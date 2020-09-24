RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1054105510561057
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 10:58

  antey1969 написав:Турция - рай земной :roll:
Пока там не подняли зеленое знамя :twisted:

Перший рядок - чиста правда.
Та родина українців, що прилетіла на відпочинок із США - вчора приймала участь в "українському шоу" в Фетхіє - 6 (шість) катамаранів з українськими прапорами вийшли у відкрите Середземне море.
За танцями жінок не вгледіли квадрокоптер, привезений із США - літав над морем та танцюристками - та втопили. Пірнали - не знайши.
З другим рядком будьте обережніше. Дуже дуже обережнішим... Знаєте як воно бува - як Коров"єв говорив: "...знаете, как бывает: сегодня зелёное знамя, завтра - незеленое... А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает: трехцветное!" (М.Булгаков. "Мастер и Маргарита") :twisted:
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5854
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2216 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 11:40

Пани весь час відволікаються від теми гілки і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв:
Вартість утримання квартири за кордоном - підумки квітня 2021 (на прикладі квартири в Анталії), читаємо тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Всього за варіантом 2 за квітень 2021 року: 12,65+12,53+5,25+0,36=30,79$.

Для порівняння: Квітень 2020.
- Квартплата 100 лір;
- Електрична енергія – 93,80 ліри
- Водопостачання та водовідведення+вивезення сміття: 18,33 ліри
Разом: 212,13 ліри або 212,13/6,82=31,10 $.

P.S. Нагадаю: Анталія - місто-побратим Львова. В п"ятницю було оголошено, що у Львові буде відкрито Генеральне консульство Турецької республіки.
Консульство України в Анталії відкрито восени 2018. Знаходиться в центрі міста неподалік від Середземного моря.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5854
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2216 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 12:11

  akurt написав:Пани весь час відволікаються від теми гілки і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв:
Вартість утримання квартири за кордоном - підумки квітня 2021 (на прикладі квартири в Анталії), читаємо тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Всього за варіантом 2 за квітень 2021 року: 12,65+12,53+5,25+0,36=30,79$.

Для порівняння: Квітень 2020.
- Квартплата 100 лір;
- Електрична енергія – 93,80 ліри
- Водопостачання та водовідведення+вивезення сміття: 18,33 ліри
Разом: 212,13 ліри або 212,13/6,82=31,10 $.

P.S. Нагадаю: Анталія - місто-побратим Львова. В п"ятницю було оголошено, що у Львові буде відкрито Генеральне консульство Турецької республіки.
Консульство України в Анталії відкрито восени 2018. Знаходиться в центрі міста неподалік від Середземного моря.

Було б цікаво, якщо Антей, Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту :mrgreen:

зі. Флай, вибачай, тебе не упом"янув, бо ... сам знаєш :?
change_pm
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 03.02.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 12:13

  akurt написав: і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв:

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ТУРЦИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ БЕЗ УЛУЧШЕНИЯ,
А НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОДОЛЖАЕТ НЕ ВЕРИТЬ В ЛИРУ
скупая доллары, евро и золото...
RTC12
 
Повідомлень: 271
З нами з: 09.05.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 12:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту
у меня в семье более десятка объектов в городе и два за городом.Семеныч не указал площадь своей конуры 1+1.Суммы разнятся в зависимости от площади, системы отопления,её регулировки и потребления воды и пользования светой)).Средневзвешенно где-то так: двухи новострои 90-100метров с вертикалкой-тех же 30дол.США в отоп сезон,с горизонтальной системой(совкошлак и ,к примеру,2005-Бажана,10) тех же 90-100 метров до 100 дол.США в отоп сезон и 25-30 в неотоп.Совкошлакские трехи 70-80 метров около 100 дол.США в отоп и около 25 в неотоп.,однухи новостроев около 50 метров в отоп сезон 70 дол.,в неотоп 20-25 дол.США.
за март : https://ibb.co/W3K4nBH

Но то все куйня,Миша,давай по новой!©
Интересно понимает ли Семеныч,что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы или ему всё пох? :roll:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 03 тра, 2021 12:49, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5767
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1017 раз.
Подякували: 1073 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:18

Написано в квітні 2020 (двадцятого) року:
  SILVER_UA написав:подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ?

Багато саме такого матералу було на протязі року, але його важко знайти під завалами сміття.
Актуальне тут:

Недільний огляд нерухомості за кордоном

Частина перша тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Частина друга тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Частина третя.

