Додано: Нед 25 кві, 2021 10:47

Пошук 1.

Для тих, хто слухав безкінечну дурню від флудерів/сміттярів цієї гілки - найбільш активних з вересня 2018 року - їх троє - неприємна новина - слухання сміттярів реально привело до реальної втрати грошей форумчанами.

Пошук 2.

Такий варіант не розглядаємо взагалі.

(подарунок форумчанам на Вербну неділю)Огляд зроблено за даними сайту нерухомості в Туреччині - доступ на сайт дозволено виключно з ІР-адрес в Туреччині.Про це повідомляли вже двоє форумчан, перевірив сам - змінюючи ІР-адресу на Нідерланди, Південну Корею або США - доступ обмежено, тому вірте "на слово".Умови пошуку:- Туреччина (єдина країна, доступна для інвестицій в наш буремні час і - мабуть - мінімум до 2025 року).- район Анталії - Konyaalti - приморський з найбільш легким та зручним доступом до безкоштовного найбільшого на всьому узбережжі Середземного моря пляжем. Та найкрасивішою станом на 2020 рік Набережною (повна реконструкція 2018 року).- мікрорайони вибрані різні - ближче та далі від моря.- умова пошуку кваліфікована: тільки НОВЕ, не "нульовий поверх" (легше та дешевше купити - важче та дешевше продати, такі квартири зазвичай дешевші на 20%, користуються меншим попитом, хоча є і плюси: часто-густо власний приватний газон або вихід по сходах, зроблених Забудовником, прямо з балкона в плавальний басейн (!!!)).- курс долар-ліра станом на п’ятницю: 8,37 ліри за долар.- витрати на купівлю: податок 4% від ціни, зазначеній в Акті експертизи (на практиці - вдвічі або на 1/3 менша за ринкову) + послуги Державного кадстрового центра (приблизно 100 доларів).Вартість виготовлення ксерокопії першої сторінки власного закордонного паспорта не включено.- нагадаю для новачків - всі квартири "під ключ", частково з меблями (кухня+прихожа з вбудованими шафами, частково побутова техніка в кухні (духова шафа, варочна поверхня та витяжка - все однієї фірми - найчастіше - Siemens), кондиціонери (найчастіше Mitsubishi), в 50% випадків - підземний паркінг, якщо такого немає - приватна парковка на території комплексів за парканом та електричними відсувними брамами, в 100% випадків - плавальний басейн виключно для мешканців, у 90% випадків - СПА центр та тренажерна зала). В 95% випадків - стіни квартири фарбовані за проєктом архітектора, дуже рідко можна зустріти шпалери на стінах.В квартирах 2+1 завжди два санвузли. В 100% випадків - душові кабіни, в 100% нових квартир - "трапіки" в душових кабінах. Навіть писати не буду, що всі санвузли - "під ключ", у 50% випадків - німецька сантехніка відомих форумчанам виробників.Власнику такої нової квартири необхідно докупити: двоспальне ліжко (повна ціна від 3000 до 6000 лір - то від 10 000 до 16 000 гривень в залежності тільки від якості матраца), канапу та стіл із стільцями в кімнати. Можливо, шафу для одягу в спальню.- огляд зроблено за власним досвідом та вподобаннями топік-стартера, якому флудери досить часто надають суттєвий подарунок - посаду "Рієлтор", що дуже приємно. Особливо приємно, що почесну посаду надають безробітні - тобто це - "від душі". Дуже вдячний!Мікрорайон Hurma - найбільш оптимальне співвідношення ціна-якість.Квартири "1+1" (двокімнатні).Пропозицій - 5 (). Діапазон цін: 465000-630000 лір або на сьогодні 56 025 - 75 268 $.Найдешевша квартира - 465000 лір як можна бачити по оголошенню (тільки одне фото) - НЕ НОВА виставлена рієлтором. 60 кв. м. Квартплата (айдат) 100 лір або 350 гривень.Найдорожча квартира - 745 000 лір або 89000 доларів.Упппс! Судячи з фото - квартира - після орендарів або "вторинний ринок" - видно, що вже жили...Ну ось така цікавинка: в діапазоні 56 025-75 268 доларів я би особисто нічого й не купив.Але для мене особисто радість: моя квартира: куплена в 2017 році за 49500$ - реально набрала в ціні.Мікрорайон Hurma - найбільш оптимальне співвідношення ціна-якість.Квартири "2+1" (трикімнатні).Пропозицій - 4 (). Діапазон цін: 480000-950000 лір або на сьогодні 57 350 - 113 500 $.Подивимся на найдешевшу квартиру - 480000 лір - Упппс! - вторинний ринок! - рієлтор дає неправдиву інформацію - на фото будинку років 10, не менше. Про це свідчить і квартплата в ОСББ - всього 50 лір (у мене - 100), тобто точно немає плавального басейна і будинку не менше 10 років.На любителя...Найдорожча квартира - 950 000 лір або 113 500 доларів - цінам вже не дивуюся - пройшли чудові часи 2017-2020 років, коли можна було купити квратиру таку за 500 000 лір...Флудери вас пограбували мінімум на 950000-500000=450000 лір або на 50 000 доларів (!!!).Так ось: 950 000 лір: Упппс! - фотошоп - тобто будинок в стадії будівництва.Ну не знаю: українець не повірить, поки не помацає...Пошук 3 - Пошук 6 зроблю, як буде час та натхнення...Поки що почитайте сміттярів – класно працюють з 7-30 неділі!