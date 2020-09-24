Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt написав:Пани весь час відволікаються від теми гілки і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв: Вартість утримання квартири за кордоном - підумки квітня 2021 (на прикладі квартири в Анталії), читаємо тут: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість Всього за варіантом 2 за квітень 2021 року: 12,65+12,53+5,25+0,36=30,79$.
Для порівняння: Квітень 2020. - Квартплата 100 лір; - Електрична енергія – 93,80 ліри - Водопостачання та водовідведення+вивезення сміття: 18,33 ліри Разом: 212,13 ліри або 212,13/6,82=31,10 $.
P.S. Нагадаю: Анталія - місто-побратим Львова. В п"ятницю було оголошено, що у Львові буде відкрито Генеральне консульство Турецької республіки. Консульство України в Анталії відкрито восени 2018. Знаходиться в центрі міста неподалік від Середземного моря.
Було б цікаво, якщо Антей, Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту :mrgreen:
зі. Флай, вибачай, тебе не упом"янув, бо ... сам знаєш
Так що, хлопці, тільки Мізантроп молодець?!
В мене комуналка стабільно 250 грн квартплати і ще буває трохи за воду і е.е., грубо 300 грн. щомісячно.
Не думаю, що акурт втре носа дешевою петрушкою та укропом.
З.І. Квітень: - квартплата 250 грн., - е.е. 39 грн., - вода 38 грн. (суко, потік кран при гідроударі, 2 куба в трубу поки був на дачі), - на себе 2511 грн. - на родину 5580 грн. - на державу 10946 грн. - на оформлення прав власності кавалірок: 20Кгрн + 1900 ойрів
Востаннє редагувалось flyman в Вів 04 тра, 2021 09:01, всього редагувалось 2 разів.
flyman написав:В мене комуналка стабільно 250 грн квартплати і ще буває трохи за воду і е.е., грубо 300 грн. щомісячно.
Квітень: - квартплата 250 грн., - е.е. 39 грн., - вода 38 грн. (суко, потік кран при гідроударі, 2 куба в трубу поки був на дачі),
За 2-х кімнатну комунальні: Управління багатоквартирним будинком - 300 грн. Вода, постачання та відведення - 400 грн. Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн. Вивезення сміття - 40 грн. Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 04 тра, 2021 09:07, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:В мене комуналка стабільно 250 грн квартплати і ще буває трохи за воду і е.е., грубо 300 грн. щомісячно.
Не думаю, що акурт втре носа дешевою петрушкою та укропом.
Я тебе навмисно не питав через один момент... Пусти до себе "Натт" і тоді ми побачимо, який в тебе реальний комуналь
зі. В мене витрати на квартиру і інтернет 1 куе в місяць - ол инклюзів ))) 1 куе і ні копійки більше
Цоколь чекає на господиню для експерементів з ремонтом, але Натт сказала, що зелена плитка все портить, а так як це моя ручна робота, то вона не може такий шедевр знищити. Так що якби не зелена плитка, хто зна, яка була би комуналь, але, скоріше за все це було б графі "витрати на родину".
flyman написав:Квітень: - квартплата 250 грн., - е.е. 39 грн., - вода 38 грн. (суко, потік кран при гідроударі, 2 куба в трубу поки був на дачі),
Ще цікаво куди йдуть у Вас сміття та відходи людської діяльності? Тільки не кажіть що на природу. Думаю, що в бразильских та африканських фавелах так само...
Каналізація - в оплаті водоканалу. Сміття - в оплаті ОСББ. Ще питання є?
В Польщі, там цікавіше. Оплата за сміття пропорційно спожитій воді. Нуль споживання води - нуль за сміття. Гайда до Польщі. Я все ще вагаюсь щодо F.I.R.E. поміж Польщею, Філіпінами, Нікарагуа, Португалією та ненькою. А, може, ще акурт переконає, так візьму кавалірку на 5й просєці.
