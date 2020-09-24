Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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flyman написав:Взагалі-то в Нікарагуа рівень злочинності приблизно як в Україні. Тай нема там ОРДЛО.
Fly,но ты ведь все равно туда не поедешь,даже по туризму.Нахрена здесь постить всякие влажные мечты??Девчонок красотулек насмотрелся??Распереживался.Какое в одно место Никарагуа??Реально нужно смотреть на вещи.Не верю что там уровень преступности как в Украине,думаю все гораздо печальнее,типа как в Мексике как минимум.В этом плане,Южная Америка и Карибские страны-никогда не блестали спокойствием и безопасностью.
Поки що я не бачу варіанта, де можна "для себе, а не в оренду", щоб вийти на ліпші показники "ціна\якість", тобто щоб було житло з всіма благами цивілізації: питна вода, центральна каналізація, електроенергія, інтернет, мобільний зв"язок, і т.п. і т.д.
Можливо, років через 10, ВВП України, та доходи виростуть, і тоді, можливо буде дешевше в Нікарагуа, чи Філіпінах із врахуванням перельоту туди і назад на зимівлю. Так що тре досліджувати імовірні альтернативи.
Як згадував акурт, в часи його молодості в Камбоджі були червоні кхмери, а тепер, це країна, що динамічно розвивається, і в якій відносно безпечно.
Можу добавити, що в Іспанії, Греції, Чилі були диктатори. Існував СРСР, а багатьох країн взагалі не існувало.
flyman написав:Взагалі-то в Нікарагуа рівень злочинності приблизно як в Україні. Тай нема там ОРДЛО.
Fly,но ты ведь все равно туда не поедешь,даже по туризму.Нахрена здесь постить всякие влажные мечты??Девчонок красотулек насмотрелся??Распереживался.Какое в одно место Никарагуа??Реально нужно смотреть на вещи.Не верю что там уровень преступности как в Украине,думаю все гораздо печальнее,типа как в Мексике как минимум.В этом плане,Южная Америка и Карибские страны-никогда не блестали спокойствием и безопасностью.
Поки що я не бачу варіанта, де можна "для себе, а не в оренду", щоб вийти на ліпші показники "ціна\якість", тобто щоб було житло з всіма благами цивілізації: питна вода, центральна каналізація, електроенергія, інтернет, мобільний зв"язок, і т.п. і т.д.
Так я тобі вже пару раз казав, що ти нікуди не поїдеш
Навіть досягнув 1 куе пасивного дохода, ти все-рівно будеш сторчати в Україні, знаходячи відмазки, чому ні
зі. Роки йдуть, і з віком хочеться все менше і менше щось міняти...
change_pm написав:Так я тобі вже пару раз казав, що ти нікуди не поїдеш
Навіть досягнув 1 куе пасивного дохода, ти все-рівно будеш сторчати в Україні, знаходячи відмазки, чому ні
зі. Роки йдуть, і з віком хочеться все менше і менше щось міняти...
Як було в рекламі: "у витримці наша сила".
Хто чекав, то дочекався моменту як для захоплення плацдарму на оКРЖН, так і для оточення Києва кавалірками.
Це про них: "спокійно спустимся з гори і оволодієм всім стадом".
Іншими словами, хто грає в догростроковому горизонті, той виграває.
Основні витрати будуть на житло, а харч по всьому світу коштує приблизно однаково, біля $100 на особу в місяць в сьогоднішніх цінах.
А як складеться співвідношення по КРЖН, і скажем Нікарагуа чи Філіпіни РЖН, то, можна буде зіграти на дельті (географічний арбітраж). Тобто здавати в Києві кавалірку за $150, а в Камбоджі\Гваделупі знімати за $100 хату з прислугою (ціни і назви країн умовні, хз як буде через 10 років).
При здорожанні ЖКХ до еуропейского рівня, можливо, буде доцільно на зимівлю відчалювати в тепліші краї (Албанія, Болгарія, Португалія, Грузія, Вірменія, Туреччина і т.д.).
flyman написав: Як згадував акурт, в часи його молодості в Камбоджі були червоні кхмери, а тепер, це країна, що динамічно розвивається, і в якій відносно безпечно.
