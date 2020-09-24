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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1055105610571058
Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 16:19

  roberto dark написав:С праздником первого мая товарищи!!!)) В аэропорту Даламан приземлились 2 самолета с 350 туристами - камикадзе, вылетевшими c Украины.

Дабы было более понятно о серьезности вопроса...

Covid: Australians could face jail or fines if they return from India
https://www.bbc.com/news/world-australia-56953052
Гражданам Австралии, возвращающимся домой из Индии, грозит до пяти лет тюрьмы и огромные штрафы после того, как правительство временно объявило поездку незаконной.
Австралийские СМИ сообщают, что это будет первый раз, когда австралийцы будут подвергнуты уголовной ответственности за возвращение в свою страну.
Несоблюдение нового постановления может привести к пятилетнему тюремному заключению, штрафу в размере 66 000 австралийских долларов (37 000 фунтов стерлингов) или и тому, и другому....

То, что творится сейчас в Индии, может очень быстро перекинуться на другие страны, в том числе и на Турцию...
А там реальная катастрофа...
По 350-400тыс.случаев инфицирования за сутки...Двойная мутация вируса...
Желающим получить дозу экстрима смотреть на фото здесь...
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... sweat.html
Даже очень богатые люди не могут оттуда вылететь на частных самолётах,
цена за место на которых перевалила 10.000 баксов...
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 тра, 2021 21:15

  RTC12 написав:
  roberto dark написав:С праздником первого мая товарищи!!!)) В аэропорту Даламан приземлились 2 самолета с 350 туристами - камикадзе, вылетевшими c Украины.

Дабы было более понятно о серьезности вопроса...

Covid: Australians could face jail or fines if they return from India
https://www.bbc.com/news/world-australia-56953052
Гражданам Австралии, возвращающимся домой из Индии, грозит до пяти лет тюрьмы и огромные штрафы после того, как правительство временно объявило поездку незаконной.
Австралийские СМИ сообщают, что это будет первый раз, когда австралийцы будут подвергнуты уголовной ответственности за возвращение в свою страну.
Несоблюдение нового постановления может привести к пятилетнему тюремному заключению, штрафу в размере 66 000 австралийских долларов (37 000 фунтов стерлингов) или и тому, и другому....

То, что творится сейчас в Индии, может очень быстро перекинуться на другие страны, в том числе и на Турцию...
А там реальная катастрофа...
По 350-400тыс.случаев инфицирования за сутки...Двойная мутация вируса...
Желающим получить дозу экстрима смотреть на фото здесь...
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... sweat.html
Даже очень богатые люди не могут оттуда вылететь на частных самолётах,
цена за место на которых перевалила 10.000 баксов...

Эту мутацию в Польшу уже притащили, вчера читал, что в Польшу вернулись какие-то монашки из Индии у одной из них был выявлен Ковид и в скорости она умерла. Так, что скоро и у нас может появиться.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 02 тра, 2021 08:17

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

акурт, як там цього року святкування Великодня?
Всі по норам?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 09:07

  Bolt написав:Эту мутацию в Польшу уже притащили, вчера читал, что в Польшу вернулись какие-то монашки из Индии у одной из них был выявлен Ковид и в скорости она умерла. Так, что скоро и у нас может появиться.

В Польшу уже не только монашки притащили.
https://www.pravda.com.ua/news/2021/05/3/7292338/

За повідомленнями СЕО компанії BiоNTech та іноземних інформаційних агенств ВИКЛЮЧНО вакцина BiоNTech захищає людину від індійського штамму Коронавіруса:
BioNTech (NASDAQ:BNTX) CEO Ugur Sahin is confident that the company’s COVID-19 vaccine developed with U.S. partner Pfizer (NYSE:PFE) is effective against a coronavirus variant first identified in India, reports CNBC.
https://www.cnbc.com/2021/04/29/covid-v ... train.html

Для довідки: українців, які мають ВНП в Туреччині, безкоштовно та без проблем вакцинують саме вакциною BioNTech.
За повідомленнями з ЄС з червня 2021 планують дозволити пересування територією ЄС осіб, які отримали ДВІ дози вакцин виключно з переліку: Pfizer/BioNTech, Moderna та Jonhson&Jonhson, при цьому після другої вакцинації повинно проти не менше 14 діб.
akurt
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  #<1 ... 1055105610571058
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