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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10551056105710581059>
Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 10:58

  antey1969 написав:Турция - рай земной :roll:
Пока там не подняли зеленое знамя :twisted:

Перший рядок - чиста правда.
Та родина українців, що прилетіла на відпочинок із США - вчора приймала участь в "українському шоу" в Фетхіє - 6 (шість) катамаранів з українськими прапорами вийшли у відкрите Середземне море.
За танцями жінок не вгледіли квадрокоптер, привезений із США - літав над морем та танцюристками - та втопили. Пірнали - не знайши.
З другим рядком будьте обережніше. Дуже дуже обережнішим... Знаєте як воно бува - як Коров"єв говорив: "...знаете, как бывает: сегодня зелёное знамя, завтра - незеленое... А бывает и наоборот, Никанор Иванович. И еще как бывает: трехцветное!" (М.Булгаков. "Мастер и Маргарита") :twisted:
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 11:40

Пани весь час відволікаються від теми гілки і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв:
Вартість утримання квартири за кордоном - підумки квітня 2021 (на прикладі квартири в Анталії), читаємо тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Всього за варіантом 2 за квітень 2021 року: 12,65+12,53+5,25+0,36=30,79$.

Для порівняння: Квітень 2020.
- Квартплата 100 лір;
- Електрична енергія – 93,80 ліри
- Водопостачання та водовідведення+вивезення сміття: 18,33 ліри
Разом: 212,13 ліри або 212,13/6,82=31,10 $.

P.S. Нагадаю: Анталія - місто-побратим Львова. В п"ятницю було оголошено, що у Львові буде відкрито Генеральне консульство Турецької республіки.
Консульство України в Анталії відкрито восени 2018. Знаходиться в центрі міста неподалік від Середземного моря.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 12:11

  akurt написав:Пани весь час відволікаються від теми гілки і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв:
Вартість утримання квартири за кордоном - підумки квітня 2021 (на прикладі квартири в Анталії), читаємо тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Всього за варіантом 2 за квітень 2021 року: 12,65+12,53+5,25+0,36=30,79$.

Для порівняння: Квітень 2020.
- Квартплата 100 лір;
- Електрична енергія – 93,80 ліри
- Водопостачання та водовідведення+вивезення сміття: 18,33 ліри
Разом: 212,13 ліри або 212,13/6,82=31,10 $.

P.S. Нагадаю: Анталія - місто-побратим Львова. В п"ятницю було оголошено, що у Львові буде відкрито Генеральне консульство Турецької республіки.
Консульство України в Анталії відкрито восени 2018. Знаходиться в центрі міста неподалік від Середземного моря.

Було б цікаво, якщо Антей, Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту :mrgreen:

зі. Флай, вибачай, тебе не упом"янув, бо ... сам знаєш :?
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 12:13

  akurt написав: і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв:

ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ТУРЦИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ БЕЗ УЛУЧШЕНИЯ,
А НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПРОДОЛЖАЕТ НЕ ВЕРИТЬ В ЛИРУ
скупая доллары, евро и золото...
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 12:33

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  change_pm написав:Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту
у меня в семье более десятка объектов в городе и два за городом.Семеныч не указал площадь своей конуры 1+1.Суммы разнятся в зависимости от площади, системы отопления,её регулировки и потребления воды и пользования светой)).Средневзвешенно где-то так: двухи новострои 90-100метров с вертикалкой-тех же 30дол.США в отоп сезон,с горизонтальной системой(совкошлак и ,к примеру,2005-Бажана,10) тех же 90-100 метров до 100 дол.США в отоп сезон и 25-30 в неотоп.Совкошлакские трехи 70-80 метров около 100 дол.США в отоп и около 25 в неотоп.,однухи новостроев около 50 метров в отоп сезон 70 дол.,в неотоп 20-25 дол.США.
за март : https://ibb.co/W3K4nBH

Но то все куйня,Миша,давай по новой!©
Интересно понимает ли Семеныч,что сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы или ему всё пох? :roll:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 03 тра, 2021 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:18

Написано в квітні 2020 (двадцятого) року:
  SILVER_UA написав:подскажите на какой странице были последние актуальные обсуждения цены бетона ?