Fly,пока ты постишь тут Ютуб ролики и расказываешь теорию по этим странам,ты никак не хочешь слушать и читать внимательно что я тебе пишу...Я в Азии был практически везде...Камбоджа говоришь хороша???!! Да ни хера там хорошего нет..по сравнению со всеми остальными ее соседями-это дэревня самая настоящая,нищая...Страна двух городов-Пном Пень столица и Сием Рип-куда прутся все туристы,потому что реально там интересно и есть что посмотреть(знаменитый Ангкор Ват)...Но...Даже в центре города,порой темно как у афроамериканца в одном месте..Электроэнергии реально не хватает и ее экономят.Местная валюта-это а-ля Зимбабве с Венесуэлллой..Везде ходят доллары,их же принимают в любых магазинах,будь то супермаркет и что нибудь еще..Нужно реально ехать с пачкой баксов по баксу и пять,чтоб удобно было расплачиваться..Сезон дождей по осени,заливает все нахрен по щиколотку водой...Сырость везде и постоянная,вперемешку с жарой после...ну да,есть плюшки...Дешевые проститутки и наркотики.Хэппи пиццу,продают в любом кафе в центре города.Коррупция ужасная..Даже чтобы пересечь границу,нужно обязательно платить взятку погранцам в 1-2 бакса,иначе будут сношать мозг и тупо не пускать...Это обязательно и на уровне укоренилось.Страна-одноразового посещения,нечего там делать..Ближайший брат "по несчастью"-Лаос.Там примерно тоже самое.Село дремучее.Поэтому,не стоит страдать и писать чего не знаешь.
Ах да,еще забыл...Добрая часть страны,до сих пор не разминирована после Вьетнамской войны и засыпана что называется американскими минами и неразорвавшимися боеприпасами,отчего в год,до сих пор гибнет по нескольку сотен людей,а во Вьетнаме кажись больше тысячи,ежегодно...до сих пор.Продолжай мечтать дальше о несбывшемся..
flyman написав: Як згадував акурт, в часи його молодості в Камбоджі були червоні кхмери, а тепер, це країна, що динамічно розвивається, і в якій відносно безпечно.
Fly,пока ты постишь тут Ютуб ролики и расказываешь теорию по этим странам,ты никак не хочешь слушать и читать внимательно что я тебе пишу...Я в Азии был практически везде...Камбоджа говоришь хороша???!! Да ни хера там хорошего нет..по сравнению со всеми остальными ее соседями-это дэревня самая настоящая,нищая...Страна двух городов-Пном Пень столица и Сием Рип-куда прутся все туристы,потому что реально там интересно и есть что посмотреть(знаменитый Ангкор Ват)...Но...Даже в центре города,порой темно как у афроамериканца в одном месте..Электроэнергии реально не хватает и ее экономят.Местная валюта-это а-ля Зимбабве с Венесуэлллой..Везде ходят доллары,их же принимают в любых магазинах,будь то супермаркет и что нибудь еще..Нужно реально ехать с пачкой баксов по баксу и пять,чтоб удобно было расплачиваться..Сезон дождей по осени,заливает все нахрен по щиколотку водой...Сырость везде и постоянная,вперемешку с жарой после...ну да,есть плюшки...Дешевые проститутки и наркотики.Хэппи пиццу,продают в любом кафе в центре города.Коррупция ужасная..Даже чтобы пересечь границу,нужно обязательно платить взятку погранцам в 1-2 бакса,иначе будут сношать мозг и тупо не пускать...Это обязательно и на уровне укоренилось.Страна-одноразового посещения,нечего там делать..Ближайший брат "по несчастью"-Лаос.Там примерно тоже самое.Село дремучее.Поэтому,не стоит страдать и писать чего не знаешь.
Ах да,еще забыл...Добрая часть страны,до сих пор не разминирована после Вьетнамской войны и засыпана что называется американскими минами и неразорвавшимися боеприпасами,отчего в год,до сих пор гибнет по нескольку сотен людей,а во Вьетнаме кажись больше тысячи,ежегодно...до сих пор.Продолжай мечтать дальше о несбывшемся..
чудовий пост, не те що акуртівський про турецькі недобудови!
flyman написав: Як згадував акурт, в часи його молодості в Камбоджі були червоні кхмери, а тепер, це країна, що динамічно розвивається, і в якій відносно безпечно.
