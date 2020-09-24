Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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roberto dark написав:С праздником первого мая товарищи!!!)) В аэропорту Даламан приземлились 2 самолета с 350 туристами - камикадзе, вылетевшими c Украины.
Дабы было более понятно о серьезности вопроса...
Covid: Australians could face jail or fines if they return from India https://www.bbc.com/news/world-australia-56953052 Гражданам Австралии, возвращающимся домой из Индии, грозит до пяти лет тюрьмы и огромные штрафы после того, как правительство временно объявило поездку незаконной. Австралийские СМИ сообщают, что это будет первый раз, когда австралийцы будут подвергнуты уголовной ответственности за возвращение в свою страну. Несоблюдение нового постановления может привести к пятилетнему тюремному заключению, штрафу в размере 66 000 австралийских долларов (37 000 фунтов стерлингов) или и тому, и другому....
То, что творится сейчас в Индии, может очень быстро перекинуться на другие страны, в том числе и на Турцию... А там реальная катастрофа... По 350-400тыс.случаев инфицирования за сутки...Двойная мутация вируса... Желающим получить дозу экстрима смотреть на фото здесь... https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... sweat.html Даже очень богатые люди не могут оттуда вылететь на частных самолётах, цена за место на которых перевалила 10.000 баксов...
roberto dark написав:С праздником первого мая товарищи!!!)) В аэропорту Даламан приземлились 2 самолета с 350 туристами - камикадзе, вылетевшими c Украины.
Дабы было более понятно о серьезности вопроса...
Covid: Australians could face jail or fines if they return from India https://www.bbc.com/news/world-australia-56953052 Гражданам Австралии, возвращающимся домой из Индии, грозит до пяти лет тюрьмы и огромные штрафы после того, как правительство временно объявило поездку незаконной. Австралийские СМИ сообщают, что это будет первый раз, когда австралийцы будут подвергнуты уголовной ответственности за возвращение в свою страну. Несоблюдение нового постановления может привести к пятилетнему тюремному заключению, штрафу в размере 66 000 австралийских долларов (37 000 фунтов стерлингов) или и тому, и другому....
То, что творится сейчас в Индии, может очень быстро перекинуться на другие страны, в том числе и на Турцию... А там реальная катастрофа... По 350-400тыс.случаев инфицирования за сутки...Двойная мутация вируса... Желающим получить дозу экстрима смотреть на фото здесь... https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... sweat.html Даже очень богатые люди не могут оттуда вылететь на частных самолётах, цена за место на которых перевалила 10.000 баксов...
Эту мутацию в Польшу уже притащили, вчера читал, что в Польшу вернулись какие-то монашки из Индии у одной из них был выявлен Ковид и в скорости она умерла. Так, что скоро и у нас может появиться.
Bolt написав:Эту мутацию в Польшу уже притащили, вчера читал, что в Польшу вернулись какие-то монашки из Индии у одной из них был выявлен Ковид и в скорости она умерла. Так, что скоро и у нас может появиться.
За повідомленнями СЕО компанії BiоNTech та іноземних інформаційних агенств ВИКЛЮЧНО вакцина BiоNTech захищає людину від індійського штамму Коронавіруса: BioNTech (NASDAQ:BNTX) CEO Ugur Sahin is confident that the company’s COVID-19 vaccine developed with U.S. partner Pfizer (NYSE:PFE) is effective against a coronavirus variant first identified in India, reports CNBC. https://www.cnbc.com/2021/04/29/covid-v ... train.html
Для довідки: українців, які мають ВНП в Туреччині, безкоштовно та без проблем вакцинують саме вакциною BioNTech. За повідомленнями з ЄС з червня 2021 планують дозволити пересування територією ЄС осіб, які отримали ДВІ дози вакцин виключно з переліку: Pfizer/BioNTech, Moderna та Jonhson&Jonhson, при цьому після другої вакцинації повинно проти не менше 14 діб.