Багато саме такого матералу було на протязі року, але його важко знайти під завалами сміття.
Актуальне тут:

Недільний огляд нерухомості за кордоном

Частина перша тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Частина друга тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Частина третя.

Пошук 5.
Найбільш суперечливий мікрорайон Анталії з великими "+" та "-" - Sarisu ("Жовта вода" - за назвою гірської річки).
Плюси:
- зазвичай ціни на квартири були на 20% нижче, ніж в сусідніх мікрорайонах.
Наприклад, в 2017 році мій приятель купив тут квартиру в новому комплексі від дуже відомого Забудовника - 2+1 - за 45 000 (!!!!) євро. Нагадаю: "все під ключ", підземний паркінг, плавальний басейн, СПА центр.
- дуже близько до Середземного моря - до знаменитого пляжу Sarisu "Під соснами" - 10-15 хвилин пішки. Вхід на пяж - безкоштовно, безкоштовно надають: столики та лавки під соснами, мангали, воду, переодягальні, прісний душ та туалети. В"їзд на власному авто безпосередньо на пляж (!!!) та до моря - 10 лір або 1,2$ (на весь день, можна виїжджати та знову заїжджати на протязі дня).
- чудовий вид на гори та гірські долини, прямий виїзд в гірські каньони.
Мінуси:
- ще не розвинута інфраструктура: міський танспорт працює добре, але найближчий супермаркет МЕТРО - а інших в пішоходній доступності ще немає.
- в кінці мікрорайона - далі від моря в бік гір - знаходяться основні очисні споруди Анталії (!!!). Є житлові комплекси, які знаходяться в безпосередній близькості до цих споруд. Особисто я не є знавцем в запахах, а й то відчуваю, особиво ввечері. Дуже суттєвий недолік. Правда. Незважаючи на це на сьогодні - мікрорайон з гігантським будівництвом - не встигаєш слідкувати за новобудовами.
Пошук квартири 1+1 дав багато варіантів: 61 (!!!).
Звужуємо коло пошуку: будинку не більше 1 року, новий, квартири не на «нульовому поверсі» - вже я НЕ дивуюся: всього 4 (чотири) варіанти.
Найдешевший: 450 000 лір - 53 700 доларів - найдорожчий – 515 000 лір, це від (61 500 доларів). Якщо квартири в мікрорайоні Hurma від 66 до 76 тисяч доларів – то тут дійсно помітно дешевше.
Дивимося квартири далі: найдешевше за 450 000 лір продається на етапі відсутності фундамента – я проїжджав мимо по дорозі в офіс митниці у справах – є вагончик, є паркан і більше нічого. Ну не знаю… Інформація про Забудовника там є, його готові будинки (непогані) я бачив, будинок - судячи з фото на сайті Забудовника - що цікаво - дуже інтересний – здається, всього 3 чи 4 поверхи і архітектурно цікавий, але "помацати руками" нічого не можна.
Але комусь на етапі початку будівництва може й сподобається. Розташування в мікрорайоні – найкраще – ближче всього до моря та далі всього від очисних споруд.
Що цікаво, цей же Забудовник продає 2+1 за 650 000 лір.
Реально - це єдиний варіант, на який би я особисто звернув увагу.

