отож, навіщо платити більше? Щоб приїхати на тиждень? То можна орендувати. Ба, навіть, якщо на рік - то ліпше орендувати теж. Пожовк ремонт і відвалився - міняєм оренду на новішу. Турецьке громадянство за інвестиції? В чому сакральний зміст? Купуєм на КРЖН на 100Кєвро, здаєм за $1к щомісячно, і на ці 8% живем, ні вчому собі не відмовляємо, і не тільки в Туреччині.
Всім слухати та записувати: порада від людини, яка мешкає в напівпідвалі в одному з райцентрів Київської області, яка ніколи не літала на літаку нікуди, яка ніколи нічого не купувала за 100Кєвро, яка "ні чому собі не відмовляє", живучі на 2 (два) долари на добу, і яка нічого та ніколи не здавала в оренду. П"ять балів! Ні, "12" за діючою шкільною системою або "А" - за університетською!