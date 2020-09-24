RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1057105810591060
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:13

https://youtu.be/4L0-6zFf6CM Як вам мебльована квартира 2+1 площею 106 метрів з терасою за 38 000 долярів?А ще звісно поторгується. Може й за 30ку віддасть, бо як же в Туречинні без торгу.)) Між іншим ця інвеШтиція в районі Кепез, поруч с акуртівською хурмою на Півночі Анталії. Так що знімайте локшину з вух панове !!! До речі про ту "хвалену" хурму одним "дуже чесним" рієлтором пізніше щось скину. Будете довго сміятися, що то за райончик такий...p.S. А тепер порівняйте з цінами на нерухомість в Україні. Та долярчика смарт буде дорожче коштувати після здачі у Львові на Левандівці без ремонту. А пізніше ще й в аренду ДОГОВСТРОКОВУ здасть айтішнику за майже 300 $ + комунальні. ТАК , ЩО ДУМАЙте, І не попадайТЕ!
roberto dark
 
Повідомлень: 152
З нами з: 04.06.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 15:33

  akurt написав:Розумні люди - пане Флаймане - рахують по-іншому, це я Вам як володарю нежитлового приміщення в одному з райцентрів Київської області доповідаю (як би читали цю гілку - все це було вже озвучено) - наступне:
- квартира, куплена в Ірландії нашим колись громадянином, який не писав зранку до вечора дурниці на форумах - здається в оренду за 800 євро, а собі винаймається краща в Бельгії за 560 євро. В Бельгії і зарплата вища - 3200 євро на місяць - і умови життя кращі.
- квартира, куплена на задворках Відня 5 років тому нашим ще громадянином здається в оренду сьогодні за 1100 євро і з цих 1100 виплачуєтсья кредит в сумі 800 євро за чудову нову квартиру майже в центрі Відня. З подивом дивляться, що навпроти по вулиці будується новий будинок і вже озвучені ціни: 6500 євро за кв. метр.
- квартира, яка здана панами вище у Києві (пани значно молодші за Вас - Ви все так ретельно піклуєтеся про пенсіонерів) - приносить 200% оплати за квартиру на міжнародному курорті.
Звичайна шкільна арифметика...
Просто не всі вміють натискати кнопки калькулятора...
Є приказка: "Поле має вуха, а ліс - очі"...
Цікаво, що не у всіх є вуха та очі...
Я вже не говОрю про калькулятор...

можна ціни на квартири у Відні, Бельгії та Ірландії...
рентабельність оренди, думаю космічна, 0.5% річних у Відні, 1% в рік Брюсселях, і 1,5% в Ірландії, аж завидую мовчки (так порадив Успіх)...
дякую.

3200 євро в Бельгії в місяць... дуже захотілось в Бельгію, чесне слово, така велика зарплата, що огого, аж готовий вивчити хранцузьку і шпрехати на ній щодня.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24406
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:29

В Бельгії мови:
французька, нідерландська та АНГЛІЙСЬКА.
Легко могли здогадатися, що хлопець з Ірландії переїхав саме в англомовну частину Бельгії - на сході.
Хоча - мабуть - слово "здогадатися" - я даремно вживаю...

