RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1056105710581059>
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 08:48

  change_pm написав:
  change_pm написав:
  akurt написав:Пани весь час відволікаються від теми гілки і тому варто нагадати САМИЙ цікавий матеріал останніх днів - це про гроші, фінанси та про економіку - ніякого гадання і пророцтв:
Вартість утримання квартири за кордоном - підумки квітня 2021 (на прикладі квартири в Анталії), читаємо тут:
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Всього за варіантом 2 за квітень 2021 року: 12,65+12,53+5,25+0,36=30,79$.

Для порівняння: Квітень 2020.
- Квартплата 100 лір;
- Електрична енергія – 93,80 ліри
- Водопостачання та водовідведення+вивезення сміття: 18,33 ліри
Разом: 212,13 ліри або 212,13/6,82=31,10 $.

P.S. Нагадаю: Анталія - місто-побратим Львова. В п"ятницю було оголошено, що у Львові буде відкрито Генеральне консульство Турецької республіки.
Консульство України в Анталії відкрито восени 2018. Знаходиться в центрі міста неподалік від Середземного моря.

Було б цікаво, якщо Антей, Мізантроп, Франт, РСТ виклали свої витрати на комуналку за квітень... так би мовити для чистоти експерименту :mrgreen:

зі. Флай, вибачай, тебе не упом"янув, бо ... сам знаєш :?

Так що, хлопці, тільки Мізантроп молодець?!

В мене комуналка стабільно 250 грн квартплати і ще буває трохи за воду і е.е., грубо 300 грн. щомісячно.

Не думаю, що акурт втре носа дешевою петрушкою та укропом.

https://fi202x.blogspot.com/2021/04/1-2021.html

З.І.
Квітень:
- квартплата 250 грн.,
- е.е. 39 грн.,
- вода 38 грн. (суко, потік кран при гідроударі, 2 куба в трубу поки був на дачі),
- на себе 2511 грн.
- на родину 5580 грн.
- на державу 10946 грн.
- на оформлення прав власності кавалірок: 20Кгрн + 1900 ойрів
Востаннє редагувалось flyman в Вів 04 тра, 2021 09:01, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24392
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 08:54

  flyman написав:В мене комуналка стабільно 250 грн квартплати і ще буває трохи за воду і е.е., грубо 300 грн. щомісячно.

Не думаю, що акурт втре носа дешевою петрушкою та укропом.

Я тебе навмисно не питав через один момент...
Пусти до себе "Натт" і тоді ми побачимо, який в тебе реальний комуналь :mrgreen:

зі. В мене витрати на квартиру і інтернет 1 куе в місяць - ол инклюзів )))
1 куе і ні копійки більше 8)
change_pm
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 03.02.16
Подякував: 91 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 09:06

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:В мене комуналка стабільно 250 грн квартплати і ще буває трохи за воду і е.е., грубо 300 грн. щомісячно.

Квітень:
- квартплата 250 грн.,
- е.е. 39 грн.,
- вода 38 грн. (суко, потік кран при гідроударі, 2 куба в трубу поки був на дачі),

За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн.
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.

Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).
Востаннє редагувалось BIGor в Вів 04 тра, 2021 09:07, всього редагувалось 1 раз.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4729
З нами з: 19.09.10
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 09:06

  change_pm написав:
  flyman написав:В мене комуналка стабільно 250 грн квартплати і ще буває трохи за воду і е.е., грубо 300 грн. щомісячно.

Не думаю, що акурт втре носа дешевою петрушкою та укропом.

Я тебе навмисно не питав через один момент...
Пусти до себе "Натт" і тоді ми побачимо, який в тебе реальний комуналь :mrgreen:

зі. В мене витрати на квартиру і інтернет 1 куе в місяць - ол инклюзів )))
1 куе і ні копійки більше 8)

Цоколь чекає на господиню для експерементів з ремонтом, але Натт сказала, що зелена плитка все портить, а так як це моя ручна робота, то вона не може такий шедевр знищити. Так що якби не зелена плитка, хто зна, яка була би комуналь, але, скоріше за все це було б графі "витрати на родину".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24392
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 09:09

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  flyman написав:Квітень:
- квартплата 250 грн.,
- е.е. 39 грн.,
- вода 38 грн. (суко, потік кран при гідроударі, 2 куба в трубу поки був на дачі),

Ще цікаво куди йдуть у Вас сміття та відходи людської діяльності? Тільки не кажіть що на природу. :(
Думаю, що в бразильских та африканських фавелах так само...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4729
З нами з: 19.09.10
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 09:14

  BIGor написав:
  flyman написав:Квітень:
- квартплата 250 грн.,
- е.е. 39 грн.,
- вода 38 грн. (суко, потік кран при гідроударі, 2 куба в трубу поки був на дачі),

Ще цікаво куди йдуть у Вас сміття та відходи людської діяльності? Тільки не кажіть що на природу. :(
Думаю, що в бразильских та африканських фавелах так само...

Каналізація - в оплаті водоканалу.
Сміття - в оплаті ОСББ.
Ще питання є?

