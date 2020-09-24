Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
change_pm написав: По факту витрати сім"ї BIGor на комуналь вище від 30% літом до 440% зимкою від витрат Аkurtа...
Нормально так! Вважаю, що це ще мало, треба підвищити, бо оліхаторам мало
чому ти не береш мій кейс для порівняння?
з.і. Лафа закінчилася. З травня\червня місяця ОСББ буде брати тепер десь 350 грн. а не 250 грн.
Але це все через доларову інфляцію та гелікоптерні гроші дядька Сема. Олігархи ні при чім.
Думаю, турецька петрушка, укроп і гаряча вода з бака теж скоро подорожчає, і не тільки в лірах.
Бо я тебе не люблю жартую )))
зі. Тому що твій кейс не репрезентативний... Жив би ти вдвох в однушці чи двушчі ПОСТІЙНО, було б нормас...
ззі. Твій кейс можна взяти, як сумму твоїх витрат на комуналь в цоколі + кавілірці = більш-менш по розміру і покривають 100% твого прожитого часу за місяць...
зззі. Але ж ти десь ще живеш у Тернопулі...
Тернопіль нічого не міняє щодо витрат на цоколь, а загалом, навпаки, витрати на комуналь більші, так тре жити на дві хати. Виходить так, що з одної кишені тратиться більше, а з іншої менше, або навпаки. Але трати ідуть з двох кишень. Тобто є витрати "на себе", і "на родину". Якщо живу окремо, то на "себе" частка росте. Якщо з родиною, то % "на родину" тоді росте, а "на себе" падає. Я ж відкрив тобі кошторис за квітень. Там ще було ще "на державу", і "на інвестиції".
flyman написав:Тернопіль нічого не міняє щодо витрат на цоколь, а загалом, навпаки, витрати на комуналь більші, так тре жити на дві хати. Виходить так, що з одної кишені тратиться більше, а з іншої менше, або навпаки. Але трати ідуть з двох кишень. Тобто є витрати "на себе", і "на родину". Якщо живу окремо, то на "себе" частка росте. Якщо з родиною, то % "на родину" тоді росте, а "на себе" падає. Я ж відкрив тобі кошторис за квітень. Там ще було ще "на державу", і "на інвестиції".
flyman написав:Тернопіль нічого не міняє щодо витрат на цоколь, а загалом, навпаки, витрати на комуналь більші, так тре жити на дві хати. Виходить так, що з одної кишені тратиться більше, а з іншої менше, або навпаки. Але трати ідуть з двох кишень. Тобто є витрати "на себе", і "на родину". Якщо живу окремо, то на "себе" частка росте. Якщо з родиною, то % "на родину" тоді росте, а "на себе" падає. Я ж відкрив тобі кошторис за квітень. Там ще було ще "на державу", і "на інвестиції".
Якшо б ти навів середню, тоді було б правильно...
Середня в мене це біля $11. А в сферичної берегині в квартирі в неньці своя середня. Це як змішувати середньо колгоспний дохід\витрати з доходомами\витратами одноосібника.
Я ж тобі про витрати одноосібника пишу. А ти хочеш по колгоспу.
Це так як є 100 лямів бангладешезців в хибарах і Безос із розведеною жінкою та Ілоном. І чомусь тре вирахувати середній статок на нащадків аріїв.
А ще я можу жити на дачі і грітися патиками, заготовленими ще при СРСР до аварії на ЧАЕС та їсти консервацію заготовлену на випадок БПЦ. Витрати за вікенд 20 грн на батон хліба і 50 грн на ШРТ туди і назад (якщо попадусь кондуктору 2 рази).
Спустимося з небес на Землю. Щойно мені Вайбером передали наші люди фото отриманих прямо на Пасху ІD-card ВНП в Туреччині на всю родину. ВНП по оренді житла в Анталії на 1 рік. Приємний подарунок... На Пасху... Я подивився на ті документи: люди 1976-1979 років народження, дитині 10 років. Трохи консультував - в тому числі про таке: вони занепокоїлися, коли жінці та дитині принесли, а чоловіку - ні. Таке буває... Принесли згодом і чоловіку. Приносять прямо в квартиру та собисто вручають. Що в першу чергу варто зробити: - підійти на пошту та оформити особисто пароль входу на сайт Державних послуг - дуже корисна та важлива річ - все видно Вам про себе: і прописка/реєстрація, і навіть якщо відвідали лікарню - то висвітяться і висновки лікарів, і результати всіх аналізів. Крім того, пароль дозволяє зареєструватися на безкоштовне щеплення проти Коронавіруса. - підійти в Археологічний музей та оформити (за пред"явленням картки ВНП) річну картку Muze Kard - безкоштовний вхід в усі музеї Туреччини та всі античні міста. Для довідки: вартує на рік 60 лір при тому, що один квиток на вхід в будь-який музей, античне місто, Травертіни Папуккале або чудеса Кападокії коштує 55-110 лір. Наприклад: родина з трьох осбі за відвідування античного міста Фазеліс поблизу Кемера та перебування на черепаховому пляжі заплатила б 55х3=165 лір. А так - безкоштовно. Витрати на ВНП в Туреччині (100-150 доларів) "відбиваються" легко тільки за рахунок цього.
