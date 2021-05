Додано: Суб 01 тра, 2021 16:19

roberto dark написав: С праздником первого мая товарищи!!!)) В аэропорту Даламан приземлились 2 самолета с 350 туристами - камикадзе, вылетевшими c Украины. С праздником первого мая товарищи!!!)) В аэропорту Даламан приземлились 2 самолета с 350 туристами - камикадзе, вылетевшими c Украины.

Covid: Australians could face jail or fines if they return from India

Несоблюдение нового постановления может привести к пятилетнему тюремному заключению, штрафу в размере 66 000 австралийских долларов (37 000 фунтов стерлингов) или и тому, и другому....



Гражданам Австралии, возвращающимся домой из Индии, грозит до пяти лет тюрьмы и огромные штрафы после того, как правительство временно объявило поездку незаконной.Австралийские СМИ сообщают, что это будет первый раз, когда австралийцы будут подвергнуты уголовной ответственности за возвращение в свою страну.То, что творится сейчас в Индии, может очень быстро перекинуться на другие страны, в том числе и на Турцию...А там реальная катастрофа...По 350-400тыс.случаев инфицирования за сутки...Двойная мутация вируса...Желающим получить дозу экстрима смотреть на фото здесь...Даже очень богатые люди не могут оттуда вылететь на частных самолётах,цена за место на которых перевалила 10.000 баксов...