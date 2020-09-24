Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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antey1969 написав:Турция - рай земной Пока там не подняли зеленое знамя
Перший рядок - чиста правда. Та родина українців, що прилетіла на відпочинок із США - вчора приймала участь в "українському шоу" в Фетхіє - 6 (шість) катамаранів з українськими прапорами вийшли у відкрите Середземне море. За танцями жінок не вгледіли квадрокоптер, привезений із США - літав над морем та танцюристками - та втопили. Пірнали - не знайши. З другим рядком будьте обережніше. Дуже дуже обережнішим... Знаєте як воно бува - як Коров"єв говорив: "...знаете, как бывает: сегодня зелёное знамя, завтра - незеленое... А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает: трехцветное!" (М.Булгаков. "Мастер и Маргарита")
Пани весь час відволікаються від теми гілки і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв: Вартість утримання квартири за кордоном - підумки квітня 2021 (на прикладі квартири в Анталії), читаємо тут: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Всього за варіантом 2 за квітень 2021 року: 12,65+12,53+5,25+0,36=30,79$.
Для порівняння: Квітень 2020. - Квартплата 100 лір; - Електрична енергія – 93,80 ліри - Водопостачання та водовідведення+вивезення сміття: 18,33 ліри Разом: 212,13 ліри або 212,13/6,82=31,10 $.
P.S. Нагадаю: Анталія - місто-побратим Львова. В п"ятницю було оголошено, що у Львові буде відкрито Генеральне консульство Турецької республіки. Консульство України в Анталії відкрито восени 2018. Знаходиться в центрі міста неподалік від Середземного моря.
akurt написав:Пани весь час відволікаються від теми гілки і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв: Вартість утримання квартири за кордоном - підумки квітня 2021 (на прикладі квартири в Анталії), читаємо тут: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Всього за варіантом 2 за квітень 2021 року: 12,65+12,53+5,25+0,36=30,79$.
Для порівняння: Квітень 2020. - Квартплата 100 лір; - Електрична енергія – 93,80 ліри - Водопостачання та водовідведення+вивезення сміття: 18,33 ліри Разом: 212,13 ліри або 212,13/6,82=31,10 $.
P.S. Нагадаю: Анталія - місто-побратим Львова. В п"ятницю було оголошено, що у Львові буде відкрито Генеральне консульство Турецької республіки. Консульство України в Анталії відкрито восени 2018. Знаходиться в центрі міста неподалік від Середземного моря.
Було б цікаво, якщо Антей, Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту
зі. Флай, вибачай, тебе не упом"янув, бо ... сам знаєш
change_pm написав:Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту
у меня в семье более десятка объектов в городе и два за городом.Семеныч не указал площадь своей конуры 1+1.Суммы разнятся в зависимости от площади, системы отопления,её регулировки и потребления воды и пользования светой)).Средневзвешенно где-то так: двухи новострои 90-100метров с вертикалкой-тех же 30дол.США в отоп сезон,с горизонтальной системой(совкошлак и ,к примеру,2005-Бажана,10) тех же 90-100 метров до 100 дол.США в отоп сезон и 25-30 в неотоп.Совкошлакские трехи 70-80 метров около 100 дол.США в отоп и около 25 в неотоп.,однухи новостроев около 50 метров в отоп сезон 70 дол.,в неотоп 20-25 дол.США. за март : https://ibb.co/W3K4nBH
Пошук 5. Найбільш суперечливий мікрорайон Анталії з великими "+" та "-" - Sarisu ("Жовта вода" - за назвою гірської річки). Плюси: - зазвичай ціни на квартири були на 20% нижче, ніж в сусідніх мікрорайонах. Наприклад, в 2017 році мій приятель купив тут квартиру в новому комплексі від дуже відомого Забудовника - 2+1 - за 45 000 (!!!!) євро. Нагадаю: "все під ключ", підземний паркінг, плавальний басейн, СПА центр. - дуже близько до Середземного моря - до знаменитого пляжу Sarisu "Під соснами" - 10-15 хвилин пішки. Вхід на пяж - безкоштовно, безкоштовно надають: столики та лавки під соснами, мангали, воду, переодягальні, прісний душ та туалети. В"їзд на власному авто безпосередньо на пляж (!!!) та до моря - 10 лір або 1,2$ (на весь день, можна виїжджати та знову заїжджати на протязі дня). - чудовий вид на гори та гірські долини, прямий виїзд в гірські каньони. Мінуси: - ще не розвинута інфраструктура: міський танспорт працює добре, але найближчий супермаркет МЕТРО - а інших в пішоходній доступності ще немає. - в кінці мікрорайона - далі від моря в бік гір - знаходяться основні очисні споруди Анталії (!!!). Є житлові комплекси, які знаходяться в безпосередній близькості до цих споруд. Особисто я не є знавцем в запахах, а й то відчуваю, особиво ввечері. Дуже суттєвий недолік. Правда. Незважаючи на це на сьогодні - мікрорайон з гігантським будівництвом - не встигаєш слідкувати за новобудовами. Пошук квартири 1+1 дав багато варіантів: 61 (!!!). Звужуємо коло пошуку: будинку не більше 1 року, новий, квартири не на «нульовому поверсі» - вже я НЕ дивуюся: всього 4 (чотири) варіанти. Найдешевший: 450 000 лір - 53 700 доларів - найдорожчий – 515 000 лір, це від (61 500 доларів). Якщо квартири в мікрорайоні Hurma від 66 до 76 тисяч доларів – то тут дійсно помітно дешевше. Дивимося квартири далі: найдешевше за 450 000 лір продається на етапі відсутності фундамента – я проїжджав мимо по дорозі в офіс митниці у справах – є вагончик, є паркан і більше нічого. Ну не знаю… Інформація про Забудовника там є, його готові будинки (непогані) я бачив, будинок - судячи з фото на сайті Забудовника - що цікаво - дуже інтересний – здається, всього 3 чи 4 поверхи і архітектурно цікавий, але "помацати руками" нічого не можна. Але комусь на етапі початку будівництва може й сподобається. Розташування в мікрорайоні – найкраще – ближче всього до моря та далі всього від очисних споруд. Що цікаво, цей же Забудовник продає 2+1 за 650 000 лір. Реально - це єдиний варіант, на який би я особисто звернув увагу.
P.S. Цифрові дані підготовлено 1 тиждень тому. На цю мить: варіантів всього не 61, а 54. Варіантів за критеріями вище - 4. З 4-х: один варіант продано, але додався інший: реально нова квартира 1+1 від відомого Забудовника Belenli (у такого можна купувати на етапі фундамента) за ціною в 485 000 лір (58440 доларів). Але саме цю квартиру точно купувати НЕ можна - дивись недолік вище. Дані підготовлено за турецьким сайтом - аналогом нашого ОЛХ - https://www.sahibinden.com На скільки мені відомо - вхід з закороднних ІР-адрес неможливий. В 99% випадків оголошення - від рієлтерських контор. До вказаних вище цін треба додати податок на нерухомість (сплачує покупець під час купівлі) - 4%.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 тра, 2021 13:29, всього редагувалось 2 разів.
change_pm написав:Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту
у меня в семье более десятка объектов в городе и два за городом.Семеныч не указал площадь своей конуры 1+1.Суммы разнятся в зависимости от площади, системы отопления,её регулировки и потребления воды и пользования светой)). Средневзвешенно где-то так: двухи новострои 90-100метров с вертикалкой-тех же 30дол.США в отоп сезон, с горизонтальной системой(совкошлак и ,к примеру,2005-Бажана,10) тех же 90-100 метров до 100 дол.США в отоп сезон и 25-30 в неотоп. Совкошлакские трехи 70-80 метров около 100 дол.США в отоп и около 25 в неотоп., однухи новостроев около 50 метров в отоп сезон 70 дол.,в неотоп 20-25 дол.США. за март : https://ibb.co/W3K4nBH
antey1969 написав:Турция - рай земной Пока там не подняли зеленое знамя
Перший рядок - чиста правда. Та родина українців, що прилетіла на відпочинок із США - вчора приймала участь в "українському шоу" в Фетхіє - 6 (шість) катамаранів з українськими прапорами вийшли у відкрите Середземне море. За танцями жінок не вгледіли квадрокоптер, привезений із США - літав над морем та танцюристками - та втопили. Пірнали - не знайши. З другим рядком будьте обережніше. Дуже дуже обережнішим... Знаєте як воно бува - як Коров"єв говорив: "...знаете, как бывает: сегодня зелёное знамя, завтра - незеленое... А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает: трехцветное!" (М.Булгаков. "Мастер и Маргарита")
Да, Акурт, и такое может быть...Долой США и долой НАТО...WELCOME TO RUSSIA! Будешь ходить с триколором в обнимку...
Турция должна признать Крым российским ради противодействия НАТО. Такую причину назвал лидер турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек. Председатель партии указал, что в противном случае военные силы США и НАТО будут находиться в Черном море, чего Анкара совершенно не хочет. Желание президента Украины Зеленского начать авантюрную войну с Россией рассчитано на то, чтобы НАТО разместилось в Черном море — заявил Перинчек. «Крымский народ сам сделал свой выбор в присоединении к России. И мы, как Турция, должны уважать их выбор. Крым никогда не вернется к Украине», — отметил политик.