Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
https://youtu.be/4L0-6zFf6CM Як вам мебльована квартира 2+1 площею 106 метрів з терасою за 38 000 долярів?А ще звісно поторгується. Може й за 30ку віддасть, бо як же в Туречинні без торгу.)) Між іншим ця інвеШтиція в районі Кепез, поруч с акуртівською хурмою на Півночі Анталії. Так що знімайте локшину з вух панове !!! До речі про ту "хвалену" хурму одним "дуже чесним" рієлтором пізніше щось скину. Будете довго сміятися, що то за райончик такий...p.S. А тепер порівняйте з цінами на нерухомість в Україні. Та долярчика смарт буде дорожче коштувати після здачі у Львові на Левандівці без ремонту. А пізніше ще й в аренду ДОГОВСТРОКОВУ здасть айтішнику за майже 300 $ + комунальні. ТАК , ЩО ДУМАЙте, І не попадайТЕ!