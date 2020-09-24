Додано: Вів 04 тра, 2021 11:41

Спустимося з небес на Землю.

Щойно мені Вайбером передали наші люди фото отриманих прямо на Пасху ІD-card ВНП в Туреччині на всю родину.

ВНП по оренді житла в Анталії на 1 рік.

Приємний подарунок... На Пасху...

Я подивився на ті документи: люди 1976-1979 років народження, дитині 10 років.

Трохи консультував - в тому числі про таке: вони занепокоїлися, коли жінці та дитині принесли, а чоловіку - ні.

Таке буває... Принесли згодом і чоловіку. Приносять прямо в квартиру та собисто вручають.

Що в першу чергу варто зробити:

- підійти на пошту та оформити особисто пароль входу на сайт Державних послуг - дуже корисна та важлива річ - все видно Вам про себе: і прописка/реєстрація, і навіть якщо відвідали лікарню - то висвітяться і висновки лікарів, і результати всіх аналізів. Крім того, пароль дозволяє зареєструватися на безкоштовне щеплення проти Коронавіруса.

- підійти в Археологічний музей та оформити (за пред"явленням картки ВНП) річну картку Muze Kard - безкоштовний вхід в усі музеї Туреччини та всі античні міста. Для довідки: вартує на рік 60 лір при тому, що один квиток на вхід в будь-який музей, античне місто, Травертіни Папуккале або чудеса Кападокії коштує 55-110 лір. Наприклад: родина з трьох осбі за відвідування античного міста Фазеліс поблизу Кемера та перебування на черепаховому пляжі заплатила б 55х3=165 лір. А так - безкоштовно.

Витрати на ВНП в Туреччині (100-150 доларів) "відбиваються" легко тільки за рахунок цього.