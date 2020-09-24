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Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:16
flyman написав:
чому ти не береш мій кейс для порівняння?
change_pm написав:
По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою
від витрат Аkurtа...
Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало
з.і.
Лафа закінчилася.
З травня\червня місяця ОСББ буде брати тепер десь 350 грн. а не 250 грн.
Але це все через доларову інфляцію та гелікоптерні гроші дядька Сема. Олігархи ні при чім.
Думаю, турецька петрушка, укроп і гаряча вода з бака теж скоро подорожчає, і не тільки в лірах.
Бо я тебе не люблю
жартую )))
зі. Тому що твій кейс не репрезентативний...
Жив би ти вдвох в однушці чи двушчі ПОСТІЙНО, було б нормас...
ззі. Твій кейс можна взяти, як сумму твоїх витрат на комуналь в цоколі + кавілірці = більш-менш по розміру і покривають 100% твого прожитого часу за місяць...
зззі. Але ж ти десь ще живеш у Тернопулі...
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Додано: Вів 04 тра, 2021 10:28
change_pm написав: flyman написав:
чому ти не береш мій кейс для порівняння?
change_pm написав:
По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою
від витрат Аkurtа...
Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало
з.і.
Лафа закінчилася.
З травня\червня місяця ОСББ буде брати тепер десь 350 грн. а не 250 грн.
Але це все через доларову інфляцію та гелікоптерні гроші дядька Сема. Олігархи ні при чім.
Думаю, турецька петрушка, укроп і гаряча вода з бака теж скоро подорожчає, і не тільки в лірах.
Бо я тебе не люблю
жартую )))
зі. Тому що твій кейс не репрезентативний...
Жив би ти вдвох в однушці чи двушчі ПОСТІЙНО, було б нормас...
ззі. Твій кейс можна взяти, як сумму твоїх витрат на комуналь в цоколі + кавілірці = більш-менш по розміру і покривають 100% твого прожитого часу за місяць...
зззі. Але ж ти десь ще живеш у Тернопулі...
Тернопіль нічого не міняє щодо витрат на цоколь, а загалом, навпаки, витрати на комуналь більші, так тре жити на дві хати.
Виходить так, що з одної кишені тратиться більше, а з іншої менше, або навпаки. Але трати ідуть з двох кишень.
Тобто є витрати "на себе", і "на родину". Якщо живу окремо, то на "себе" частка росте. Якщо з родиною, то % "на родину" тоді росте, а "на себе" падає.
Я ж відкрив тобі кошторис за квітень.
Там ще було ще "на державу", і "на інвестиції".
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