Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Туризм на Кипр прекращается в связи с тем, что остров вводит локдаун с понедельника 26 апреля по 9 мая. Причем локдаун будет жестким: с 21:00 до 5:00 утра будет действовать комендантский час. Также полностью закрываются все рестораны, кафе, бары и прочий общепит, а также все магазины, кроме продуктовых. Из дома можно будет выйти раз в сутки, предварительно отправив СМС.
akurt написав:ПРО ДОСТУПНІСТЬ ВАШОГО ЖИТЛА ЗА КОРДОНОМ Поки мрійники мріють про вілли в Колумбії, на Філіппінах або в Малайзії, приємна звістка для інвесторів в нерухомість Аланії (приблизно 2 години на авто від Анталії - 133 км): оголошено ціни та почався продаж авіаквитків з Києва в Аланію (аеропорт Газіпаша) - від 79 доларів в один бік (прямі рейси!!!). Три рейси на тиждень! Наприклад, квитки на червень 2021: https://web.flypgs.com/booking?adultCou ... 2021-06-10 По-своїєму зручний розклад: після робочого дня - відліт з Київа о 03-00 ночі (в Борисполі треба бути в 01-00) та вже о 6-00 відкриваєте своїм ключем двері власної квартири. А о 7-00 вже плаваєте в Середземному морі та відпочиваєте на пляжі "Клеопатра". Пригодиться також тим, хто планує відпустку влітку. Зараз ціни на готелі в Анталії, Кемері, Олюденізі, Фетхіє та Аланії просто смішні - по 100-150 лір (приблизно 400 гривень) - номер на двох із сніданком.
Так отож, навіщо платити більше? Щоб приїхати на тиждень? То можна орендувати. Ба, навіть, якщо на рік - то ліпше орендувати теж. Пожовк ремонт і відвалився - міняєм оренду на новішу. Турецьке громадянство за інвестиції? В чому сакральний зміст?
Купуєм на КРЖН на 100Кєвро, здаєм за $1к щомісячно, і на ці 8% живем, ні вчому собі не відмовляємо, і не тільки в Туреччині.
flyman написав:[ Так отож, навіщо платити більше? Щоб приїхати на тиждень? То можна орендувати. Ба, навіть, якщо на рік - то ліпше орендувати теж. Пожовк ремонт і відвалився - міняєм оренду на новішу. Турецьке громадянство за інвестиції? В чому сакральний зміст? Купуєм на КРЖН на 100Кєвро, здаєм за $1к щомісячно, і на ці 8% живем, ні вчому собі не відмовляємо, і не тільки в Туреччині.
Всім слухати та записувати: порада від людини, яка мешкає в напівпідвалі в одному з райцентрів Київської області, яка ніколи не літала на літаку нікуди, яка ніколи нічого не купувала за 100Кєвро, яка "ні чому собі не відмовляє", живучі на 2 (два) долари на добу, і яка нічого та ніколи не здавала в оренду. П"ять балів! Ні, "12" за діючою шкільною системою або "А" - за університетською!
Недільний огляд нерухомості за кордоном (подарунок форумчанам на Вербну неділю)
Огляд зроблено за даними сайту нерухомості в Туреччині - доступ на сайт дозволено виключно з ІР-адрес в Туреччині. https://www.sahibinden.com Про це повідомляли вже двоє форумчан, перевірив сам - змінюючи ІР-адресу на Нідерланди, Південну Корею або США - доступ обмежено, тому вірте "на слово". Умови пошуку: - Туреччина (єдина країна, доступна для інвестицій в наш буремні час і - мабуть - мінімум до 2025 року). - район Анталії - Konyaalti - приморський з найбільш легким та зручним доступом до безкоштовного найбільшого на всьому узбережжі Середземного моря пляжем. Та найкрасивішою станом на 2020 рік Набережною (повна реконструкція 2018 року). - мікрорайони вибрані різні - ближче та далі від моря. - умова пошуку кваліфікована: тільки НОВЕ, не "нульовий поверх" (легше та дешевше купити - важче та дешевше продати, такі квартири зазвичай дешевші на 20%, користуються меншим попитом, хоча є і плюси: часто-густо власний приватний газон або вихід по сходах, зроблених Забудовником, прямо з балкона в плавальний басейн (!!!)). - курс долар-ліра станом на п’ятницю: 8,37 ліри за долар. - витрати на купівлю: податок 4% від ціни, зазначеній в Акті експертизи (на практиці - вдвічі або на 1/3 менша за ринкову) + послуги Державного кадстрового центра (приблизно 100 доларів). Ніяких інших витрат: на юристів, адвокатів і нотаріусів - НЕМАЄ і НЕ БУЛО. Вартість виготовлення ксерокопії першої сторінки власного закордонного паспорта не включено.