В Польщі, там цікавіше.
Оплата за сміття пропорційно спожитій воді.
Нуль споживання води - нуль за сміття.
Гайда до Польщі.
Я все ще вагаюсь щодо F.I.R.E. поміж Польщею, Філіпінами, Нікарагуа, Португалією та ненькою. А, може, ще акурт переконає, так візьму кавалірку на 5й просєці.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24392
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 09:18

  BIGor написав:За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн.
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).


Нормальні цифри.
Моя двушка у Львові (75 кв.м) майже те саме було:
- ОСББ - 400 гривень;
- газ на опалення (двоконтурний котел) максимум було 100 куб.м на місяць - січень.
Вода та електрика те саме.

Я гадаю, що не варто порівнювати з витратами на забезпечення життя в Україні.

Варто порівнювати з витратами на прожиття в інших країнах: з Польщею, Німеччиною, Іспанією та іншими країнами - ЗАКОРДОННИМИ. Я тому всі цифри переводив саме в долари США.
З Україною варто порівнювати виключно для того, щоби бачити, що тут прозорливі віщуни нам/вам розказували за дурниці в січні-лютому, що саме тут ніби-то є КУПА НЕІСНУЮЧИХ витрат, в які вони вірять.
Крім того: важливим у моєму огляді витрат за квітень - я спеціально виділив окремим пунктом - які реальні витрати несе український власник квартири, якщо НЕ живе тут цілий рік, а живе за "бевізовим режимом" за графіком "90 днів в кожні 180 днів".
Фактично квартира використовується/може використовуватися більший термін: наприклад, в квартиру приятеля прилітають із Великої Британії його діти.
Востаннє редагувалось akurt в Вів 04 тра, 2021 09:27, всього редагувалось 2 разів.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5856
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2220 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 09:26

  akurt написав:
  BIGor написав:За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн.
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).


Нормальні цифри.
Моя двушка у Львові майже те саме було:
- ОСББ - 400 гривень;
- газ на опалення (двоконтурний котел) максимум було 100 куб.м на місяць - січень.
Вода та елекрика те саме.

Я гадаю, що не варто порівнювати з витратами на забезпечення життя в Україні.

Варто порівнювати з витратами на прожиття в інших країнах: з Польщею, Німеччиною, Іспанією та іншими країнами - ЗАКОРДОННИМИ.
З Україною варто порівнювати виключно для того, щоби бачити, що тут прозорливі віщуни нам/вам розказували за дурниці в січні-лютому, що саме тут ніби-то є КУПА НЕІСНУЮЧИХ витрат, в які вони вірять.

А я вважаю, що саме з Україною і треба порівнювати, бо ми маємо факти по Україні і Туречині, інших даних у нас немає нажаль :cry:

Дописувачі з Польщі, Німечині і Швеції, Португалії нас ігнорують )))

По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою
від витрат Аkurtа...

Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 03.02.16
Подякував: 91 раз.
Подякували: 732 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 09:27

  change_pm написав:
По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою
від витрат Аkurtа...

Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало :mrgreen:

чому ти не береш мій кейс для порівняння?

з.і.
Лафа закінчилася.
З травня\червня місяця ОСББ буде брати тепер десь 350 грн. а не 250 грн.

Але це все через доларову інфляцію та гелікоптерні гроші дядька Сема. Олігархи ні при чім.

Думаю, турецька петрушка, укроп і гаряча вода з бака теж скоро подорожчає, і не тільки в лірах.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 04 тра, 2021 09:35, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24392
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:15

  change_pm написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:За 2-х кімнатну комунальні:
Управління багатоквартирним будинком - 300 грн.
Вода, постачання та відведення - 400 грн.
Електрика (до скасування перших 100 кВт по 0,9 грн) - 400 грн.
Вивезення сміття - 40 грн.
Опалення - 2700 грн повний місяць, 1400 - неповний місяць.
Всього без опалення 1140 грн (41 дол), з опаленням 3840 грн (137 дол.).


Нормальні цифри.
Моя двушка у Львові майже те саме було:
- ОСББ - 400 гривень;
- газ на опалення (двоконтурний котел) максимум було 100 куб.м на місяць - січень.
Вода та елекрика те саме.

Я гадаю, що не варто порівнювати з витратами на забезпечення життя в Україні.

Варто порівнювати з витратами на прожиття в інших країнах: з Польщею, Німеччиною, Іспанією та іншими країнами - ЗАКОРДОННИМИ.
З Україною варто порівнювати виключно для того, щоби бачити, що тут прозорливі віщуни нам/вам розказували за дурниці в січні-лютому, що саме тут ніби-то є КУПА НЕІСНУЮЧИХ витрат, в які вони вірять.

А я вважаю, що саме з Україною і треба порівнювати, бо ми маємо факти по Україні і Туречині, інших даних у нас немає нажаль :cry:

Дописувачі з Польщі, Німечині і Швеції, Португалії нас ігнорують )))

По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою
від витрат Аkurtа...

Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало :mrgreen:

Це притому що ми дуже економно все споживаємо. Ванну не приймаємо взагалі, тільки душ, сміття сортуємо.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4729
З нами з: 19.09.10
Подякував: 783 раз.
Подякували: 1052 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1056105710581059>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, flyman, Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 186, 187, 188
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1872 259053
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 08:00
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 692, 693, 694
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6931 869861
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 тра, 2021 10:05
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 25725
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19369)
04.05.2021 11:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.