Fly,пока ты постишь тут Ютуб ролики и расказываешь теорию по этим странам,ты никак не хочешь слушать и читать внимательно что я тебе пишу...Я в Азии был практически везде...Камбоджа говоришь хороша???!! Да ни хера там хорошего нет..по сравнению со всеми остальными ее соседями-это дэревня самая настоящая,нищая...Страна двух городов-Пном Пень столица и Сием Рип-куда прутся все туристы,потому что реально там интересно и есть что посмотреть(знаменитый Ангкор Ват)...Но...Даже в центре города,порой темно как у афроамериканца в одном месте..Электроэнергии реально не хватает и ее экономят.Местная валюта-это а-ля Зимбабве с Венесуэлллой..Везде ходят доллары,их же принимают в любых магазинах,будь то супермаркет и что нибудь еще..Нужно реально ехать с пачкой баксов по баксу и пять,чтоб удобно было расплачиваться..Сезон дождей по осени,заливает все нахрен по щиколотку водой...Сырость везде и постоянная,вперемешку с жарой после...ну да,есть плюшки...Дешевые проститутки и наркотики.Хэппи пиццу,продают в любом кафе в центре города.Коррупция ужасная..Даже чтобы пересечь границу,нужно обязательно платить взятку погранцам в 1-2 бакса,иначе будут сношать мозг и тупо не пускать...Это обязательно и на уровне укоренилось.Страна-одноразового посещения,нечего там делать..Ближайший брат "по несчастью"-Лаос.Там примерно тоже самое.Село дремучее.Поэтому,не стоит страдать и писать чего не знаешь.
Ах да,еще забыл...Добрая часть страны,до сих пор не разминирована после Вьетнамской войны и засыпана что называется американскими минами и неразорвавшимися боеприпасами,отчего в год,до сих пор гибнет по нескольку сотен людей,а во Вьетнаме кажись больше тысячи,ежегодно...до сих пор.Продолжай мечтать дальше о несбывшемся..
Одно время каждый год подряд летал в Тайланд на зимовку и каждый раз ( без особого энтузиазма ) собирался съездить на пару дней в Сием рип только лишь ради храмов Ангкор. Из Паттайи предлагались поездки за пару сотен долларов в хорошие отели на несколько дней. Но так и не смог пересилить своё нежелание погружаться во все вышеперечисленные OSAFLY "прелести жизни" кхмеров, терпеть скучную дорогу в несколько часов и т.д. А жить там - это полный трешняк... В Анталии и то наверное лучше.
ВАЖНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!!! " СВИСТАТЬ ВСЕХ НАВЕРХ" В ТУРЦИИ ЗАПРЕТИЛИ АЛКОГОЛЬ!!! Отдельным пунктом «антикоронавирусных» ограничений в Турции станет, по сообщениям местных СМИ, антиалкогольная программа. В стране полностью запретили продажу алкоголя после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о жестком 17-дневном карантине для населения.
Продавать алкоголь будет запрещено в любых торговых точках – отмечают местные СМИ. При этом никаких официальных заявлений пока не прозвучало.
Возмущенное местное население пока отреагировало в соцсетях, размещая посты с новым хештэгом #alkolümedokunma (не трогайте мой алкоголь). P.S. Я НАДЕЮСЬ НАШ КАПИТАН ВРУНГЕЛЬ, ДРЕЙФУЮЩИЙ ПОД УКРАИНСКИМ ФЛАГОМ, В ВОДАХ АНТАЛИИ УСПЕЛ КУПИТЬ ХОТЯ БЫ ПАРУ ЯЩИКОВ ВИНА))
flyman написав: Як згадував акурт, в часи його молодості в Камбоджі були червоні кхмери, а тепер, це країна, що динамічно розвивається, і в якій відносно безпечно.
