Додано: Пон 03 тра, 2021 13:18

SILVER_UA написав: подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ? подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ?

Пошук 5.

Плюси:

Мінуси:

Дуже суттєвий недолік.

продається на етапі відсутності фундамента

Написано в квітні 2020 () року:Багато саме такого матералу було на протязі року, але його важко знайти під завалами сміття.Актуальне тут:Частина перша тут:Частина друга тут:Частина третя.Найбільш суперечливий мікрорайон Анталії з великими "" та "" - Sarisu ("Жовта вода" - за назвою гірської річки).- зазвичай ціни на квартири були на 20% нижче, ніж в сусідніх мікрорайонах.Наприклад, в 2017 році мій приятель купив тут квартиру в новому комплексі від дуже відомого Забудовника -- за 45 000 (!!!!) євро. Нагадаю: "все під ключ", підземний паркінг, плавальний басейн, СПА центр.- дуже близько до Середземного моря - до знаменитого пляжу Sarisu "Під соснами" - 10-15 хвилин пішки. Вхід на пяж - безкоштовно, безкоштовно надають: столики та лавки під соснами, мангали, воду, переодягальні, прісний душ та туалети. В"їзд на власному авто безпосередньо на пляж (!!!) та до моря - 10 лір або 1,2$ (на весь день, можна виїжджати та знову заїжджати на протязі дня).- чудовий вид на гори та гірські долини, прямий виїзд в гірські каньони.- ще не розвинута інфраструктура: міський танспорт працює добре, але найближчий супермаркет МЕТРО - а інших в пішоходній доступності ще немає.- в кінці мікрорайона - далі від моря в бік гір - знаходяться основні очисні споруди Анталії (!!!). Є житлові комплекси, які знаходяться в безпосередній близькості до цих споруд. Особисто я не є знавцем в запахах, а й то відчуваю, особиво ввечері.Правда. Незважаючи на це на сьогодні - мікрорайон з гігантським будівництвом - не встигаєш слідкувати за новобудовами.Пошук квартири 1+1 дав багато варіантів: 61 (!!!).Звужуємо коло пошуку: будинку не більше 1 року, новий, квартири не на «нульовому поверсі» - вже я НЕ дивуюся: всього 4 (чотири) варіанти.Найдешевший: 450 000 лір - 53 700 доларів - найдорожчий – 515 000 лір, це від (61 500 доларів). Якщо квартири в мікрорайоні Hurma від 66 до 76 тисяч доларів – то тут дійсно помітно дешевше.Дивимося квартири далі: найдешевше за 450 000 лір– я проїжджав мимо по дорозі в офіс митниці у справах – є вагончик, є паркан і більше нічого. Ну не знаю… Інформація про Забудовника там є, його готові будинки (непогані) я бачив, будинок - судячи з фото на сайті Забудовника - що цікаво - дуже інтересний – здається, всього 3 чи 4 поверхи і архітектурно цікавий, але "помацати руками" нічого не можна.Але комусь на етапі початку будівництва може й сподобається. Розташування в мікрорайоні – найкраще – ближче всього до моря та далі всього від очисних споруд.Що цікаво, цей же Забудовник продає 2+1 за 650 000 лір.Реально - це єдиний варіант, на який би я особисто звернув увагу.Цифрові дані підготовлено 1 тиждень тому. На цю мить: варіантів всього не 61, а 54.Варіантів за критеріями вище - 4.З 4-х: один варіант продано, але додався інший: реально нова квартира 1+1 від відомого Забудовника Belenli (у такого можна купувати на етапі фундамента) за ціною в 485 000 лір (58440 доларів).Але саме цю квартиру точно купувати НЕ можна - дивись недолік вище.Дані підготовлено за турецьким сайтом - аналогом нашого ОЛХ -На скільки мені відомо - вхід з закороднних ІР-адрес неможливий.В 99% випадків оголошення - від рієлтерських контор.До вказаних вище цін треба додати податок на нерухомість (сплачує покупець під час купівлі) - 4%.