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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1056105710581059
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:16

  flyman написав:
  change_pm написав:
По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою
від витрат Аkurtа...

Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало :mrgreen:

чому ти не береш мій кейс для порівняння?

з.і.
Лафа закінчилася.
З травня\червня місяця ОСББ буде брати тепер десь 350 грн. а не 250 грн.

Але це все через доларову інфляцію та гелікоптерні гроші дядька Сема. Олігархи ні при чім.

Думаю, турецька петрушка, укроп і гаряча вода з бака теж скоро подорожчає, і не тільки в лірах.

Бо я тебе не люблю :mrgreen: жартую )))

зі. Тому що твій кейс не репрезентативний...
Жив би ти вдвох в однушці чи двушчі ПОСТІЙНО, було б нормас...

ззі. Твій кейс можна взяти, як сумму твоїх витрат на комуналь в цоколі + кавілірці = більш-менш по розміру і покривають 100% твого прожитого часу за місяць...

зззі. Але ж ти десь ще живеш у Тернопулі...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:28

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою
від витрат Аkurtа...

Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало :mrgreen:

чому ти не береш мій кейс для порівняння?

з.і.
Лафа закінчилася.
З травня\червня місяця ОСББ буде брати тепер десь 350 грн. а не 250 грн.

Але це все через доларову інфляцію та гелікоптерні гроші дядька Сема. Олігархи ні при чім.

Думаю, турецька петрушка, укроп і гаряча вода з бака теж скоро подорожчає, і не тільки в лірах.

Бо я тебе не люблю :mrgreen: жартую )))

зі. Тому що твій кейс не репрезентативний...
Жив би ти вдвох в однушці чи двушчі ПОСТІЙНО, було б нормас...

ззі. Твій кейс можна взяти, як сумму твоїх витрат на комуналь в цоколі + кавілірці = більш-менш по розміру і покривають 100% твого прожитого часу за місяць...

зззі. Але ж ти десь ще живеш у Тернопулі...

Тернопіль нічого не міняє щодо витрат на цоколь, а загалом, навпаки, витрати на комуналь більші, так тре жити на дві хати.
Виходить так, що з одної кишені тратиться більше, а з іншої менше, або навпаки. Але трати ідуть з двох кишень.
Тобто є витрати "на себе", і "на родину". Якщо живу окремо, то на "себе" частка росте. Якщо з родиною, то % "на родину" тоді росте, а "на себе" падає.
Я ж відкрив тобі кошторис за квітень.
Там ще було ще "на державу", і "на інвестиції".
flyman
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