- нагадаю для новачків - всі квартири "під ключ", частково з меблями (кухня+прихожа з вбудованими шафами, частково побутова техніка в кухні (духова шафа, варочна поверхня та витяжка - все однієї фірми - найчастіше - Siemens), кондиціонери (найчастіше Mitsubishi), в 50% випадків - підземний паркінг, якщо такого немає - приватна парковка на території комплексів за парканом та електричними відсувними брамами, в 100% випадків - плавальний басейн виключно для мешканців, у 90% випадків - СПА центр та тренажерна зала). В 95% випадків - стіни квартири фарбовані за проєктом архітектора, дуже рідко можна зустріти шпалери на стінах. В квартирах 2+1 завжди два санвузли. В 100% випадків - душові кабіни, в 100% нових квартир - "трапіки" в душових кабінах. Навіть писати не буду, що всі санвузли - "під ключ", у 50% випадків - німецька сантехніка відомих форумчанам виробників. Власнику такої нової квартири необхідно докупити: двоспальне ліжко (повна ціна від 3000 до 6000 лір - то від 10 000 до 16 000 гривень в залежності тільки від якості матраца), канапу та стіл із стільцями в кімнати. Можливо, шафу для одягу в спальню.
- огляд зроблено за власним досвідом та вподобаннями топік-стартера, якому флудери досить часто надають суттєвий подарунок - посаду "Рієлтор", що дуже приємно. Особливо приємно, що почесну посаду надають безробітні - тобто це - "від душі". Дуже вдячний!
Пошук 1. Мікрорайон Hurma - найбільш оптимальне співвідношення ціна-якість. Квартири "1+1" (двокімнатні). Пропозицій - 5 (п’ять). Діапазон цін: 465000-630000 лір або на сьогодні 56 025 - 75 268 $. Найдешевша квартира - 465000 лір як можна бачити по оголошенню (тільки одне фото) - НЕ НОВА виставлена рієлтором. 60 кв. м. Квартплата (айдат) 100 лір або 350 гривень. Найдорожча квартира - 745 000 лір або 89000 доларів. Упппс! Судячи з фото - квартира - після орендарів або "вторинний ринок" - видно, що вже жили... Ну ось така цікавинка: в діапазоні 56 025-75 268 доларів я би особисто нічого й не купив. Але для мене особисто радість: моя квартира: куплена в 2017 році за 49500$ - реально набрала в ціні. Для тих, хто слухав безкінечну дурню від флудерів/сміттярів цієї гілки - найбільш активних з вересня 2018 року - їх троє - неприємна новина - слухання сміттярів реально привело до реальної втрати грошей форумчанами.
Пошук 2. Мікрорайон Hurma - найбільш оптимальне співвідношення ціна-якість. Квартири "2+1" (трикімнатні). Пропозицій - 4 (чотири). Діапазон цін: 480000-950000 лір або на сьогодні 57 350 - 113 500 $. Подивимся на найдешевшу квартиру - 480000 лір - Упппс! - вторинний ринок! - рієлтор дає неправдиву інформацію - на фото будинку років 10, не менше. Про це свідчить і квартплата в ОСББ - всього 50 лір (у мене - 100), тобто точно немає плавального басейна і будинку не менше 10 років. Такий варіант не розглядаємо взагалі. На любителя... Найдорожча квартира - 950 000 лір або 113 500 доларів - цінам вже не дивуюся - пройшли чудові часи 2017-2020 років, коли можна було купити квратиру таку за 500 000 лір... Проґавили панове.... Флудери вас пограбували мінімум на 950000-500000=450000 лір або на 50 000 доларів (!!!). Так ось: 950 000 лір: Упппс! - фотошоп - тобто будинок в стадії будівництва. Ну не знаю: українець не повірить, поки не помацає...
Пошук 3 - Пошук 6 зроблю, як буде час та натхнення... Поки що почитайте сміттярів – класно працюють з 7-30 неділі!
akurt написав:Але для мене особисто радість: моя квартира: куплена в 2017 році за 49500$ - реально набрала в ціні. Для тих, хто слухав безкінечну дурню від флудерів/сміттярів цієї гілки - найбільш активних з вересня 2018 року - їх троє - неприємна новина - слухання сміттярів реально привело до реальної втрати грошей форумчанами.
Недвижимость в последние годы подорожала почти во всем мире. В Киеве с 2017 года квартиры подорожали на 30-40%, а новострои даже больше. Неужели в Турции более 50% в долларе за это же время? Если нет, то не надо лепить горбатого по поводу "втрати грошей форумчанами"