Fly,пока ты постишь тут Ютуб ролики и расказываешь теорию по этим странам,ты никак не хочешь слушать и читать внимательно что я тебе пишу...Я в Азии был практически везде...Камбоджа говоришь хороша???!! Да ни хера там хорошего нет..по сравнению со всеми остальными ее соседями-это дэревня самая настоящая,нищая...Страна двух городов-Пном Пень столица и Сием Рип-куда прутся все туристы,потому что реально там интересно и есть что посмотреть(знаменитый Ангкор Ват)...Но...Даже в центре города,порой темно как у афроамериканца в одном месте..Электроэнергии реально не хватает и ее экономят.Местная валюта-это а-ля Зимбабве с Венесуэлллой..Везде ходят доллары,их же принимают в любых магазинах,будь то супермаркет и что нибудь еще..Нужно реально ехать с пачкой баксов по баксу и пять,чтоб удобно было расплачиваться..Сезон дождей по осени,заливает все нахрен по щиколотку водой...Сырость везде и постоянная,вперемешку с жарой после...ну да,есть плюшки...Дешевые проститутки и наркотики.Хэппи пиццу,продают в любом кафе в центре города.Коррупция ужасная..Даже чтобы пересечь границу,нужно обязательно платить взятку погранцам в 1-2 бакса,иначе будут сношать мозг и тупо не пускать...Это обязательно и на уровне укоренилось.Страна-одноразового посещения,нечего там делать..Ближайший брат "по несчастью"-Лаос.Там примерно тоже самое.Село дремучее.Поэтому,не стоит страдать и писать чего не знаешь.
Ах да,еще забыл...Добрая часть страны,до сих пор не разминирована после Вьетнамской войны и засыпана что называется американскими минами и неразорвавшимися боеприпасами,отчего в год,до сих пор гибнет по нескольку сотен людей,а во Вьетнаме кажись больше тысячи,ежегодно...до сих пор.Продолжай мечтать дальше о несбывшемся..
roberto dark написав:Одно время каждый год подряд летал в Тайланд на зимовку и каждый раз ( без особого энтузиазма ) собирался съездить на пару дней в Сием рип только лишь ради храмов Ангкор. Из Паттайи предлагались поездки за пару сотен долларов в хорошие отели на несколько дней. Но так и не смог пересилить своё нежелание погружаться во все вышеперечисленные OSAFLY "прелести жизни" кхмеров, терпеть скучную дорогу в несколько часов и т.д. А жить там - это полный трешняк... В Анталии и то наверное лучше.
Анталия-это рай земной по сравнению....Я во многом с Аккуртом согласен,он много правильных и правдивых вещей пишет здесь,как есть...Но вот не желает признавать,что Турецкая недвига,это реально стремно и тенденция к падению однозначно,как и то,что недвижимости этой,как г...на выброшено на рынок даже в прошлом году было.В прошлом году,я созерцал немеренное колличество обанкротившегося бизнеса и просто тупо пустующих помещений..Вся Анталия была увешена вывесками "Сатилик" и "Кералик"..Я перед поездкой набросал 4-5 локант для местных,пожрать недорого,много и вкусно,на всякий случай,со Стамбула привычка осталась...Так вот,реально гуляючи,думал-посмотрю что там да как...Из 4,две были закрыты с конями(обанкротились судя по всему после локдауна и так и не открылись),одна закрыта по времени(тупо не успел),еще одна-вообще оказалась ошибочно нанесена,возможно когда то там была...Ото такой бизнес...был,в прошлом году..Что будет в этом,можно только представить.Это так,мелочь конечно,не хочется много писать..
roberto dark,Вы реально много пропустили.Ради Ангкор Вата,в Камбоджу и нужно ехать хотя бы на несколько дней.Место реально обалденное,но это все самое лучшее,что есть в Камбодже. Коррупция,нашим даже и не снилось...Полицейские бегают за туристическими автобусами продают значки полицейских по 5 баксов в самом Ангкор Вате,торгуются как барыги,отдают с удовольствием за три.Можно купить любой аксессуар,кроме оружия у них...Их кепку,ремень,портупею...что угодно снимут с себя и продадут.Краем уха слышал как гид своей группе рассказывал с гордостью,как однажды заможние туристы,раздели полицейского до трусов,тот за 200 долларов продал им всю свою форму И я лично,в этом нисколько не сомневаюсь Зарплата полицейского,как мне говорили лет семь назад,была что то в районе 70-80 долларов.Сейчас естественно,наверное многое поменялось.Но вернуться и посмотреть снова,как то желания нет совсем.