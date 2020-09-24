Додано: Сер 28 кві, 2021 18:17

flyman написав:

Як згадував акурт, в часи його молодості в Камбоджі були червоні кхмери, а тепер, це країна, що динамічно розвивається, і в якій відносно безпечно.

Як згадував акурт, в часи його молодості в Камбоджі були червоні кхмери, а тепер, це країна, що динамічно розвивається, і в якій відносно безпечно.

Fly,пока ты постишь тут Ютуб ролики и расказываешь теорию по этим странам,ты никак не хочешь слушать и читать внимательно что я тебе пишу...Я в Азии был практически везде...Камбоджа говоришь хороша???!! Да ни хера там хорошего нет..по сравнению со всеми остальными ее соседями-это дэревня самая настоящая,нищая...Страна двух городов-Пном Пень столица и Сием Рип-куда прутся все туристы,потому что реально там интересно и есть что посмотреть(знаменитый Ангкор Ват)...Но...Даже в центре города,порой темно как у афроамериканца в одном месте..Электроэнергии реально не хватает и ее экономят.Местная валюта-это а-ля Зимбабве с Венесуэлллой..Везде ходят доллары,их же принимают в любых магазинах,будь то супермаркет и что нибудь еще..Нужно реально ехать с пачкой баксов по баксу и пять,чтоб удобно было расплачиваться..Сезон дождей по осени,заливает все нахрен по щиколотку водой...Сырость везде и постоянная,вперемешку с жарой после...ну да,есть плюшки...Дешевые проститутки и наркотики.Хэппи пиццу,продают в любом кафе в центре города.Коррупция ужасная..Даже чтобы пересечь границу,нужно обязательно платить взятку погранцам в 1-2 бакса,иначе будут сношать мозг и тупо не пускать...Это обязательно и на уровне укоренилось.Страна-одноразового посещения,нечего там делать..Ближайший брат "по несчастью"-Лаос.Там примерно тоже самое.Село дремучее.Поэтому,не стоит страдать и писать чего не знаешь.Ах да,еще забыл...Добрая часть страны,до сих пор не разминирована после Вьетнамской войны и засыпана что называется американскими минами и неразорвавшимися боеприпасами,отчего в год,до сих пор гибнет по нескольку сотен людей,а во Вьетнаме кажись больше тысячи,ежегодно...до сих пор.Продолжай мечтать дальше о несбывшемся..