BIGor написав:За 2-х кімнатну комунальні: Управління багатоквартирним будинком - 300 грн. Вода, постачання та відведення - 400 грн. Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн. Вивезення сміття - 40 грн. Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць. Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
Нормальні цифри. Моя двушка у Львові (75 кв.м) майже те саме було: - ОСББ - 400 гривень; - газ на опалення (двоконтурний котел) максимум було 100 куб.м на місяць - січень. Вода та електрика те саме.
Я гадаю, що не варто порівнювати з витратами на забезпечення життя в Україні.
Варто порівнювати з витратами на прожиття в інших країнах: з Польщею, Німеччиною, Іспанією та іншими країнами - ЗАКОРДОННИМИ. Я тому всі цифри переводив саме в долари США. З Україною варто порівнювати виключно для того, щоби бачити, що тут прозорливі віщуни нам/вам розказували за дурниці в січні-лютому, що саме тут ніби-то є КУПА НЕІСНУЮЧИХ витрат, в які вони вірять. Крім того: важливим у моєму огляді витрат за квітень - я спеціально виділив окремим пунктом - які реальні витрати несе український власник квартири, якщо НЕ живе тут цілий рік, а живе за "бевізовим режимом" за графіком "90 днів в кожні 180 днів". Фактично квартира використовується/може використовуватися більший термін: наприклад, в квартиру приятеля прилітають із Великої Британії його діти.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 тра, 2021 09:27, всього редагувалось 2 разів.
BIGor написав:За 2-х кімнатну комунальні: Управління багатоквартирним будинком - 300 грн. Вода, постачання та відведення - 400 грн. Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн. Вивезення сміття - 40 грн. Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць. Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
Нормальні цифри. Моя двушка у Львові майже те саме було: - ОСББ - 400 гривень; - газ на опалення (двоконтурний котел) максимум було 100 куб.м на місяць - січень. Вода та елекрика те саме.
Я гадаю, що не варто порівнювати з витратами на забезпечення життя в Україні.
Варто порівнювати з витратами на прожиття в інших країнах: з Польщею, Німеччиною, Іспанією та іншими країнами - ЗАКОРДОННИМИ. З Україною варто порівнювати виключно для того, щоби бачити, що тут прозорливі віщуни нам/вам розказували за дурниці в січні-лютому, що саме тут ніби-то є КУПА НЕІСНУЮЧИХ витрат, в які вони вірять.
А я вважаю, що саме з Україною і треба порівнювати, бо ми маємо факти по Україні і Туречині, інших даних у нас немає нажаль
Дописувачі з Польщі, Німечині і Швеції, Португалії нас ігнорують )))
По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою від витрат Аkurtа...
Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало
BIGor написав:За 2-х кімнатну комунальні: Управління багатоквартирним будинком - 300 грн. Вода, постачання та відведення - 400 грн. Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн. Вивезення сміття - 40 грн. Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць. Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
Нормальні цифри. Моя двушка у Львові майже те саме було: - ОСББ - 400 гривень; - газ на опалення (двоконтурний котел) максимум було 100 куб.м на місяць - січень. Вода та елекрика те саме.
Я гадаю, що не варто порівнювати з витратами на забезпечення життя в Україні.
Варто порівнювати з витратами на прожиття в інших країнах: з Польщею, Німеччиною, Іспанією та іншими країнами - ЗАКОРДОННИМИ. З Україною варто порівнювати виключно для того, щоби бачити, що тут прозорливі віщуни нам/вам розказували за дурниці в січні-лютому, що саме тут ніби-то є КУПА НЕІСНУЮЧИХ витрат, в які вони вірять.
А я вважаю, що саме з Україною і треба порівнювати, бо ми маємо факти по Україні і Туречині, інших даних у нас немає нажаль
Дописувачі з Польщі, Німечині і Швеції, Португалії нас ігнорують )))
По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою від витрат Аkurtа...
Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало
Це притому що ми дуже економно все споживаємо. Ванну не приймаємо взагалі, тільки душ, сміття сортуємо.