Шукайте, якщо треба точну інформацію, виключно на цій гілці - завжди все точно, або у мене - я то в Бельгії був - і неодноразово - хоч розтлумачу...
До речі, цікавий факт: на Королівській площі Брюсселя є Музей пива, а поруч - готель для торговців гусаками.
Десь в 1847 році після відвідання Музею пива (там за куплений квиток можна скоштувати всі зразки пива без обмежень - аби горло ще працювало) два товариша - один "непутьовий" (ніяк не міг дописати томи 2 та 3 своїх "безсмерних творів" - реально їх дописав саме цей його товариш) - пішли ночувати в одному номері торговців гусаками - та перший на ранній ранок згадав, що повинен здати на замовлення маловідомої газети хоч якусь статтю - бо виженуть, а інших заробітків не мав...
З "бодуна" щось там настрочили разом трохи - більше не вдалося - був малий досвід писання зранку до вечора на форумах - але трохи все ж получилося - тая стаття була надрукована в лютому 1848 року і - не повірете - 70 років (!!!) ту дурню ніхто (!!!) не читав.
Ніхто і ніколи - дурня воно і є дурня. Зацініть: написали з "бодуна" німецькою мовою і надрукувано те було не в Брюсселі або в Берліні, а в англомовному Лондоні німецькою.
Через 70 (сімдесят!!!) років один реально безробітний (ніколи в житті не працював) знайшов ту статтю в одній бібліотеці, прочитав її, та впав у шаленість від останньої фрази:
Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!
В перекладі з німецької: "Рванці та дранці - гоп до купи!"
З того всі негаразди і почалися...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5861
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2221 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:47

  akurt написав:В Бельгії мови:
французька, нідерландська та АНГЛІЙСЬКА.
Легко могли здогадатися, що хлопець з Ірландії переїхав саме в англомовну частину Бельгії - на сході.
Хоча - мабуть - слово "здогадатися" - я даремно вживаю...

Шукайте, якщо треба точну інформацію, виключно на цій гілці - завжди все точно, або у мене - я то в Бельгії був - і неодноразово - хоч розтлумачу...
До речі, цікавий факт: на Королівській площі Брюсселя є Музей пива, а поруч - готель для торговців гусаками.
Десь в 1847 році після відвідання Музею пива (там за куплений квиток можна скоштувати всі зразки пива без обмежень - аби горло ще працювало) два товариша - один "непутьовий" (ніяк не міг дописати томи 2 та 3 своїх "безсмерних творів" - реально їх дописав саме цей його товариш) - пішли ночувати в одному номері торговців гусаками - та перший на ранній ранок згадав, що повинен здати на замовлення маловідомої газети хоч якусь статтю - бо виженуть, а інших заробітків не мав...
З "бодуна" щось там настрочили разом трохи - більше не вдалося - був малий досвід писання зранку до вечора на форумах - але трохи все ж получилося - тая стаття була надрукована в лютому 1848 року і - не повірете - 70 років (!!!) ту дурню ніхто (!!!) не читав.
Ніхто і ніколи - дурня воно і є дурня. Зацініть: написали з "бодуна" німецькою мовою і надрукувано те було не в Брюсселі або в Берліні, а в англомовному Лондоні німецькою.
Через 70 (сімдесят!!!) років один реально безробітний (ніколи в житті не працював) знайшов ту статтю в одній бібліотеці, прочитав її, та впав у шаленість від останньої фрази:
Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!
В перекладі з німецької: "Рванці та дранці - гоп до купи!"
З того всі негаразди і почалися...

таки так, штормить ліру від негараздів, які почалися
USDTRY 8.31470
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24406
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1235 раз.
Подякували: 1874 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 04 тра, 2021 17:59

Ви оцю свою економічну безграмотність показували весь грудень 2020.
ЩОДЕННО (!!₴!!) розміщювали на цій гілці курс ліра-доллар. ЩОДЕННО!
Саме цікаве, що при цьому не мали ні доларів, ні турецьких лір...
Я намагався Вам розтлумачити, що для ІНОЗЕМЦЯ - це чудо і казка - але не розуміли тоді та й зараз не зрозумієте.
Навіть не знаю, як будете жити в Колумбії або на Філіппінах...
Важко прийдеться...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5861
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2221 раз.
Подякували: 837 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1057105810591060
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Олежан і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1 ... 186, 187, 188
Anonymous » Вів 02 чер, 2009 09:24
1875 259388
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 15:35
change_pm
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 692, 693, 694
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
6934 870230
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 тра, 2021 15:33
roberto dark
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 21, 22, 23
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
228 25735
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 07:18
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (1006)
04.05.2021 19:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.