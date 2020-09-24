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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1046104710481049
Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 08:40

Чьо скажуть іксперти?

Началась сдача авиабилетов на Кипр

https://www.tourprom.ru/news/50070/
Туризм на Кипр прекращается в связи с тем, что остров вводит локдаун с понедельника 26 апреля по 9 мая. Причем локдаун будет жестким: с 21:00 до 5:00 утра будет действовать комендантский час. Также полностью закрываются все рестораны, кафе, бары и прочий общепит, а также все магазины, кроме продуктовых. Из дома можно будет выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС.


Вапше жорстокі мєри...
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 08:52

  akurt написав:ПРО ДОСТУПНІСТЬ ВАШОГО ЖИТЛА ЗА КОРДОНОМ
Поки мрійники мріють про вілли в Колумбії, на Філіппінах або в Малайзії, приємна звістка для інвесторів в нерухомість Аланії (приблизно 2 години на авто від Анталії - 133 км): оголошено ціни та почався продаж авіаквитків з Києва в Аланію (аеропорт Газіпаша) - від 79 доларів в один бік (прямі рейси!!!). Три рейси на тиждень!
Наприклад, квитки на червень 2021:
https://web.flypgs.com/booking?adultCou ... 2021-06-10
По-своїєму зручний розклад: після робочого дня - відліт з Київа о 03-00 ночі (в Борисполі треба бути в 01-00) та вже о 6-00 відкриваєте своїм ключем двері власної квартири. А о 7-00 вже плаваєте в Середземному морі та відпочиваєте на пляжі "Клеопатра".
Пригодиться також тим, хто планує відпустку влітку.
Зараз ціни на готелі в Анталії, Кемері, Олюденізі, Фетхіє та Аланії просто смішні - по 100-150 лір (приблизно 400 гривень) - номер на двох із сніданком.

Так отож, навіщо платити більше?
Щоб приїхати на тиждень? То можна орендувати.
Ба, навіть, якщо на рік - то ліпше орендувати теж.
Пожовк ремонт і відвалився - міняєм оренду на новішу.
Турецьке громадянство за інвестиції? В чому сакральний зміст?

Купуєм на КРЖН на 100Кєвро, здаєм за $1к щомісячно, і на ці 8% живем, ні вчому собі не відмовляємо, і не тільки в Туреччині.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 25 кві, 2021 09:03

  flyman написав:[
Так отож, навіщо платити більше?
Щоб приїхати на тиждень? То можна орендувати.
Ба, навіть, якщо на рік - то ліпше орендувати теж.
Пожовк ремонт і відвалився - міняєм оренду на новішу.
Турецьке громадянство за інвестиції? В чому сакральний зміст?
Купуєм на КРЖН на 100Кєвро, здаєм за $1к щомісячно, і на ці 8% живем, ні вчому собі не відмовляємо, і не тільки в Туреччині.

Всім слухати та записувати: порада від людини, яка мешкає в напівпідвалі в одному з райцентрів Київської області, яка ніколи не літала на літаку нікуди, яка ніколи нічого не купувала за 100Кєвро, яка "ні чому собі не відмовляє", живучі на 2 (два) долари на добу, і яка нічого та ніколи не здавала в оренду.
П"ять балів! Ні, "12" за діючою шкільною системою або "А" - за університетською!
akurt
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Акурт, як там ціни на турецьку нерухомість, оптовий йогурт і скумбрію з антибіотиками - наскільки просіли останніми тижнями в зв'язку девальвацією ліри?
Frant
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