Додано: Вів 04 тра, 2021 17:29

В Бельгії мови:

французька, нідерландська та АНГЛІЙСЬКА.

Легко могли здогадатися, що хлопець з Ірландії переїхав саме в англомовну частину Бельгії - на сході.

Хоча - мабуть - слово "здогадатися" - я даремно вживаю...



Шукайте, якщо треба точну інформацію , виключно на цій гілці - завжди все точно, або у мене - я то в Бельгії був - і неодноразово - хоч розтлумачу...

До речі, цікавий факт: на Королівській площі Брюсселя є Музей пива, а поруч - готель для торговців гусаками.

Десь в 1847 році після відвідання Музею пива (там за куплений квиток можна скоштувати всі зразки пива без обмежень - аби горло ще працювало) два товариша - один "непутьовий" (ніяк не міг дописати томи 2 та 3 своїх "безсмерних творів" - реально їх дописав саме цей його товариш) - пішли ночувати в одному номері торговців гусаками - та перший на ранній ранок згадав, що повинен здати на замовлення маловідомої газети хоч якусь статтю - бо виженуть, а інших заробітків не мав...

З "бодуна" щось там настрочили разом трохи - більше не вдалося - був малий досвід писання зранку до вечора на форумах - але трохи все ж получилося - тая стаття була надрукована в лютому 1848 року і - не повірете - 70 років (!!!) ту дурню ніхто (!!!) не читав.

Ніхто і ніколи - дурня воно і є дурня. Зацініть: написали з "бодуна" німецькою мовою і надрукувано те було не в Брюсселі або в Берліні, а в англомовному Лондоні німецькою.

Через 70 (сімдесят!!!) років один реально безробітний (ніколи в житті не працював) знайшов ту статтю в одній бібліотеці, прочитав її, та впав у шаленість від останньої фрази:

Proletarier aller Länder, vereinigt Euch!

В перекладі з німецької: "Рванці та дранці - гоп до купи!"

З того всі негаразди і почалися...