Пошук 5.
Найбільш суперечливий мікрорайон Анталії з великими "+" та "-" - Sarisu ("Жовта вода" - за назвою гірської річки).
Плюси:
- зазвичай ціни на квартири були на 20% нижче, ніж в сусідніх мікрорайонах.
Наприклад, в 2017 році мій приятель купив тут квартиру в новому комплексі від дуже відомого Забудовника - 2+1 - за 45 000 (!!!!) євро. Нагадаю: "все під ключ", підземний паркінг, плавальний басейн, СПА центр.
- дуже близько до Середземного моря - до знаменитого пляжу Sarisu "Під соснами" - 10-15 хвилин пішки. Вхід на пяж - безкоштовно, безкоштовно надають: столики та лавки під соснами, мангали, воду, переодягальні, прісний душ та туалети. В"їзд на власному авто безпосередньо на пляж (!!!) та до моря - 10 лір або 1,2$ (на весь день, можна виїжджати та знову заїжджати на протязі дня).
- чудовий вид на гори та гірські долини, прямий виїзд в гірські каньони.
Мінуси:
- ще не розвинута інфраструктура: міський танспорт працює добре, але найближчий супермаркет МЕТРО - а інших в пішоходній доступності ще немає.
- в кінці мікрорайона - далі від моря в бік гір - знаходяться основні очисні споруди Анталії (!!!). Є житлові комплекси, які знаходяться в безпосередній близькості до цих споруд. Особисто я не є знавцем в запахах, а й то відчуваю, особиво ввечері. Дуже суттєвий недолік. Правда. Незважаючи на це на сьогодні - мікрорайон з гігантським будівництвом - не встигаєш слідкувати за новобудовами.
Пошук квартири 1+1 дав багато варіантів: 61 (!!!).
Звужуємо коло пошуку: будинку не більше 1 року, новий, квартири не на «нульовому поверсі» - вже я НЕ дивуюся: всього 4 (чотири) варіанти.
Найдешевший: 450 000 лір - 53 700 доларів - найдорожчий – 515 000 лір, це від (61 500 доларів). Якщо квартири в мікрорайоні Hurma від 66 до 76 тисяч доларів – то тут дійсно помітно дешевше.
Дивимося квартири далі: найдешевше за 450 000 лір продається на етапі відсутності фундамента – я проїжджав мимо по дорозі в офіс митниці у справах – є вагончик, є паркан і більше нічого. Ну не знаю… Інформація про Забудовника там є, його готові будинки (непогані) я бачив, будинок - судячи з фото на сайті Забудовника - що цікаво - дуже інтересний – здається, всього 3 чи 4 поверхи і архітектурно цікавий, але "помацати руками" нічого не можна.
Але комусь на етапі початку будівництва може й сподобається. Розташування в мікрорайоні – найкраще – ближче всього до моря та далі всього від очисних споруд.
Що цікаво, цей же Забудовник продає 2+1 за 650 000 лір.
Реально - це єдиний варіант, на який би я особисто звернув увагу.

P.S. Цифрові дані підготовлено 1 тиждень тому. На цю мить: варіантів всього не 61, а 54.
Варіантів за критеріями вище - 4.
З 4-х: один варіант продано, але додався інший: реально нова квартира 1+1 від відомого Забудовника Belenli (у такого можна купувати на етапі фундамента) за ціною в 485 000 лір (58440 доларів).
Але саме цю квартиру точно купувати НЕ можна - дивись недолік вище.
Дані підготовлено за турецьким сайтом - аналогом нашого ОЛХ - https://www.sahibinden.com
На скільки мені відомо - вхід з закороднних ІР-адрес неможливий.
В 99% випадків оголошення - від рієлтерських контор.
До вказаних вище цін треба додати податок на нерухомість (сплачує покупець під час купівлі) - 4%.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 тра, 2021 13:29, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5854
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2216 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:23

  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту
у меня в семье более десятка объектов в городе и два за городом.Семеныч не указал площадь своей конуры 1+1.Суммы разнятся в зависимости от площади, системы отопления,её регулировки и потребления воды и пользования светой)).
Средневзвешенно где-то так: двухи новострои 90-100метров с вертикалкой-тех же 30дол.США в отоп сезон,
с горизонтальной системой(совкошлак и ,к примеру,2005-Бажана,10) тех же 90-100 метров до 100 дол.США в отоп сезон и 25-30 в неотоп.
Совкошлакские трехи 70-80 метров около 100 дол.США в отоп и около 25 в неотоп.,
однухи новостроев около 50 метров в отоп сезон 70 дол.,в неотоп 20-25 дол.США.
за март : https://ibb.co/W3K4nBH

Оце клас, дякую за інфу :!:
change_pm
 
Повідомлень: 3660
З нами з: 03.02.16
Подякував: 90 раз.
Подякували: 729 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 15:13

  akurt написав:
  antey1969 написав:Турция - рай земной :roll:
Пока там не подняли зеленое знамя :twisted:

Перший рядок - чиста правда.
Та родина українців, що прилетіла на відпочинок із США - вчора приймала участь в "українському шоу" в Фетхіє - 6 (шість) катамаранів з українськими прапорами вийшли у відкрите Середземне море.
За танцями жінок не вгледіли квадрокоптер, привезений із США - літав над морем та танцюристками - та втопили. Пірнали - не знайши.
З другим рядком будьте обережніше. Дуже дуже обережнішим... Знаєте як воно бува - як Коров"єв говорив: "...знаете, как бывает: сегодня зелёное знамя, завтра - незеленое... А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает: трехцветное!" (М.Булгаков. "Мастер и Маргарита") :twisted:

Да, Акурт, и такое может быть...Долой США и долой НАТО...WELCOME TO RUSSIA!
Будешь ходить с триколором в обнимку...

Турция должна признать Крым российским
ради противодействия НАТО.
Такую причину назвал лидер турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек.
Председатель партии указал, что в противном случае военные силы США и НАТО будут находиться в Черном море, чего Анкара совершенно не хочет. Желание президента Украины Зеленского начать авантюрную войну с Россией рассчитано на то, чтобы НАТО разместилось в Черном море — заявил Перинчек.
«Крымский народ сам сделал свой выбор в присоединении к России. И мы, как Турция, должны уважать их выбор. Крым никогда не вернется к Украине», — отметил политик.

Ватаны, они и в Турции ватаны...
RTC12
 
Повідомлень: 271
З нами з: 09.05.15
Подякував: 45 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1054105510561057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm, zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 186, 187, 188
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1871 258540
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 тра, 2021 14:05
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 692, 693, 694
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6931 869234
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 тра, 2021 10:05
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 25692
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.