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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 кві, 2021 23:32
Osafly всех известных достопримечательностей земного шара жизни не хватит посмотреть своими глазами, а со временем приходит осознание, что и это далеко не самое главное. А эмоции можно получить не только от их посещения на отдыхе. БОЛЬШИНСТВО ЭТИХ "ЧУДЕС СВЕТА" ЯВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗСЧУР ПРИУКРАШЕННЫМИ И РАЗКРУЧЕННЫМИ ФИШКАМИ МЕСТНЫХ МАРКЕТОЛОГОВ и ДЕЛЬЦОВ, ДЛЯ СТРИЖКИ ЗЕЛЁНЫХ ФАНТИКОВ С НАИВНЫХ ТУРИСТОВ. ХОТЯ ...НА МЕСТЕ ТОГО ФРАНЦУЗА, КОТОРЫЙ ПО ПРЕДАНИЮ ОТКРЫЛ ЗАБРОШЕННЫЙ В ДЖУНГЛЯХ "Ангкор ват", я бы не отказался)). P.S. Что-то давно не было рекламы турецкой недвижимости...НЕУЖЕЛИ "ВСЁ ПРОПАЛО"???
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roberto dark
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BIGor
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