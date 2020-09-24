RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1057105810591060>
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:16

  flyman написав:
  change_pm написав:
По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою
від витрат Аkurtа...

Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало :mrgreen:

чому ти не береш мій кейс для порівняння?

з.і.
Лафа закінчилася.
З травня\червня місяця ОСББ буде брати тепер десь 350 грн. а не 250 грн.

Але це все через доларову інфляцію та гелікоптерні гроші дядька Сема. Олігархи ні при чім.

Думаю, турецька петрушка, укроп і гаряча вода з бака теж скоро подорожчає, і не тільки в лірах.

Бо я тебе не люблю :mrgreen: жартую )))

зі. Тому що твій кейс не репрезентативний...
Жив би ти вдвох в однушці чи двушчі ПОСТІЙНО, було б нормас...

ззі. Твій кейс можна взяти, як сумму твоїх витрат на комуналь в цоколі + кавілірці = більш-менш по розміру і покривають 100% твого прожитого часу за місяць...

зззі. Але ж ти десь ще живеш у Тернопулі...
change_pm
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 03.02.16
Подякував: 91 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 10:28

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:
По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою
від витрат Аkurtа...

Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало :mrgreen:

чому ти не береш мій кейс для порівняння?

з.і.
Лафа закінчилася.
З травня\червня місяця ОСББ буде брати тепер десь 350 грн. а не 250 грн.

Але це все через доларову інфляцію та гелікоптерні гроші дядька Сема. Олігархи ні при чім.

Думаю, турецька петрушка, укроп і гаряча вода з бака теж скоро подорожчає, і не тільки в лірах.

Бо я тебе не люблю :mrgreen: жартую )))

зі. Тому що твій кейс не репрезентативний...
Жив би ти вдвох в однушці чи двушчі ПОСТІЙНО, було б нормас...

ззі. Твій кейс можна взяти, як сумму твоїх витрат на комуналь в цоколі + кавілірці = більш-менш по розміру і покривають 100% твого прожитого часу за місяць...

зззі. Але ж ти десь ще живеш у Тернопулі...

Тернопіль нічого не міняє щодо витрат на цоколь, а загалом, навпаки, витрати на комуналь більші, так тре жити на дві хати.
Виходить так, що з одної кишені тратиться більше, а з іншої менше, або навпаки. Але трати ідуть з двох кишень.
Тобто є витрати "на себе", і "на родину". Якщо живу окремо, то на "себе" частка росте. Якщо з родиною, то % "на родину" тоді росте, а "на себе" падає.
Я ж відкрив тобі кошторис за квітень.
Там ще було ще "на державу", і "на інвестиції".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24399
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:24

  flyman написав:Тернопіль нічого не міняє щодо витрат на цоколь, а загалом, навпаки, витрати на комуналь більші, так тре жити на дві хати.
Виходить так, що з одної кишені тратиться більше, а з іншої менше, або навпаки. Але трати ідуть з двох кишень.
Тобто є витрати "на себе", і "на родину". Якщо живу окремо, то на "себе" частка росте. Якщо з родиною, то % "на родину" тоді росте, а "на себе" падає.
Я ж відкрив тобі кошторис за квітень.
Там ще було ще "на державу", і "на інвестиції".

Якшо б ти навів середню, тоді було б правильно...
change_pm
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 03.02.16
Подякував: 91 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:27

  change_pm написав:
  flyman написав:Тернопіль нічого не міняє щодо витрат на цоколь, а загалом, навпаки, витрати на комуналь більші, так тре жити на дві хати.
Виходить так, що з одної кишені тратиться більше, а з іншої менше, або навпаки. Але трати ідуть з двох кишень.
Тобто є витрати "на себе", і "на родину". Якщо живу окремо, то на "себе" частка росте. Якщо з родиною, то % "на родину" тоді росте, а "на себе" падає.
Я ж відкрив тобі кошторис за квітень.
Там ще було ще "на державу", і "на інвестиції".

Якшо б ти навів середню, тоді було б правильно...

Середня в мене це біля $11. А в сферичної берегині в квартирі в неньці своя середня. Це як змішувати середньо колгоспний дохід\витрати з доходомами\витратами одноосібника.

Я ж тобі про витрати одноосібника пишу.
А ти хочеш по колгоспу.

Це так як є 100 лямів бангладешезців в хибарах і Безос із розведеною жінкою та Ілоном. І чомусь тре вирахувати середній статок на нащадків аріїв.

А ще я можу жити на дачі і грітися патиками, заготовленими ще при СРСР до аварії на ЧАЕС та їсти консервацію заготовлену на випадок БПЦ. Витрати за вікенд 20 грн на батон хліба і 50 грн на ШРТ туди і назад (якщо попадусь кондуктору 2 рази).
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24399
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 11:41

Спустимося з небес на Землю.
Щойно мені Вайбером передали наші люди фото отриманих прямо на Пасху ІD-card ВНП в Туреччині на всю родину.
ВНП по оренді житла в Анталії на 1 рік.
Приємний подарунок... На Пасху...
Я подивився на ті документи: люди 1976-1979 років народження, дитині 10 років.
Трохи консультував - в тому числі про таке: вони занепокоїлися, коли жінці та дитині принесли, а чоловіку - ні.
Таке буває... Принесли згодом і чоловіку. Приносять прямо в квартиру та собисто вручають.
Що в першу чергу варто зробити:
- підійти на пошту та оформити особисто пароль входу на сайт Державних послуг - дуже корисна та важлива річ - все видно Вам про себе: і прописка/реєстрація, і навіть якщо відвідали лікарню - то висвітяться і висновки лікарів, і результати всіх аналізів. Крім того, пароль дозволяє зареєструватися на безкоштовне щеплення проти Коронавіруса.
- підійти в Археологічний музей та оформити (за пред"явленням картки ВНП) річну картку Muze Kard - безкоштовний вхід в усі музеї Туреччини та всі античні міста. Для довідки: вартує на рік 60 лір при тому, що один квиток на вхід в будь-який музей, античне місто, Травертіни Папуккале або чудеса Кападокії коштує 55-110 лір. Наприклад: родина з трьох осбі за відвідування античного міста Фазеліс поблизу Кемера та перебування на черепаховому пляжі заплатила б 55х3=165 лір. А так - безкоштовно.
Витрати на ВНП в Туреччині (100-150 доларів) "відбиваються" легко тільки за рахунок цього.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5859
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2221 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 12:53