P.S. Цифрові дані підготовлено 1 тиждень тому. На цю мить: варіантів всього не 61, а 54.
Варіантів за критеріями вище - 4.
З 4-х: один варіант продано, але додався інший: реально нова квартира 1+1 від відомого Забудовника Belenli (у такого можна купувати на етапі фундамента) за ціною в 485 000 лір (58440 доларів).
Але саме цю квартиру точно купувати НЕ можна - дивись недолік вище.
Дані підготовлено за турецьким сайтом - аналогом нашого ОЛХ - https://www.sahibinden.com
На скільки мені відомо - вхід з закороднних ІР-адрес неможливий.
В 99% випадків оголошення - від рієлтерських контор.
До вказаних вище цін треба додати податок на нерухомість (сплачує покупець під час купівлі) - 4%.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 03 тра, 2021 13:29, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 03 тра, 2021 13:23

  Мизантрóп написав:
  change_pm написав:Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту
у меня в семье более десятка объектов в городе и два за городом.Семеныч не указал площадь своей конуры 1+1.Суммы разнятся в зависимости от площади, системы отопления,её регулировки и потребления воды и пользования светой)).
Средневзвешенно где-то так: двухи новострои 90-100метров с вертикалкой-тех же 30дол.США в отоп сезон,
с горизонтальной системой(совкошлак и ,к примеру,2005-Бажана,10) тех же 90-100 метров до 100 дол.США в отоп сезон и 25-30 в неотоп.
Совкошлакские трехи 70-80 метров около 100 дол.США в отоп и около 25 в неотоп.,
однухи новостроев около 50 метров в отоп сезон 70 дол.,в неотоп 20-25 дол.США.
за март : https://ibb.co/W3K4nBH

Оце клас, дякую за інфу :!:
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Как покупается квартира США.

Libo
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 08:32

  change_pm написав:
  akurt написав:Пани весь час відволікаються від теми гілки і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв:
Вартість утримання квартири за кордоном - підумки квітня 2021 (на прикладі квартири в Анталії), читаємо тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Всього за варіантом 2 за квітень 2021 року: 12,65+12,53+5,25+0,36=30,79$.

Для порівняння: Квітень 2020.
- Квартплата 100 лір;
- Електрична енергія – 93,80 ліри
- Водопостачання та водовідведення+вивезення сміття: 18,33 ліри
Разом: 212,13 ліри або 212,13/6,82=31,10 $.

P.S. Нагадаю: Анталія - місто-побратим Львова. В п"ятницю було оголошено, що у Львові буде відкрито Генеральне консульство Турецької республіки.
Консульство України в Анталії відкрито восени 2018. Знаходиться в центрі міста неподалік від Середземного моря.

Було б цікаво, якщо Антей, Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту :mrgreen:

зі. Флай, вибачай, тебе не упом"янув, бо ... сам знаєш :?

Так що, хлопці, тільки Мізантроп молодець?!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 08:41

Як купити собі квартиру за кордоном самостійно
(покрокова інструкція)

Частина перша.

Інструкція не передбачена для використання мрійниками, віщунами, прогнозистами, апокаліпсистами та тими, хто не розуміє, що завжди перед НОРМАЛЬНОЮ людиною виникають питання: а) куди вкласти зароблені гроші; б) як поліпшити якість свого життя.
Топік-стартер не займається/не займався/не планує займатися підбором квартир в купівлю, або взяттям квартир в оренду. Вибачаюсь за це.
Все, що нижче - для топік-стартера звичайне хобі, як, наприклад, збирання в дитинстві марок або гра в шахи.

Можна - звісно - не брати важкого в руки - звернутися до будь-якої рієлторської контори на території Туреччини. Топік-стартер тут Вам НЕ помічник - з рієлторами особисто не знайомий не тільки в Туреччині, а й в Україні. З 2017 року спілкувався тільки з двома рієлторами: а) коли шукав квартиру собі (мені вдалося "обійти" рієлтора, хоча - чесно кажучи - попався нормальний - він хотів заробити на мені всього 2000 лір або на той час десь 600 доларів). б) коли шукали з приятелем квартиру в 2018 році і випадково попали на рієлтора, який - чесно кажучи - мені сподобалося - працював дуже дуже якісно, але весь час пропонував НЕ те, що ми шукали.