А ще в Туречинні можна купити квартиру та чекати роками поки з неї виїдуть її власники. Подібна ситуація із арендою також. Отже лайфхак - хочете відпочивати ( фрілансити іт.д) НА ХАЛЯВУ на Середземному морі і НЕ ПЛАТИТИ арендну плату ? ЗАПРОСТО! Немає проблем! Летіть у Анталію та шукайте собі ЖЕРТВУ. В ІДЕАЛІ українського інвеШтора, який здає в аренду свою "прелість" і заселяєтесь у його ( ТІЛЬКИ НА ПАПЕРІ))) квартиру І КАЙФУЄТЕ! А КОЛИ ВІН ПРИЙДЕ ЗА АРЕНДНОЮ ПЛАТОЮ ТО ПОКАЗУЄТЕ ЙОМУ С БАЛКОНА ВЕЛИКУ ДУЛЮ БО ГУМАННИЙ ТУРЕЦЬКИЙ ЗАКОН НА ВАШІЙ СТОРОНІ ДРУЗІ. P S. А якщо він в Україні, або десь далеко за кордоном, то взагалі оплату за вренду буде отримувати не РЕАЛЬНИМИ грошима, а вашими смішними СМАЙЛИКАМИ https://youtu.be/D79Q8DKnGhg
Нашего израильского друга что-то беспокоит, потому уточнение: - ранее люди имеют опыт жизни от Израиля до Китая (не шучу); - снимают квартиру ДВУХУРОВНЕВУЮ 3+1 с тремя балконами; - арендная плата - 3 500 лир в месяц или 400 долларов; - владелец квартиры - иностранец (знаю, из какой страны, но не скажу).
Как видите, не всем хр... исправлено: "плохо" в этой жизни....
akurt написав:Нашего израильского друга что-то беспокоит, потому уточнение: - ранее люди имеют опыт жизни от Израиля до Китая (не шучу); - снимают квартиру ДВУХУРОВНЕВУЮ 3+1 с тремя балконами; - арендная плата - 3 500 лир в месяц или 400 долларов; - владелец квартиры - иностранец (знаю, из какой страны, но не скажу).
Как видите, не всем хр... исправлено: "плохо" в этой жизни....
ну їжу понятно, що Туреччина для експатів-пенсіонерів: здав в Берліні за 800 ойро, зняв в Анталії за 400 доларів, а решта на дешевий укроп і петрушку. А тут який сюр: здав у Запоріжжі за 200, зняв у Анталії за 400 і ще 200 в мінус.
Розумні люди - пане Флаймане - рахують по-іншому, це я Вам як володарю нежитлового приміщення в одному з райцентрів Київської області доповідаю (як би читали цю гілку - все це було вже озвучено) - наступне: - квартира, куплена в Ірландії нашим колись громадянином, який не писав зранку до вечора дурниці на форумах - здається в оренду за 800 євро, а собі винаймається краща в Бельгії за 560 євро. В Бельгії і зарплата вища - 3200 євро на місяць - і умови життя кращі. - квартира, куплена на задворках Відня 5 років тому нашим ще громадянином здається в оренду сьогодні за 1100 євро і з цих 1100 виплачуєтсья кредит в сумі 800 євро за чудову нову квартиру майже в центрі Відня. З подивом дивляться, що навпроти по вулиці будується новий будинок і вже озвучені ціни: 6500 євро за кв. метр. - квартира, яка здана панами вище у Києві (пани значно молодші за Вас - Ви все так ретельно піклуєтеся про пенсіонерів) - приносить 200% оплати за квартиру на міжнародному курорті. Звичайна шкільна арифметика... Просто не всі вміють натискати кнопки калькулятора... Є приказка: "Поле має вуха, а ліс - очі"... Цікаво, що не у всіх є вуха та очі... Я вже не говОрю про калькулятор...
akurt написав:Нашего израильского друга что-то беспокоит, потому уточнение: - ранее люди имеют опыт жизни от Израиля до Китая (не шучу); - снимают квартиру ДВУХУРОВНЕВУЮ 3+1 с тремя балконами; - арендная плата - 3 500 лир в месяц или 400 долларов; - владелец квартиры - иностранец (знаю, из какой страны, но не скажу).
Как видите, не всем хр... исправлено: "плохо" в этой жизни....