А ще в Туречинні можна купити квартиру та чекати роками поки з неї виїдуть її власники. Подібна ситуація із арендою також. Отже лайфхак - хочете відпочивати ( фрілансити іт.д) НА ХАЛЯВУ на Середземному морі і НЕ ПЛАТИТИ арендну плату ? ЗАПРОСТО! Немає проблем! Летіть у Анталію та шукайте собі ЖЕРТВУ. В ІДЕАЛІ українського інвеШтора, який здає в аренду свою "прелість" і заселяєтесь у його ( ТІЛЬКИ НА ПАПЕРІ)))  квартиру І КАЙФУЄТЕ! А КОЛИ ВІН ПРИЙДЕ ЗА АРЕНДНОЮ ПЛАТОЮ ТО ПОКАЗУЄТЕ ЙОМУ С БАЛКОНА ВЕЛИКУ ДУЛЮ БО ГУМАННИЙ ТУРЕЦЬКИЙ
ЗАКОН НА ВАШІЙ СТОРОНІ ДРУЗІ. P S. А якщо він в Україні, або десь далеко за кордоном, то взагалі оплату за вренду буде отримувати не РЕАЛЬНИМИ грошима, а вашими смішними СМАЙЛИКАМИ https://youtu.be/D79Q8DKnGhg
roberto dark
 
Повідомлень: 151
З нами з: 04.06.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:19

Нашего израильского друга что-то беспокоит, потому уточнение:
- ранее люди имеют опыт жизни от Израиля до Китая (не шучу);
- снимают квартиру ДВУХУРОВНЕВУЮ 3+1 с тремя балконами;
- арендная плата - 3 500 лир в месяц или 400 долларов;
- владелец квартиры - иностранец (знаю, из какой страны, но не скажу).

Как видите, не всем хр... исправлено: "плохо" в этой жизни....
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5859
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2221 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:32

  akurt написав:Нашего израильского друга что-то беспокоит, потому уточнение:
- ранее люди имеют опыт жизни от Израиля до Китая (не шучу);
- снимают квартиру ДВУХУРОВНЕВУЮ 3+1 с тремя балконами;
- арендная плата - 3 500 лир в месяц или 400 долларов;
- владелец квартиры - иностранец (знаю, из какой страны, но не скажу).

Как видите, не всем хр... исправлено: "плохо" в этой жизни....

ну їжу понятно, що Туреччина для експатів-пенсіонерів: здав в Берліні за 800 ойро, зняв в Анталії за 400 доларів, а решта на дешевий укроп і петрушку.
А тут який сюр: здав у Запоріжжі за 200, зняв у Анталії за 400 і ще 200 в мінус.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24399
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 13:50

Розумні люди - пане Флаймане - рахують по-іншому, це я Вам як володарю нежитлового приміщення в одному з райцентрів Київської області доповідаю (як би читали цю гілку - все це було вже озвучено) - наступне:
- квартира, куплена в Ірландії нашим колись громадянином, який не писав зранку до вечора дурниці на форумах - здається в оренду за 800 євро, а собі винаймається краща в Бельгії за 560 євро. В Бельгії і зарплата вища - 3200 євро на місяць - і умови життя кращі.
- квартира, куплена на задворках Відня 5 років тому нашим ще громадянином здається в оренду сьогодні за 1100 євро і з цих 1100 виплачуєтсья кредит в сумі 800 євро за чудову нову квартиру майже в центрі Відня. З подивом дивляться, що навпроти по вулиці будується новий будинок і вже озвучені ціни: 6500 євро за кв. метр.
- квартира, яка здана панами вище у Києві (пани значно молодші за Вас - Ви все так ретельно піклуєтеся про пенсіонерів) - приносить 200% оплати за квартиру на міжнародному курорті.
Звичайна шкільна арифметика...
Просто не всі вміють натискати кнопки калькулятора...
Є приказка: "Поле має вуха, а ліс - очі"...
Цікаво, що не у всіх є вуха та очі...
Я вже не говОрю про калькулятор...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5859
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2221 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 14:27

  akurt написав:Нашего израильского друга что-то беспокоит, потому уточнение:
- ранее люди имеют опыт жизни от Израиля до Китая (не шучу);
- снимают квартиру ДВУХУРОВНЕВУЮ 3+1 с тремя балконами;
- арендная плата - 3 500 лир в месяц или 400 долларов;
- владелец квартиры - иностранец (знаю, из какой страны, но не скажу).

Как видите, не всем хр... исправлено: "плохо" в этой жизни....

імхо Гондурас :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 3672
З нами з: 03.02.16
Подякував: 91 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1057105810591060>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 186, 187, 188
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1874 259232
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 14:42
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 692, 693, 694
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6933 870060
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 14:29
Bolt
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 25730
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19371)
04.05.2021 16:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.