1. Вирішити, яку саме квартиру Ви хочете купити: 1+1 (двокімнатна), 2+1 (трикімнатна), 3+1 або 4+1. Спуститися з небес на землю: дешевих і дуже дешевих квартир, як у 2017-2020 роках, вже немає.
Наприклад в 2018 році я бачив ціни на 1+1 навіть в 100 000 лір - долар був тоді 4 ліри за долар. Зараз звичайні ціни на такі квартири: 400 000-500 000 лір. Як мені сьогодні сказав мій приятель - у минулому киянин - а зараз мешканець Анталії - зараз у самому віддаленом мікрорайоні нічного не купите дешевше 500 євро за кв.м. Ех, були часи: в пристойному районі - 1000 доларів квадрат за нову "все під ключ". Топік-стартер не виннийв тому, що форумчани слухали трохи хворих на (видалено) флудерів.
2. Вирішити, в якому регіоні Ви хочете купити. На мій розсуд українцю, який не планує займатися бізнесом, варто розглядати виключно прилеглі до Середземного моря міста, серед яких виділяються Анталія (найбільш розвинуте місто за інфраструктурою та якістю життя), Аланія (найбільш приємне місто за критерієм клімату та кількістю новобудов) або район Кушадаси (найбільш дорогий та значною мірою заселений українськими програмістами).
3. Інформацію отримати з інтернету про новобудови відомих Забудовників, назви який регулярно зустрічаються в оглядах на цій гілці. У таких Забудовників можна брати квартири або на етапі початку будівництва або його продовження: реальність завжди буде відповідати планам. Наприклад, в вересні 2019 року я дав пораду взяти квартиру у відомого перевіреного Забудовника (назву видалено) - люди прилетіли на 6 діб (в неділю літак приземлився, а в наступну суботу вже відлетіли додому - нам вдалося буквально "вирвати" останню в будинку новеньку чудову квартиру "2+1". За ці 6 днів встигли: а) зустрітися з менеджером та помацати квартиру; б) укласти в офісі Забудовника Попередній договір та зробити розрахунки на загальну суму в 91 000 доларів, в) оформити Право власності, укласти Поліс страхування квартири, оформити угоди на постачання електричної енергії, води, газу. г) вибрати та замовити доставку в квартиру: холодильника, пральної та посудомийної машин; д) вибрати та замовити доставку та встановлення повного комплекту меблів в трикімнатну квартиру. Все це було доставлено, встановлено та підключено до п’ятниці - і в суботу вже нові власники відлетіли у справах додому. Під час наступного візиту оформили документи на отримання ВНП (отримали через 35 діб). Зазначу, що зараз їх сусіди виставили у продаж таку саму квартиру (люди зробили мудро - купили собі дві) за 115 000 доларів.
4. Головне і найактуальніше. Керуватися оголошеннями на сайті, який є аналогом українських сайтів з оголошеннями про продаж квартир. Тут є невеличка проблема: доступ до цього сайту можливий - наскільки мені відомо та за повідомленнями форумчан - тільки з ІР-адрес Туреччини. Але зайти на сайт можна - якщо зареєструватися в звичайний спосіб.
Це сайт https://www.sahibinden.com
Враховуючи значну кількість іноземців, які цікавляться нерухомістю в тій країні, де її купити та користуватися нею найпростіше та найпрємніше в світі - на сайті вже запустили АНГЛІЙСЬКУ ВЕРСІЮ!!!!

Як саме, навіщо користуватися цим сайтом та яка користь - далі буде...

P.S. За утрішніми повідомленнями турецької преси в провінцію Анталія - це від Кемера до Аланії - прибули на відпочинок на травневі свята 100 000 іноземців, переважно українців. Цікаво, що майже у всіх готелях для українців приготували смачні паски!

Температура води в Середземному морі останні дні +20,9 градуси.
Вчора в Анталії вдень було +30.
Авіаквиток на сьогодні на рейс від SkyUP Київ-Анталія - 55 євро (включаючи ручну кладь та багаж) - виліт о 20-15.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 тра, 2021 09:01, всього редагувалось 1 раз.
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