Додано: Вів 04 тра, 2021 08:41

Частина перша.

звичайне хобі

реальність завжди буде відповідати планам.

(покрокова інструкція)Інструкція не передбачена для використання мрійниками, віщунами, прогнозистами, апокаліпсистами та тими, хто не розуміє, що завжди перед НОРМАЛЬНОЮ людиною виникають питання: а) куди вкласти зароблені гроші; б) як поліпшити якість свого життя.Все, що нижче - для топік-стартераяк, наприклад, збирання в дитинстві марок або гра в шахи.Можна - звісно - не брати важкого в руки - звернутися до будь-якої рієлторської контори на території Туреччини. Топік-стартер тут Вам НЕ помічник - з рієлторами особисто не знайомий не тільки в Туреччині, а й в Україні. З 2017 року спілкувався тільки з двома рієлторами: а) коли шукав квартиру собі (мені вдалося "обійти" рієлтора, хоча - чесно кажучи - попався нормальний - він хотів заробити на мені всього 2000 лір або на той час десь 600 доларів). б) коли шукали з приятелем квартиру в 2018 році і випадково попали на рієлтора, який - чесно кажучи - мені сподобалося - працював дуже дуже якісно, але весь час пропонував НЕ те, що ми шукали.1. Вирішити, яку саме квартиру Ви хочете купити: 1+1 (двокімнатна), 2+1 (трикімнатна), 3+1 або 4+1. Спуститися з небес на землю: дешевих і дуже дешевих квартир, як у 2017-2020 роках, вже немає.Наприклад в 2018 році я бачив ціни на 1+1 навіть в 100 000 лір - долар був тоді 4 ліри за долар. Зараз звичайні ціни на такі квартири: 400 000-500 000 лір. Як мені сьогодні сказав мій приятель - у минулому киянин - а зараз мешканець Анталії - зараз у самому віддаленом мікрорайоні нічного не купите дешевше 500 євро за кв.м. Ех, були часи: в пристойному районі - 1000 доларів квадрат за нову "все під ключ". Топік-стартер не виннийв тому, що форумчани слухали трохи хворих на (видалено) флудерів.2. Вирішити, в якому регіоні Ви хочете купити. На мій розсуд українцю, який не планує займатися бізнесом, варто розглядати виключно прилеглі до Середземного моря міста, серед яких виділяються Анталія (найбільш розвинуте місто за інфраструктурою та якістю життя), Аланія (найбільш приємне місто за критерієм клімату та кількістю новобудов) або район Кушадаси (найбільш дорогий та значною мірою заселений українськими програмістами).3. Інформацію отримати з інтернету про новобудови відомих Забудовників, назви який регулярно зустрічаються в оглядах на цій гілці. У таких Забудовників можна брати квартири або на етапі початку будівництва або його продовження:Наприклад, в вересні 2019 року я дав пораду взяти квартиру у відомого перевіреного Забудовника (назву видалено) - люди прилетіли на 6 діб (в неділю літак приземлився, а в наступну суботу вже відлетіли додому - нам вдалося буквально "вирвати" останню в будинку новеньку чудову квартиру "2+1". За ці 6 днів встигли: а) зустрітися з менеджером та помацати квартиру; б) укласти в офісі Забудовника Попередній договір та зробити розрахунки на загальну суму в 91 000 доларів, в) оформити Право власності, укласти Поліс страхування квартири, оформити угоди на постачання електричної енергії, води, газу. г) вибрати та замовити доставку в квартиру: холодильника, пральної та посудомийної машин; д) вибрати та замовити доставку та встановлення повного комплекту меблів в трикімнатну квартиру. Все це було доставлено, встановлено та підключено до п’ятниці - і в суботу вже нові власники відлетіли у справах додому. Під час наступного візиту оформили документи на отримання ВНП (отримали через 35 діб). Зазначу, що зараз їх сусіди виставили у продаж таку саму квартиру (люди зробили мудро - купили собі дві) за 115 000 доларів.4.Керуватися оголошеннями на сайті, який є аналогом українських сайтів з оголошеннями про продаж квартир. Тут є невеличка проблема: доступ до цього сайту можливий - наскільки мені відомо та за повідомленнями форумчан - тільки з ІР-адрес Туреччини. Але зайти на сайт можна -Це сайтВраховуючи значну кількість іноземців, які цікавляться нерухомістю в тій країні, де її- на сайті вже запустили АНГЛІЙСЬКУ ВЕРСІЮ!!!!Як саме, навіщо користуватися цим сайтом та яка користь - далі буде...За утрішніми повідомленнями турецької преси в провінцію Анталія - це від Кемера до Аланії - прибули на відпочинок на травневі свята 100 000 іноземців, переважно українців. Цікаво, що майже у всіх готелях для українців приготували смачні паски!Температура води в Середземному морі останні дні +20,9 градуси.Вчора в Анталії вдень було +30.Авіаквиток на сьогодні на рейс від SkyUP Київ-Анталія - 55 євро (включаючи ручну кладь та багаж) - виліт о 20-15.